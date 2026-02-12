  • ,,Lakota Life“ -Schwitzhüttenritual und mehr am Beuerhof 14.-17. Mai 2026

    BildBeuerhof, Vulkaneifel -12.02.2026 „Mitakuye Oyasin“ – Wir sind mit allem verbunden. Diese zentrale Weisheit der Lakota- Natives bildet seit Jahrzehnten das Herzstück aller Begegnungen auf dem „Roten Weg“ und insbesondere durch die Schwitzhüttenrituale am Beuerhof in der Vulkaneifel. Ziel ist es, den Menschen mehr Bewusstsein für die Natur zu vermitteln und durch das gemeinsame Erleben im Kreis die tiefe Erkenntnis zu gewinnen: Wir sind alle eins.

    Vom 14. Mai 2026, 18:00 Uhr, bis zum 17. Mai 2026, 15:00 Uhr, findet am Beuerhof das Erlebnis Camp „Lakota Life“ statt. Teilnehmende erleben indigene Weisheiten durch das Bauen und Nutzen einer Schwitzhütte nach Lakota-Tradition.

    Ein Ort mit Geschichte und lebendiger Tradition

    _Dieter Scholz _lebt seit 1960 am Beuerhof; sein spirituelles Wirken begann 1991 mit der Begegnung seines Lehrers _Archie Fire Lame Deer _(1935-2001), mit dem er in den folgenden zehn Jahren Schwitzhüttenrituale durchführte und das Wissen der Lakota weitergab.

    Die Verbindung zur Familie _Lame Deer _ist bis heute lebendig. Auch zu _John Fire Lame Deer_, dem _Sohn Archies_, besteht ein enger Kontakt. Seit über 30 Jahren ermöglicht Dieter Scholz heute authentische Schwitzhüttenrituale in der Tradition der Lakota am Beuerhof. Mit Humor, Tiefe und persönlicher Erfahrung vermittelt er die alten Lehren des „Roten Weges“.

    Nicht lernen – erfahren

    „Lakota Life“ ist bewusst kein Seminar im klassischen Sinne. Es geht nicht um reine Wissensvermittlung, sondern um gelebte Erfahrung. Den Roten Weg zu gehen bedeutet, mit

    dem Herzen zu verstehen und sich wieder als Teil der Natur zu begreifen – besonders im gemeinsamen Bau der Schwitzhütte und im anschließenden Inipi-Ritual.

    Der Beuerhof, der seit rund 3000 Jahren in absoluter Alleinlage besteht, bietet dafür einen geschützten Raum. Hier können die Lebensinhalte der nordamerikanischen Urbevölkerung erfahrbar werden und Impulse für persönliche Entwicklung und spirituelle Vertiefung entstehen. Durch das Programm führen Dieter (3Eagle).

    Das Programm umfasst unter anderem:

    Das Retreat bietet eine Einführung in den Roten Weg und die Geschichte der Lakota, Kreisgespräche und Storytelling am Lagerfeuer, Einblicke in heilige Zeremonien wie Visionssuche, Sonnentanz und Pfeifenzeremonien, das Selberbauen der Schwitzhütte mit Erklärung ihrer Bedeutung, das Schwitzhüttenritual (Inipi) zur Reinigung und Erneuerung, tägliche Medicine Walks sowie gemeinsames Singen und Trommeln mit der Mother-Drum.

    Mit

    „Lakota Life“

    setzt der Beuerhof eine über 35-jährige Tradition fort und schafft einen Raum, in dem die Verbundenheit mit Mensch und Natur – besonders im gemeinsamen Bau und Erleben der Schwitzhütte – unmittelbar erfahrbar wird, ganz im Sinne von „Mitakuye Oyasin“.

