Whisky.com – Online-Shop startet in den USA

Ab sofort können auch US-amerikanische Kundinnen und Kunden über die neue Whisky.com Shop-Plattform Premium-Whiskys und ausgewählte Spirituosen online bestellen.

Nach erfolgreichen Markteintritten von Whisky.de in Österreich, den Niederlanden, Belgien und der Schweiz beginnt nun auch Whisky.com mit dem Verkauf von Whisky und eröffnet den Zugang zum US-amerikanischen Markt. Amerikanische Kundinnen und Kunden können ab sofort über die Whisky.com-Shop-Plattform aus einem breiten Sortiment an Premium-Whiskys und ausgewählten Spirituosen wählen.

Mit diesem Schritt reagiert das Unternehmen auf die wachsende internationale Nachfrage nach hochwertigen Whiskys sowie das zunehmende Interesse amerikanischer Genießer an europäischen Spirituosen. Whisky.com bringt damit seine über 30-jährige Erfahrung und Expertise auch über den Atlantik.

„Der US-amerikanische Markt ist ein wichtiger Meilenstein für die Internationalisierung unserer Marke. Wir möchten Whisky-Fans weltweit die Möglichkeit bieten, unser sorgfältig ausgewähltes Sortiment zu entdecken und von unserem Online-Service zu profitieren“,

erklärt Benedikt Lüning, Geschäftsführer von Whisky.com und Whisky.de.

Die Shop-Plattform ist seit 20.10.2025 für den US-Markt verfügbar und bietet Kundinnen und Kunden aus Amerika ein nutzerfreundliches Einkaufserlebnis mit detaillierten Produktbeschreibungen, Verkostungsvideos und Hintergrundinformationen rund um das Thema Whisky. Um den komplexen Anforderungen des US-Marktes gerecht zu werden, setzt Whisky.com auf eine enge Partnerschaft mit dem Technologie- und Logistikanbieter Bottle Nexus. Auf diese Weise kann Whisky.com seiner US-Kundschaft einen unkomplizierten Ablauf von der Bestellung, zum Kauf und bis hin zum Versand gewährleisten.

Mit der Expansion in die USA baut Whisky.com seine Position als DIE Online-Adresse für Whiskyliebhaber weiter aus und erschließt gleichzeitig neue Märkte weltweit.

Jetzt selbst vorbeischauen unter https://us.whisky.com/shop

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Whisky.de GmbH & Co. KG

Herr Benedikt Lüning

Am Grundwassersee 4

82402 Seehshaupt

Deutschland

fon ..: +49 8801 3020000

web ..: http://www.whisky.de

email : mk@whisky.de

Über Whisky.com:

Whisky.de ist seit 1993 die führende deutschsprachige Plattform für Whisky und hochwertige Spirituosen. Im Jahr 2013 erwarb das Unternehmen die Domain Whisky.com und machte damit einen weiteren großen Schritt nach vorne. Neben den Online-Shops bietet das Unternehmen fundiertes Expertenwissen, Verkostungsvideos, Hintergrundberichte und eine lebendige Community für Genießer.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Whisky.de GmbH & Co. KG

Herr Benedikt Lüning

Am Grundwassersee 4

82402 Seehshaupt

fon ..: +49 8801 3020000

web ..: http://www.whisky.de

email : mk@whisky.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sicherer Griff bei Öl, Fett und Feuchtigkeit – Neue ATORN Schutzhandschuhe Fortuna veröffentlicht seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 am 5. November 2025; Eine Telefonkonferenz findet am 6. November 2025 um 12 Uhr Eastern Time statt