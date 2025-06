Augsburg startet mit SauberLinda durch: Deutschlands erste Reinigungs-KI für JEMAKO® Produkte jetzt verfügbar

Neu in Augsburg: SauberLinda ist da! Die erste KI-Reinigungsberaterin für JEMAKO® Produkte hilft sofort – kostenlos & rund um die Uhr. Jetzt testen: www.webaufwind.de/sauberlinda

Augsburg, 10. Juni 2025

Barbara Beckert bringt gemeinsam mit WebAufwind eine digitale Reinigungsberaterin nach Augsburg – mit JEMAKO® Produktempfehlungen, Anwendungstipps & persönlicher Betreuung.

Was hilft wirklich gegen Kalk? Welches Tuch hinterlässt keine Streifen? Und welche JEMAKO® Produkte sind gerade im Angebot? In Augsburg gibt es ab sofort eine intelligente Antwort: SauberLinda, die erste digitale Reinigungsberaterin Deutschlands – entwickelt von Wolfgang Beckert (WebAufwind) und unterstützt von Barbara Beckert, erfahrene und selbständige JEMAKO® Vertriebspartnerin.

KI trifft Erfahrung – SauberLinda bringt frischen Wind in die Reinigungswelt

SauberLinda ist eine innovative Kombination aus digitalem Assistenten und praxiserprobter Beratung. Nutzer:innen erhalten auf Knopfdruck:

Sofortige Antworten auf typische Reinigungsprobleme

Produktempfehlungen aus dem JEMAKO® Sortiment

Hinweise zu Aktionen, Sets & Anwendungshinweisen

Klar strukturierte Hilfe mit echtem Mehrwert

„Viele Kund:innen wollen schnell wissen, was wirklich hilft – SauberLinda liefert genau das. Und wer mehr braucht, bekommt zusätzlich meine persönliche Unterstützung“, so Barbara Beckert.

Was SauberLinda in Augsburg besonders macht

Die KI wurde speziell entwickelt, um häufige Fragen zu beantworten – etwa zu Kalk, Glas, Küche, Polstern oder Badflächen. Dabei orientiert sich SauberLinda an den Angaben der Nutzer:innen, um gezielte, praxisnahe Empfehlungen auszusprechen.

Ein Beispiel:

„Kalk auf Glasdusche“ -> SauberLinda empfiehlt das passende JEMAKO® Produkt mit Anwendungshinweis – inklusive Warnhinweisen und Set-Angebot (wenn verfügbar).

Die Lösung ist rund um die Uhr verfügbar, einfach bedienbar – und vollständig kostenlos nutzbar.

Jetzt testen:

www.webaufwind.de/sauberlinda

www.webaufwind.de/jemako-augsburg

© 2025 WebAufwind – Wolfgang Beckert. Alle Rechte vorbehalten.

JEMAKO® ist eine eingetragene Marke der JEMAKO International GmbH.

Barbara Beckert ist selbständige Vertriebspartnerin.

Unternehmen:

Barbara Beckert, selbständige JEMAKO®-Vertriebspartnerin

Inhaberin:

Barbara Beckert

Firmensitz:

Kempten (Allgäu) – mit digitaler Beratung für Augsburg

Gründungsjahr:

2017

Leistungen & Angebote:

Persönliche Reinigungsberatung: Individuelle Produktempfehlungen für Haushalt, Bad, Küche & Oberflächen

Digitale Unterstützung: 24/7 Reinigungs-KI „SauberLinda“ für sofortige Antworten und Anwendungstipps

Exklusive Aktionen: Regelmäßige JEMAKO® Sets, Sonderangebote und limitierte Bundles

Bestell- und Lieferservice: Schnelle Lieferung in ganz Bayern, Schwerpunkt Augsburg & Allgäu

Kernkompetenzen:

20 Jahre Reinigungserfahrung: Fundiertes Wissen zu JEMAKO®-Produkten und Anwendungstechniken

Kundenfokus: Praxisnahe Lösungen statt Standard-Ratschläge

Innovationskraft: Kombination aus praxiserprobter Beratung und modernster KI-Technologie

Regionalität: Lokale Expertise und persönlicher Service vor Ort

Mission:

Barbara Beckert verbindet traditionelle Beratungskompetenz mit digitaler Effizienz, um Haushalten in Augsburg und dem Allgäu die optimale Reinigungslösung zu bieten – schnell, professionell und nachhaltig.

Kontakt:

? Kargen 1, 87437 Kempten (Allgäu)

? webaufwind.de/sauberlinda

? beckert@jemako-mail.com

? +49 1517 0003670

