Aurachirurgie in Frankfurt: Energetische Operationen im Zellgedächtnis & professionelle Chakren-Reinigung

Erleben Sie Aurachirurgie in Frankfurt: Markus Krügel löst durch energetische Operationen Blockaden im Zellgedächtnis. Ergänzt durch eine Chakren-Reinigung für maximale Lebensenergie und Balance.

FRANKFURT AM MAIN – Wenn körperliche oder seelische Blockaden trotz klassischer Ansätze bestehen bleiben, liegen die Ursachen oft tief verborgen im feinstofflichen Feld. Markus Krügel, Leiter des Mental-Instituts in Frankfurt, bietet mit der Aurachirurgie eine zukunftsweisende Methode der Informationsmedizin an. Hierbei handelt es sich um präzise Arbeit im Quantenfeld, um die Selbstheilungskräfte dort zu aktivieren, wo herkömmliche Methoden oft an ihre Grenzen stoßen.

Energetische Operationen: Heilung direkt im Zellgedächtnis

Das Herzstück der Aurachirurgie sind die energetischen Operationen. Diese Eingriffe erfolgen vollkommen berührungslos und schmerzfrei. Klienten erleben, wie alte traumatische Informationen, karmische Belastungen oder übernommene Muster im Zellgedächtnis identifiziert und gelöscht werden. Markus Krügel nutzt hierfür häufig anatomische Modelle als Surrogat (Stellvertreter), um energetische Blockaden punktgenau zu adressieren.

Ob chronische Schmerzzustände, Bewegungseinschränkungen oder hartnäckige Ängste – die „Operation ohne Skalpell“ entkoppelt die belastende Information vom physischen Körper.

Dies schafft den nötigen Raum für eine echte, nachhaltige Genesung, da die Ursache auf Informationsebene neutralisiert wird.

Systemische Kraft durch professionelle Chakren-Reinigung

Um die Wirkung der aurachirurgischen Eingriffe zu stabilisieren und zu vertiefen, ist eine tiefgreifende Chakren-Reinigung essenziell. Unsere Chakren fungieren als Energiezentren, die uns mit lebensnotwendiger Vitalität versorgen. Durch Stress und emotionale Altlasten können diese jedoch blockieren.

Die im Mental-Institut durchgeführte Reinigung stellt den natürlichen Energiefluss wieder her. Dies führt nicht nur zu sofortiger innerer Ruhe, sondern wirkt wie ein Katalysator für die zuvor durchgeführten energetischen Korrekturen. Das gesamte System wird neu ausgerichtet und energetisch „versiegelt“.

Vertrauen durch Expertise am Rathenauplatz

Mit über 25 Jahren Erfahrung verbindet Markus Krügel Empathie mit technischer Präzision. Wer eine echte Transformation sucht, findet im Mental-Institut Frankfurt die ideale Adresse. Der Weg zur persönlichen Freiheit beginnt mit einem ersten Schritt: Markus Krügel bietet Interessenten ein kostenfreies, 45-minütiges Infogespräch an. Erfahren Sie persönlich, wie die Kombination aus Aurachirurgie und systemischer Chakren-Reinigung Ihre Lebensqualität auf ein neues Level hebt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxis für Mentale Progression

Herr Markus Krügel

Rathenauplatz 2-8

60313 Frankfurt am Mail

Deutschland

fon ..: 015775329098

web ..: https://www.hypnose-deutschland.com

email : info@hypnose-deutschland.com

Pressekontakt:

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