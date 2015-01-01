  • ATORN Härtevergleichsplatten: Zuverlässige Referenzkörper für die Härteprüfung

    HAHN+KOLB bietet mit den ATORN Härtevergleichsplatten eine Lösung für die regelmäßige und normkonforme Kontrolle von Härteprüfgeräten. Das Produktspektrum umfasst 270 Varianten.

    BildDie deutsche Fertigung und die komfortable Auswahl im Onlineshop machen die Platten praxisgerecht und kurzfristig verfügbar.

    ATORN Härtevergleichsplatten werden in Deutschland gefertigt – auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung in der Wärmebehandlung. Zum Einsatz kommt homogener Qualitätsstahl, die Verpackung besteht aus recyclingfähigem Rezyklat. So vereinen die Platten ein hohes Maß an Fertigungsqualität mit nachhaltigen Material- und Umweltstandards.

    Sortiment und Verfügbarkeit

    Das ATORN-Sortiment bietet 270 Varianten für unterschiedliche Prüfverfahren, Härteskalen und Belastungsbereiche. Diese sind über den HAHN+KOLB Onlineshop erhältlich und kurzfristig ab Lager lieferbar. Jede Platte wird mit einem DAkkS-Kalibrierzertifikat zur normgerechten Dokumentation ausgeliefert.

    Bedeutung für die Qualitätssicherung

    Die periodische Anwendung von Härtevergleichsplatten gilt als essenzieller Prozess in der Qualitätssicherung, um die Messgenauigkeit und die Einhaltung der Anforderungen nach DIN EN ISO und ASTM zu überprüfen. Eine verpflichtende Durchführung hängt von den jeweiligen Normvorgaben oder den Festsetzungen im internen Qualitätsmanagementsystem ab. Die Kontrolle empfiehlt sich insbesondere vor Aufnahme der täglichen Prüfaufgaben sowie nach Änderungen am Prüfverfahren oder Eindringkörper.

    Mithilfe von Härteeindrücken auf den Vergleichsplatten werden sämtliche Parameter des Härteprüfsystems beurteilt. Die Auswertung zeigt, ob das Prüfgerät innerhalb der vorgeschriebenen Toleranzen misst und stabile, dokumentierbare Ergebnisse liefert.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH
    Frau Claudia Götz
    Schlieffenstr 40
    71636 Ludwigsburg
    Deutschland

    fon ..: 0 7141 498 0
    web ..: https://www.hahn-kolb.de/
    email : presse@hahn-kolb.de

    Über HAHN+KOLB

    Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Arbeitsschutz und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 350.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 900 Mitarbeiter weltweit.

    Weitere Informationen zu HAHN+KOLB finden Sie unter www.hahn-kolb.de

    Pressekontakt:

    Sympra GmbH
    Herr Christoph Miller
    Stafflenbergstraße 32
    70184 Stuttgart

    fon ..: 0711947670
    email : hk@sympra.de


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