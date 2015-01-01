-
Auf Wachstumskurs: Aus Zweirad Jakst wird Little John Bikes + kostenlose Inspektion für E-Bikes & Fahrräder
Little John Bikes ist jetzt 2x in Bremen: mehr Kundennähe durch gut erreichbare Werkstätten, planbare Service-Termine, kostenlose Inspektionen, Express Reparaturen, Beratung, Probefahrten + Ergonomie
Little John Bikes baut seine Präsenz in Bremen weiter aus: Neben dem bestehenden Standort in Bremen-Huchting hat das Unternehmen nun eine zweite Filiale in Bremen-Osterholz (Davoser Straße 67-69) eröffnet. Damit ist der Fahrradfachhändler ab sofort zweimal in der Hansestadt vertreten.
Mit der Neueröffnung am ehemaligen Standort von Zweirad-Center Jakst stärkt das Unternehmen die Nahversorgung rund um Fahrrad- und E-Bike-Mobilität in den östlichen Stadtteilen.
Fokus auf Kundennähe und Service
Kunden profitieren an beiden Standorten vom vollständigen Sortiment sowie einem serviceorientierten Betreuungskonzept.
„_Bremen ist eine ausgeprägte Fahrradstadt. Viele Menschen nutzen ihr Rad täglich für den Arbeitsweg oder in der Freizeit. Wer darauf angewiesen ist, braucht eine Werkstatt, die erreichbar ist und Serviceleistungen, die planbar bleiben_“, sagt Dr. Robert Peschke, CEO von Little John Bikes. „_Mit zwei Standorten verkürzen wir Wege und erhöhen die Verlässlichkeit._“
Investition in Standort und Arbeitsplätze
Mit der Eröffnung in Osterholz investiert das Unternehmen in Umbau, Ausstattung und Werkstatttechnik. Insgesamt entstehen beziehungsweise sichern die beiden Standorte in Bremen über zehn Arbeitsplätze.
Die neue Filiale verfügt über eine modern ausgestattete Werkstatt sowie ein breites Angebot an E-Bikes, City-, Trekking- und Mountainbikes verschiedener Markenhersteller.
Service als Bestandteil des Kaufkonzepts
Ein zentrales Element des Geschäftsmodells ist die Service Kundenkarte _Velocard_, die beim Kauf eines Neurads enthalten ist. Sie beinhaltet unter anderem eine jährlich kostenfreie Inspektion.
„_Ein Fahrrad, insbesondere ein E-Bike, ist heute ein hochwertiges Alltagsverkehrsmittel. Regelmäßige Wartung erhöht Sicherheit und Lebensdauer deutlich_“, so Peschke. „_Unser Anspruch ist es, Kunden langfristig zu begleiten._“
Darüber hinaus bieten beide Standorte Beratung zu Leasing, Finanzierung und Versicherung sowie ergonomische Anpassungen und Probefahrten an.
Stärkung der Fahrradmobilität in Bremen
Mit der Expansion reagiert Little John Bikes auf die hohe Fahrradnutzung in Bremen und die weiterhin wachsende Nachfrage im E-Bike-Segment. Zwei Standorte ermöglichen kürzere Wege für Wartung und Reparatur, ein wichtiger Faktor für Pendler sowie Familien, die das Fahrrad täglich nutzen.
Standorte in Bremen
Bremen-Huchting
Kirchhuchtinger Landstraße 36
Bremen-Osterholz
Davoser Straße 67-69
Weitere Informationen: www.littlejohnbikes.de
