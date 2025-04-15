-
ATORN VHM HIGH FEED Entgrater 90° – für präzises Entgraten und Fasen
Der ATORN VHM HIGH FEED Entgrater 90° von HAHN+KOLB ist ideal für Serienfertigung, hohe Vorschübe, 45°-Fasen und Anwendungen bis 55 HRC.
Ludwigsburg, 24. November 2025 – Der ATORN VHM HIGH FEED Entgrater 90° von HAHN+KOLB ist für den Einsatz mit hohen Vorschüben ausgelegt und wurde speziell für effizientes Entgraten sowie das Anbringen von 45°-Fasen entwickelt. Das Vollhartmetallwerkzeug überzeugt durch hohe Bearbeitungseffizienz – ideal für Anwendungen bis 55 HRC und für den universellen Einsatz in der Serienfertigung.
Präzise Ergebnisse bei hohen Vorschüben
Die speziell abgestimmte Schneidgeometrie mit definierter Schneidkantenverrundung ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeiten bei ruhigem Lauf. Je nach Ausführung verfügt das Werkzeug über 10 bis 14 Zähne und sorgt so für gleichmäßige, gratfreie Kanten auch bei komplexen Konturen. Der ATORN VHM HIGH FEED Entgrater 90° ist in fünf Durchmessern – 6, 8, 10, 12 und 16 mm – erhältlich. Damit deckt er ein breites Anwendungsspektrum ab, von feinen Präzisionsarbeiten bis zu robusteren Entgratungsvorgängen.
Universell einsetzbar und langlebig
Die ULTRA H-Beschichtung bietet eine hohe Verschleißfestigkeit und ermöglicht den Einsatz bis zu einer Härte von 55 HRC. Der Entgrater eignet sich zusätzlich für verschiedene Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl und Aluminium.
Über HAHN+KOLB
Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Arbeitsschutz und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 120.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 870 Mitarbeiter weltweit.
Weitere Informationen zu HAHN+KOLB finden Sie unter www.hahn-kolb.de
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Hahn+Kolb GmbH
Frau Claudia Götz
Schlieffenstraße 40
71636 Ludwigsburg
Deutschland
fon ..: 0714149840
web ..: https://www.hahn-kolb.de/
email : presse@hahn-kolb.de
Pressekontakt:
Sympra GmbH (GRPA)
Herr Christoph Miller
Stafflenbergstraße 32
70184 Stuttgart
fon ..: 0711947670
