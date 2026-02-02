Radfahrer jubeln in Kassel: LJB schenkt Fahrradliebe & gibt Rabattaktion zur Übernahme von Mauers BaikSchopp

Ab 15.02.2026 übernimmt Little John Bikes Mauers Baikschopp in Kassel: Standort bleibt, Service wird ausgebaut mit jährlich kostenfreier Inspektion beim Neurad-Kauf.

Ab 15.02.2026 bekommt Kassels Fahrrad- und E-Bike-Welt ein Upgrade: Little John Bikes nimmt einen neuen Standort ins Netzwerk auf und integriert ihn in die Little John Bikes Familie. Und nein, das ist keine „irgendeine Filiale“. Das ist ein Kassler Original: Little John Bikes übernimmt das Fahrradgeschäft Mauers BaikSchopp mit über 35-jähriger Existenz.

Jetzt: neuer Name. Mehr Möglichkeiten.

Der Standort bleibt.

Der Service wird ausgebaut.

Little John Bikes wächst weiter. Bewusst.

Nicht für die Landkarte. Sondern für die Region.

Kassel ist kein Zufall.

Sondern eine Stadt mit Fahrraddichte, Alltagstempo und Menschen, die ihr Rad wirklich nutzen.

„_Wir machen in Kassel nicht einfach ein neues Schild an die Tür. Wir übernehmen Verantwortung für einen Standort, der hier schon Vertrauen aufgebaut hat. Kassel passt perfekt zu dem, wofür Little John Bikes steht: moderne Fahrrad- und E-Bike-Mobilität, die im Alltag wirklich funktioniert._“, sagt Dr. Robert Peschke, CEO von Little John Bikes.

Was ändert sich?

Kurz gesagt: Es bleibt persönlich. Und wird professioneller.

Mauers BaikSchopp bleibt nahbar vor Ort und bekommt mehr Rückenwind:

standardisierte Werkstattprozesse, bessere Planbarkeit, mehr Struktur im Service.

Dazu Know-how und Infrastruktur aus dem Little John Bikes Netzwerk.

Nicht als Konzern-Schablone.

Sondern als Werkzeugkiste, die den Alltag leichter macht.

Mehr Service & Liebe für dich und dein Bike

Und weil ein Bike nicht an der Kasse endet: Inspektion und Werkstattservice bleiben ein Kernstück.

Verlässlich. Greifbar. Für Fahrrad und E-Bike.

Und jetzt das Wichtigste: Zu jedem Kauf eines Neurads gibt es die Little John Card mit der jährlich kostenfreien Inspektion geschenkt.

Warum? Weil ein Bike lebt.

Schrauben setzen sich.

Bremsen nutzen sich ab.

Die Schaltung verstellt sich.

Beim E-Bike kommen Updates und Checks dazu.

Die Inspektion sorgt dafür, dass dein Bike

sicher bleibt,

leiser läuft,

länger hält und du nicht erst kommst, wenn’s knallt.

Kurz: Weniger Pannen. Mehr Fahren. Mehr Ruhe im Kopf.

Wer freut sich drüber?

Alle, die Fahrrad fahren oder starten wollen.

Und alle, die E-Bike fahren.

Pendler. Familien. Menschen mit Rad-Liebe. Und Menschen mit Rad-Notwendigkeit.

Denn ein gutes Bike ist nicht nur Technik.

Es ist Sicherheit. Verlässlichkeit. Service, der nicht ausweicht.

Dr. Robert Peschke bezieht Stellung: „_Am Ende geht’s nicht um Produktverliebtheit. Es geht um Menschen, die jeden Tag fahren: zur Arbeit, zur Schule, durchs Leben. Für genau die machen wir das. Mit Bikes, auf die man sich verlassen kann, und Service, der bleibt, wenn’s drauf ankommt_.“

Warum Little John Bikes?

Weil du hier nicht nur ein Bike kaufst.

Sondern der Mensch im Mittelpunkt steht.

Du bekommst faire Preise wie online, aber mit echten Menschen im Laden.

Wir verkaufen kein Emblem.

Wir finden das Bike, das zu dir und deinem Alltag passt.

Probefahren gehört natürlich dazu. Ergonomie auch.

Damit’s nicht nur gut aussieht, sondern gut fährt.

Und nach dem Kauf? Kein Funkloch.

Werkstatt, Inspektion, Reparatur: verlässlich und greifbar.

Leasing, Finanzierung, Versicherung? Kriegen wir strukturiert hin. Ohne Papierkrieg.

Eröffnungsaktion

Als Kennenlernangebot für alle Kundinnen und Kunden:

Zur Eröffnung haut Little John Bikes einen raus:

Für kurze Zeit bis zu -50% Rabatt* auf das gesamte Sortiment.

Aber nur, solange der Vorrat reicht.

Einfach vorbeikommen.

Probefahren. Top beraten lassen.

Und merken: Das fährt sich gut an.

_*Aktion gilt auf den UVP, nur solange der Vorrat reicht, in der Little John Bikes Filiale in Kassel, nicht kombinierbar mit anderen Rabatten, nicht im Online-Shop einlösbar._

Kontakte:

Little John Bikes GmbH

Filiale Kassel

Leipziger Str. 192

34123 Kassel

Telefon: 0561 53279

E-Mail: ks1@littlejohnbikes.de

Weitere Informationen zu allen Standorten finden sich unter: www.littlejohnbikes.de/filialen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Little John Bikes GmbH

Felix Natuschke

Heidestraße 3

01127 Dresden

Deutschland

fon ..: 0351 563 497 46

web ..: https://littlejohnbikes.de/

email : f.natuschke@littlejohnbikes.com

Little John Bikes. Seit fast 30 Jahren auf dem Markt.

Über 65+ Filialen deutschlandweit. 400+ Mitarbeitende.

Ganz vorne dabei im deutschen Fahrradhandel.

Hier wird Fahrrad aus dem Alltag gedacht.

Arbeitsweg. Wochenende. Nutzung statt Schaufenster.

Der Fokus: alltagstaugliche Räder, planbare Kosten

und Service, der bleibt, wenn man ihn braucht.

Als Leasing-Experte macht LJB Fahrradmobilität

einfach, transparent und passend für Arbeitgeber

und unterschiedliche Lebensrealitäten.

Kein Schnellverkauf.

Sondern langfristige Begleitung mit klaren Prozessen

und hoher Teileverfügbarkeit.

Little John Bikes: Fährt sich gut an.

Pressekontakt:

Little John Bikes GmbH

Felix Natuschke

Heidestraße 3

01127 Dresden

fon ..: 0351 563 497 46

