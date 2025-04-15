  • ATORN VHM HIGH FEED Entgrater 90° – für präzises Entgraten und Fasen

    Der ATORN VHM HIGH FEED Entgrater 90° von HAHN+KOLB ist ideal für Serienfertigung, hohe Vorschübe, 45°-Fasen und Anwendungen bis 55 HRC.

    BildLudwigsburg, 24. November 2025 – Der ATORN VHM HIGH FEED Entgrater 90° von HAHN+KOLB ist für den Einsatz mit hohen Vorschüben ausgelegt und wurde speziell für effizientes Entgraten sowie das Anbringen von 45°-Fasen entwickelt. Das Vollhartmetallwerkzeug überzeugt durch hohe Bearbeitungseffizienz – ideal für Anwendungen bis 55 HRC und für den universellen Einsatz in der Serienfertigung.

    Präzise Ergebnisse bei hohen Vorschüben
    Die speziell abgestimmte Schneidgeometrie mit definierter Schneidkantenverrundung ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeiten bei ruhigem Lauf. Je nach Ausführung verfügt das Werkzeug über 10 bis 14 Zähne und sorgt so für gleichmäßige, gratfreie Kanten auch bei komplexen Konturen. Der ATORN VHM HIGH FEED Entgrater 90° ist in fünf Durchmessern – 6, 8, 10, 12 und 16 mm – erhältlich. Damit deckt er ein breites Anwendungsspektrum ab, von feinen Präzisionsarbeiten bis zu robusteren Entgratungsvorgängen.

    Universell einsetzbar und langlebig
    Die ULTRA H-Beschichtung bietet eine hohe Verschleißfestigkeit und ermöglicht den Einsatz bis zu einer Härte von 55 HRC. Der Entgrater eignet sich zusätzlich für verschiedene Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl und Aluminium.

    Über HAHN+KOLB
    Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Arbeitsschutz und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 120.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 870 Mitarbeiter weltweit.

    Weitere Informationen zu HAHN+KOLB finden Sie unter www.hahn-kolb.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Hahn+Kolb GmbH
    Frau Claudia Götz
    Schlieffenstraße 40
    71636 Ludwigsburg
    Deutschland

    fon ..: 0714149840
    web ..: https://www.hahn-kolb.de/
    email : presse@hahn-kolb.de

    Über HAHN+KOLB
    Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Arbeitsschutz und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 120.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 870 Mitarbeiter weltweit.

    Pressekontakt:

    Sympra GmbH (GRPA)
    Herr Christoph Miller
    Stafflenbergstraße 32
    70184 Stuttgart

    fon ..: 0711947670
    email : hk@sympra.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Neue ATORN Kleinmesstische mit Zusatzgewinde
      Ein Zusatzgewinde am Querarm erweitert die Funktionalität der Kleinmesstische von HAHN+KOLB. Es erlaubt die Montage von 3D-Gelenkarmen und damit die Positionierung eines zusätzlichen Messpunkts....

    2. Sicherer Griff bei Öl, Fett und Feuchtigkeit – Neue ATORN Schutzhandschuhe
      Ob Montage, Wartung oder Arbeiten mit hohem Schnittschutzbedarf: Mit den neuen vollgetauchten Schutzhandschuhen A-Mech 5 und A-Shield 5 erweitert ATORN sein Sortiment um zwei Modelle....

    3. ATORN Tellerbürsten für automatisierte Endbearbeitung
      Präzises Entgraten, sauberes Verrunden und beste Oberflächen: ATORN Tellerbürsten mit moderner Borstentechnologie und vierfacher Besatzdichte liefern perfekte Ergebnisse in der Endbearbeitung....

    4. Neue Atemschutzmasken von ATORN – frei atmen, gesund bleiben
      Ludwigsburg, 15. April 2025 - Sechs neue FFP-Masken der Serie A-Mask von ATORN bieten höchste Sicherheit beim Bohren, Schleifen, Schweißen und anderen staubintensiven Arbeiten....

    5. Oiltanking sendet Bereitschaftserklärung an ReGen III: Erfolgreicher Abschluss von Pre-FEED-Studie und Bestätigung des Beginns der FEED-Studie am 18. Oktober 2021
      Vancouver (British Columbia), den 29. September 2021 – ReGen III Corp. (TSX-V: GIII, OTCQB: ISRJF, FWB: PN4) (ReGen III oder das Unternehmen) freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen hinsichtlich seiner...

    6. Mit Fanblast den Überblick behalten: CRM statt Social Feed
      Die Digital Blast GmbH zeigt Creator den Weg von oberflächlichen Social-Media-Metriken zu systematischem Community-Management mit rechtmäßig erhobenen Geschäftsdaten....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.