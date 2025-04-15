Sicherer Griff bei Öl, Fett und Feuchtigkeit – Neue ATORN Schutzhandschuhe

Ob Montage, Wartung oder Arbeiten mit hohem Schnittschutzbedarf: Mit den neuen vollgetauchten Schutzhandschuhen A-Mech 5 und A-Shield 5 erweitert ATORN sein Sortiment um zwei Modelle.

Beide Handschuhe verbinden optimalen Schutz mit hoher Griffsicherheit – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen wie Feuchtigkeit, Öl oder Fett.

Die Basis beider Handschuhe bildet ein weicher, flexibler und feinfühliger Nylon-Strickhandschuh. Eine flüssigkeitsdichte Vollbeschichtung sorgt für zuverlässigen Schutz. Darüber liegt eine gesandete Nitrilschaum-Beschichtung an Innenhand und Handrücken, die ein hervorragendes Griffverhalten gewährleistet – bei gleichzeitig hohem Tastgefühl.

Spezialisten für anspruchsvolle Einsätze

Der ATORN A-Mech 5 ist der ideale Begleiter für Montage- und Wartungsarbeiten unter feuchten, fettigen oder öligen Bedingungen. Der verlängerte Strickbund gibt zusätzlichen Halt und die hohe Ölbeständigkeit macht ihn besonders langlebig.

Der ATORN A-Shield 5 punktet zusätzlich mit einem sehr hohen Schnittschutz und eignet sich perfekt für Tätigkeiten in der Metall- und Kunststoffverarbeitung. Dank des Verzichts auf Basalt-, Glas- oder Stahlfasern bietet er eine sehr gute Hautverträglichkeit – auch bei langem Tragen. Beide Modelle schützen vor Kontaktwärme bis zu 100 °C für 15 Sekunden.

Über HAHN+KOLB

Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Arbeitsschutz und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 200.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 870 Mitarbeiter weltweit.

Weitere Informationen zu HAHN+KOLB finden Sie unter www.hahn-kolb.de.

