  • Computer Schrott Entsorgung in Nürnberg: Mit ProCoReX digitale Altlasten risikofrei beseitigen

    Die sichere Computer Schrott Entsorgung in Nürnberg schützt nicht nur Ihre Daten, sondern leistet dank ProCoReX auch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

    Wenn Altgeräte ausrangiert werden, ist eine professionelle Computer Schrott Entsorgung in Nürnberg unverzichtbar. ProCoReX unterstützt Betriebe, Institutionen und Behörden dabei, Datenträger nach modernsten Standards zu beseitigen und gleichzeitig wertvolle Ressourcen zurückzugewinnen. Der Ablauf der Computerschrott Entsorgung in Nürnberg startet schon mit einer systematischen Erfassung aller Komponenten direkt beim Kunden.
    Nach der Abholung beginnt die eigentliche Kernleistung: Alle Festplatten und Datenträger durchlaufen einen zertifizierten Vernichtungsprozess, bei dem jede einzelne Datenquelle nach DIN 66399 unwiederbringlich zerstört wird. Die Computer Schrott Entsorgung in Nürnberg dokumentiert ProCoReX mit ausführlichen Vernichtungsnachweisen, damit Kund:innen rechtlich immer auf der sicheren Seite sind.
    Neben der kompromisslosen Datenlöschung legt ProCoReX bei der Computerschrott Entsorgung in Nürnberg viel Wert auf Umweltfreundlichkeit. Alle Materialien werden sorgfältig getrennt, verwertbare Bestandteile gelangen zurück in nachhaltige Recyclingprozesse. Darüber hinaus unterstützt ProCoReX mit jedem Auftrag lokale und globale Sozialprojekte und investiert in Aufforstungsprojekte zur Verbesserung des Klimas.
    Kunden erhalten damit ein Rundum-Sorglos-Paket: Mit der Computerschrott Entsorgung in Nürnberg gehören Sorgen um Datenschutz und Umweltbelastung der Vergangenheit an. Für jede Größenordnung – vom Einzelgerät bis zum großen IT-Bestand – steht ProCoReX für Professionalität, Verlässlichkeit und grüne Werte.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

