  • Computer Schrott Entsorgung in Kassel: Mit ProCoReX auf der sicheren und nachhaltigen Seite

    Sichere Computer Schrott Entsorgung in Kassel: ProCoReX garantiert Nachweis der Datenvernichtung und fördert Umweltprojekte.

    Steigende Datenmengen und die Notwendigkeit eines modernen IT-Bestands bringen auch die Pflicht zur verantwortungsvollen Computer Schrott Entsorgung in Kassel mit sich. Doch nur mit einem bewährten Partner können Unternehmen Datenschutz und Nachhaltigkeit unter einen Hut bringen. ProCoReX gestaltet die Computerschrott Entsorgung in Kassel so, dass keine Daten zurückbleiben und kein Rohstoff ungenutzt bleibt.
    Nach der Vor-Ort-Abholung und Dokumentation aller Altgeräte startet der zentrale Prozess: Alle Festplatten werden separat behandelt und mit zertifizierter Technik physisch zerstört. Die Kunden erhalten für die Computer Schrott Entsorgung in Kassel stets ein umfassendes Vernichtungszertifikat, das die lückenlose Einhaltung aller Datenschutzvorschriften belegt.
    Zu dem hohen Sicherheitsstandard kommt ein ausgeprägtes Engagement für Umwelt und Soziales. Bei der Computerschrott Entsorgung in Kassel wird Wert auf Recycling, Wiederverwendung und den Schutz natürlicher Ressourcen gelegt. Zusätzlich unterstützt ProCoReX Aufforstungs- und Hilfsprojekte in der Region und weltweit.
    Wer eine nachhaltige Computer Schrott Entsorgung in Kassel sucht, setzt mit ProCoReX auf geprüften Datenschutz, zertifizierte Technik und einen echten Mehrwert für Gesellschaft und Umwelt.

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

