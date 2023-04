Auf der Suche nach Deutschlands besten Tierarztpraxen

Wer gehört zu den Top-Tierarztpraxen 2024? Das Online-Magazin „FOCUS Tierarzt“ und der auf Tierversicherungen spezialisierte Makler vs vergleichen-und-sparen GmbH suchen die Spitzenreiter.

Vom 14. April bis zum 21. Mai können Tierarztkunden bei einer Online-Umfrage anonym für ihr Tierarztpraxis-Team abstimmen. Behandlung, Service-Orientierung, Ausstattung und Gesamteindruck – das sind die Bewertungskriterien. Den Link zur Umfrage können die Tierärzte auf Social Media oder auf ihrer Website teilen und einen Info-Flyer im Wartezimmer auslegen. Mit einem überdurchschnittlich guten Ergebnis erhalten die Veterinärpraxen die Auszeichnung „Top-Tierarztpraxis 2024“. Damit erscheinen sie am 24. Oktober in einem großen Tierarzt-Verzeichnis im neuen „FOCUS Tierarzt“.

Mehr als 10.000 Praxen und Kliniken stehen zur Wahl

Alle Teilnehmer sind im Tierarzt-Onlineverzeichnis www.tierarzt-onlineverzeichnis.de der vs vergleichen-und-sparen GmbH mit ihren Leistungen gelistet. Durch die kostenlose Serviceseite sollen Tierbesitzer schnell und einfach den für ihren Vierbeiner am besten geeigneten Tierarzt in ihrer Nähe finden.

Die Umfrage auf einen Blick

– Rund 11.000 Tierarztpraxen und Tierkliniken stehen zur Wahl

– Zeitraum der Umfrage: 14.4.-21.5.2023

– Kriterien: Behandlung, Service-Orientierung, Ausstattung und Gesamteindruck der Praxis

– Die Abstimmung ist anonym und kostenlos

– Mehrfachabstimmungen sind ungültig

– Die bewerteten Tierarztpraxen erscheinen am 24. Oktober im „FOCUS Tierarzt“

Mehr über uns, unsere Zusammenarbeit mit dem FOCUS Tierarzt und die Umfrage erfahren Sie hier:

https://www.vergleichen-und-sparen.de/unternehmen/focus/

