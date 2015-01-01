Diebstahl war gestern: Little John Bikes & IoT Venture digitalisieren den E-Bike- & Fahrradschutz

Mit IoT Venture setzt Little John Bikes auf smarte GPS-Technologie, die E-Bikes schützt, vernetzt und Fahrerinnen und Fahrern ein neues Sicherheitsgefühl im Alltag gibt.

Little John Bikes und IoT Venture starten smarte Kooperation für mehr Sicherheit.

E-Bikes sind Freiheit auf zwei Rädern.

Aufsteigen. Losfahren. Kopf aus.

So sollte es sein.

Die Realität?

Über 200.000 gemeldete Fahrraddiebstähle pro Jahr in Deutschland.

Tendenz steigend.

Besonders betroffen: hochwertige E-Bikes.

Little John Bikes sagt: Schluss mit Schulterzucken.

Online und in über 65 Little John Bikes Filialen deutschlandweit ist ab sofort ein GPS-gestützter Fahrradschutz erhältlich. Ein klares Signal für mehr Sicherheit auf der Straße: praktisch, vernetzt und wirksam gegen Langfinger.

„_Wir wollten keinen theoretischen Schutz, sondern eine Lösung, die im Alltag und im Ernstfall funktioniert. Der GPS-gestützte Fahrradschutz gibt unseren Kundinnen und Kunden echte Sicherheit zurück und das ist unbezahlbar.“,_ sagt Dr. Robert Peschke, CEO von Little John Bikes.

Das Problem: Je besser das Bike, desto größer das Risiko.

E-Bikes verkaufen sich besser als klassische Fahrräder.

Sie sind schnell. Teuer. Begehrt.

Und damit ein gefundenes Fressen für Diebe.

Schlösser helfen.

Aber sie beruhigen eher das Gewissen als den Puls.

Was fehlt, ist Kontrolle.

Nach dem Abstellen. Nachts. Im Ernstfall.

Genau hier setzt die neue Lösung an.

Die Idee: Smarte PS statt Stillstand.

Der unauffällig verbaute GPS-Tracker macht das E-Bike zum vernetzten Begleiter.

Einmal installiert, läuft alles über eine App.

Standort. Status. Sicherheit. Jederzeit abrufbar.

Wird das Bike unerwartet bewegt, schlägt das System Alarm.

Direkt aufs Smartphone. In Echtzeit.

Der Nutzer entscheidet selbst, wann Bewegungswarnungen aktiv sind.

Kontrolle bleibt Kontrolle.

Und wenn das Bike tatsächlich gestohlen wird?

Dann geht es nicht um Hoffnung.

Sondern um Prozesse.

Der Diebstahl wird per App gemeldet.

Das Bike-Hunter-Team wird aktiv.

In enger Zusammenarbeit mit der Polizei.

Mit messbarem Erfolg: 3 von 4 gestohlenen Fahrrädern werden wiederbeschafft.

Mehr als Schutz: Das vernetzte E-Bike

Der Tracker kann mehr als suchen.

Er denkt mit.

Die App erinnert automatisch an Inspektionen.

Abgestimmt auf Bike und Nutzung.

Alle Wartungen werden digital dokumentiert.

Sauber. Übersichtlich.

Kommt es zu einem Sturz, greift die integrierte Unfallerkennung.

Notfallkontakte werden informiert.

Der Standort wird übermittelt.

Dazu kommen Fahrstatistiken, Triphistorie und die Berechnung der CO?-Ersparnis.

Transparenz für alle, die bewusst unterwegs sind.

Warum die Kooperation mit IoT Venture entscheidend ist

Technologie allein reicht nicht.

Sie muss skalieren.

Und sie muss zuverlässig sein.

Mit IoT Venture holt sich Little John Bikes genau diese Kompetenz ins Haus.

IoT-Expertise trifft stationären Fachhandel.

Hardware, Software und Service greifen ineinander.

„_Die Zusammenarbeit mit Little John Bikes ermöglicht es uns, aus Technik echten Nutzen zu machen, direkt beim Kunden. Für Radfahrer bedeutet das: weniger Sorgen, mehr Vertrauen und ein spürbar besseres Fahrerlebnis_.“, sagt Nina Sielmann, Head of Marketing & Communications bei IoT Venture.

Ein neues Sicherheitsgefühl auf zwei Rädern

Am Ende geht es nicht um Features.

Es geht um ein Gefühl.

Das Gefühl, sein E-Bike abzustellen.

Und weiterzugehen.

Ohne inneres Kopfkino.

Mit dem GPS-gestützten Fahrradschutz zeigen Little John Bikes und IoT Venture, wie moderner E-Bike- und Fahrradschutz heute aussieht:

Vernetzt. Alltagstauglich.

Konsequent aus Sicht der Fahrer gedacht.

Oder einfacher gesagt:

Mehr fahren. Weniger sorgen.

Jetzt mit etwas Glück GPS Tracker gewinnen!

Gemeinsam mit IoT Venture verlost Little John Bikes

3×1 IT’S MY BIKE GPS-Tracker i.W.v. je 199,99 EUR.

Alle Infos & Teilnahme auf Instagram #little_john_bikes.

Teilnahme bis 21.2.26.

Viel Glück!

Über Little John Bikes

Little John Bikes. Seit fast 30 Jahren auf dem Markt.

Über 65+ Filialen deutschlandweit. 400+ Mitarbeitende.

Ganz vorne dabei im deutschen Fahrradhandel.

Hier wird Fahrrad aus dem Alltag gedacht.

Arbeitsweg. Wochenende. Nutzung statt Schaufenster.

Der Fokus: alltagstaugliche Räder, planbare Kosten

und Service, der bleibt, wenn man ihn braucht.

Als Leasing-Experte macht LJB Fahrradmobilität

einfach, transparent und passend für Arbeitgeber

und unterschiedliche Lebensrealitäten.

Kein Schnellverkauf.

Sondern langfristige Begleitung mit klaren Prozessen

und hoher Teileverfügbarkeit.

Little John Bikes: Fährt sich gut an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Little John Bikes GmbH

Felix Natuschke

Heidestraße 3

01127 Dresden

Deutschland

fon ..: 0351 563 497 46

web ..: https://littlejohnbikes.de/

email : f.natuschke@littlejohnbikes.com

Pressekontakt:

Little John Bieks GmbH

Felix Natuschke

Heuidestraße 3

01127 Dresden

fon ..: 0351 563 497 46

email : f.natuschke@littlejohnbikes.com

