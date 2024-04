Die Leipzig Fashion Show: Ein Mode-Ereignis, das die Stadt erobert

Entdecke die Kunst der Verführung mit WAGLER

Die Aufregung steigt, während die Leipzig Fashion Show unaufhaltsam näher rückt. Mit Spannung erwartet von Mode-Enthusiasten aus der ganzen Welt, freuen wir uns bekannt zu geben, dass alle 200 Tickets für die Veranstaltung bereits eine Woche vor dem geplanten Beginn AUSVERKAUFT sind.

Die überwältigende Nachfrage nach Tickets für die Leipzig Fashion Show unterstreicht die Bedeutung dieses Events für die Modebranche und die Stadt Leipzig. Die LVZ-Kuppel wird am 27. April um 19 Uhr mit einer begeisterten Menge gefüllt sein, die darauf wartet, die neuesten Trends und Designs auf dem Laufsteg zu erleben.

Die Leipzig Fashion Show wird präsentiert von der WAGLER Leipzig GmbH, die seit mehr als 34 Jahren aktiv ist und seit 1990 ihre raffinierten Kreationen anbietet. Unter der Leitung der Designerin SILKE WAGLER steht das Atelier für Eleganz, Stil und Individualität. Ob Abendkleider, Brautmode, Ballkleider oder elegante Herrenmode – WAGLER Leipzig GmbH bietet eine einzigartige Auswahl an maßgeschneiderten Stücken, die den individuellen Stil der Kunden perfekt widerspiegeln.

Wir freuen uns außerdem, unsere Partner und Sponsoren für die Leipzig Fashion Show bekannt zu geben: Juwelier Sonntag & Sohn, Salon Strese, Der Hutladen und Optic by Morrison unterstützen diese Veranstaltung mit ihrer Expertise und ihrem Engagement. Als Sponsor konnten wir INSTONE REAL ESTATE gewinnen, dessen Unterstützung uns sehr am Herzen liegt.

Nach der atemberaubenden Modenschau erwartet die Gäste eine spektakuläre Aftershow-Party mit Live-DJ, die bis in die frühen Morgenstunden dauern wird. Es haben sich bereits einige Prominente und bekannte Persönlichkeiten angekündigt, darunter Kamilla Senjo, Moderatorin von BRISANT, die sich darauf freut, Teil dieses besonderen Events zu sein.

Die ausverkaufte Veranstaltung zeigt deutlich die Leidenschaft und Begeisterung der Menschen für Mode und Kreativität. Die Leipzig Fashion Show verspricht unter dem Motto: – Entdecke die Kunst der Verführung mit WAGLER – ein unvergessliches Erlebnis zu werden, das die Grenzen der Mode neu definiert und die Schönheit der Kunst feiert.

Für diejenigen, die keine Tickets mehr ergattern konnten, gibt es dennoch die Möglichkeit, das Event über unsere Social-Media-Kanäle live zu verfolgen und die Highlights der Show zu genießen. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie uns auf Instagram folgen.

Weitere Informationen unter: https://www.leipzigfashionshow.de/

Seit mehr als 30 Jahren schafft die WAGLER Leipzig GmbH für Sie wundervolle Kreationen in Maßarbeit. Erleben Sie unsere limitierten Wagler-Kollektionen vor Ort, probieren Sie Modelle und Stile und spüren Sie die exklusiven Stoffe auf Ihrer Haut. Unsere luxuriöse Prêt-à-porter haucht jedem Kleiderschrank neues Leben ein. Unsere maßgeschneiderten Anzüge und Hemden, Hosenanzüge oder Blusen, Kostüme und Kleider, oder der klassische Mantel sind mehr als nur Business-Mode. Es sind passgenaue Statements. Eine besondere Festlichkeit steht bevor und Ihnen steht der Sinn nach etwas Exquisitem. Das ausgefallene Abendkleid, der hinreißende Brautkleid, die Bühnengarderobe, oder Kostüm – all diese Wünsche erfüllen wir Ihnen in unserer Couture.

