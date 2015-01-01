Segel-Kreuzfahrt: Star Clippers startet erstmals ab Panama

Karibik unter weißen Segeln. Star Clippers nimmt Kurs auf Inseln, die die Ozeanriesen nicht erreichen. Die drei Großsegler wurden mehrfach mit dem World Cruise Award ausgezeichnet.

Star Clippers, weltgrößter Anbieter für Segelkreuzfahrten, veröffentlicht die neuen Routen für die Wintersaison 2027/2028: Mit der Antriebskraft des Windes und einem außergewöhnlichen Routing, das bereits mehrfach mit dem World Cruise Award ausgezeichnet wurde, geht es zu kleineren Inseln in der Karibik und entlang der Pazifikküste Costa Ricas.

Erstmals startet Star Clippers für die spektakulären Passagen durch den Panamakanal in Panama selbst. Die zumeist einwöchigen Segel-Kreuzfahrten der »Royal Clipper«, »Star Clipper« und »Star Flyer« in der Wintersaison lassen sich einfach zu 14-tägigen Törns kombinieren. Speziell zu Weihnachten und Silvester stehen auch längere Routen auf den Fahrplänen.

Ziele wie die keinen Inseln Jost van Dyke oder St. Kitts passen ideal zum neuen Programm von Star Clippers. Die drei Großsegler kreuzen jenseits der maritimen Rennstrecken vieler Ozeanriesen. Mit lediglich jeweils 166 Gästen auf den Schwesterschiffen »Star Flyer« und »Star Clipper« bzw. 227 auf der »Royal Clipper«, dem größten Fünfmast-Vollschiff der Welt, ist das Bordleben gleich doppelt entspannt: Es gelten keine starren Kleidervorschriften oder festen Tischzeiten im Restaurant.

Die neuen Routen des Winterprogramms 2027/28 sind ab sofort mit Frühbucher-Vorteilen buchbar.

Reisebeispiel:

»Star Clipper«, 4. bis 11. Dezember 2027, ab/bis Antigua mit Jost van Dyke, Anguilla, St. Barts. Sieben Nächte, inklusive Vollverpflegung, ab 2.695 Euro pro Person (Außenkabine) – mit Frühbucherbonus verringert sich der Reisepreis zusätzlich.

Weitere Informationen www.starclippers.com

Star Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Mit Anlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur Spitze der Veranstalter von Spezialkreuzfahrten. Star Clippers-Schiffe befahren auf wechselnden Routen die Karibik und das Mittelmeer. Seit 2022 kreuzt die »Star Clipper« auch vor der Küste Costa Ricas. Zur Flotte zählen der Fünfmaster »Royal Clipper« (Länge 134 Meter / 227 Passagiere / 106 Besatzungsmitglieder) sowie die baugleichen Viermaster »Star Flyer« und »Star Clipper« (Länge 115,5 Meter / 166 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder).

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Star Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Mit Anlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur Spitze der Veranstalter von Spezialkreuzfahrten. Star Clippers-Schiffe befahren auf wechselnden Routen die Karibik und das Mittelmeer. Seit 2022 kreuzt die »Star Clipper« auch vor der Küste Costa Ricas. Zur Flotte zählen der Fünfmaster »Royal Clipper« (Länge 134 Meter / 227 Passagiere / 106 Besatzungsmitglieder) sowie die baugleichen Viermaster »Star Flyer« und »Star Clipper« (Länge 115,5 Meter / 166 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder).

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