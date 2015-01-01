Auf Wachstumskurs: Aus Zweirad Jakst wird Little John Bikes + kostenlose Inspektion für E-Bikes & Fahrräder

Little John Bikes ist jetzt 2x in Bremen: mehr Kundennähe durch gut erreichbare Werkstätten, planbare Service-Termine, kostenlose Inspektionen, Express Reparaturen, Beratung, Probefahrten + Ergonomie

Little John Bikes baut seine Präsenz in Bremen weiter aus: Neben dem bestehenden Standort in Bremen-Huchting hat das Unternehmen nun eine zweite Filiale in Bremen-Osterholz (Davoser Straße 67-69) eröffnet. Damit ist der Fahrradfachhändler ab sofort zweimal in der Hansestadt vertreten.

Mit der Neueröffnung am ehemaligen Standort von Zweirad-Center Jakst stärkt das Unternehmen die Nahversorgung rund um Fahrrad- und E-Bike-Mobilität in den östlichen Stadtteilen.

Fokus auf Kundennähe und Service

Kunden profitieren an beiden Standorten vom vollständigen Sortiment sowie einem serviceorientierten Betreuungskonzept.

„_Bremen ist eine ausgeprägte Fahrradstadt. Viele Menschen nutzen ihr Rad täglich für den Arbeitsweg oder in der Freizeit. Wer darauf angewiesen ist, braucht eine Werkstatt, die erreichbar ist und Serviceleistungen, die planbar bleiben_“, sagt Dr. Robert Peschke, CEO von Little John Bikes. „_Mit zwei Standorten verkürzen wir Wege und erhöhen die Verlässlichkeit._“

Investition in Standort und Arbeitsplätze

Mit der Eröffnung in Osterholz investiert das Unternehmen in Umbau, Ausstattung und Werkstatttechnik. Insgesamt entstehen beziehungsweise sichern die beiden Standorte in Bremen über zehn Arbeitsplätze.

Die neue Filiale verfügt über eine modern ausgestattete Werkstatt sowie ein breites Angebot an E-Bikes, City-, Trekking- und Mountainbikes verschiedener Markenhersteller.

Service als Bestandteil des Kaufkonzepts

Ein zentrales Element des Geschäftsmodells ist die Service Kundenkarte _Velocard_, die beim Kauf eines Neurads enthalten ist. Sie beinhaltet unter anderem eine jährlich kostenfreie Inspektion.

„_Ein Fahrrad, insbesondere ein E-Bike, ist heute ein hochwertiges Alltagsverkehrsmittel. Regelmäßige Wartung erhöht Sicherheit und Lebensdauer deutlich_“, so Peschke. „_Unser Anspruch ist es, Kunden langfristig zu begleiten._“

Darüber hinaus bieten beide Standorte Beratung zu Leasing, Finanzierung und Versicherung sowie ergonomische Anpassungen und Probefahrten an.

Stärkung der Fahrradmobilität in Bremen

Mit der Expansion reagiert Little John Bikes auf die hohe Fahrradnutzung in Bremen und die weiterhin wachsende Nachfrage im E-Bike-Segment. Zwei Standorte ermöglichen kürzere Wege für Wartung und Reparatur, ein wichtiger Faktor für Pendler sowie Familien, die das Fahrrad täglich nutzen.

Standorte in Bremen

Bremen-Huchting

Kirchhuchtinger Landstraße 36

Bremen-Osterholz

Davoser Straße 67-69

Weitere Informationen: www.littlejohnbikes.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Little John Bikes GmbH

Felix Natuschke

Heidestraße 3

01127 Dresden

Deutschland

fon ..: 0351 563 497 46

web ..: https://littlejohnbikes.de

email : f.natuschke@littlejohnbikes.com

Little John Bikes. Seit fast 30 Jahren auf dem Markt.

Über 65+ Filialen deutschlandweit. 400+ Mitarbeitende.

Ganz vorne dabei im deutschen Fahrradhandel.

Hier wird Fahrrad aus dem Alltag gedacht.

Arbeitsweg. Wochenende. Nutzung statt Schaufenster.

Der Fokus: alltagstaugliche Räder, planbare Kosten

und Service, der bleibt, wenn man ihn braucht.

Als Leasing-Experte macht LJB Fahrradmobilität

einfach, transparent und passend für Arbeitgeber

und unterschiedliche Lebensrealitäten.

Kein Schnellverkauf.

Sondern langfristige Begleitung mit klaren Prozessen

und hoher Teileverfügbarkeit.

Little John Bikes: Fährt sich gut an.

Pressekontakt:

Little John Bikes GmbH

Felix Natuschke

Heidestraße 3

01127 Dresden

fon ..: 0351 563 497 46

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

PFLÜGER KG Handelsagentur, Düsseldorf | Unsere Partner. RICOTTA Immobilien GbR – Ihr Immobilienmakler in Esslingen