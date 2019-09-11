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Neues Modell LE5 – 2″-Gasfilter für höchste Anforderungen
Mit dem neuen Gasfilter LE5 erweitert WITT sein Portfolio an Filterarmaturen um ein weiteres leistungsstarkes Modell zum Leitungseinbau.
Der 2″-Filter ist für Sauerstoff gemäß EIGA, AIGA und CGA ausgelegt und entfernt zuverlässig mechanische Verunreinigungen sowie Kondensat aus Rohrleitungen. Nachgeschaltete Anlagen werden geschützt, Prozessleistungen gesteigert und Wartungskosten minimiert.
Maximale Leistung bei minimalem Druckverlust
Mit einer Filterfeinheit von 15 µm und einem geringen Druckverlust überzeugt der LE5 auch bei anspruchsvollen Anwendungen. Trotz seiner kompakten Baugröße gehört der neue Gasfilter zu den leistungsstärksten seiner Klasse. Der strömungsoptimierte Aufbau erlaubt sehr hohe Durchflussraten, z. B. 760 Nm³/h O? bei 30 bar Eingangsdruck und 50 mbar Druckverlust.
Zudem hält der WITT-Filter die von der European Industrial Gases Association (EIGA), der Asia Industrial Gases Association (AIGA) und der Compressed Gas Association (CGA) geforderten maximalen Strömungsgeschwindigkeiten für Sauerstoff zuverlässig ein – ein entscheidender Sicherheitsfaktor in Sauerstoffleitungen. Die drei führenden internationalen Industriegas-Verbände definieren weltweit maßgebliche Richtlinien und Sicherheitsstandards für den sicheren Umgang mit technischen Gasen.
Selbst bei industriellen Anwendungen mit hoher Gasqualität können feine Partikel, Abrieb oder Kondensat auftreten. Die effektive Abscheidung durch den Gasfilter LE5 verlängert die Standzeiten und Wartungsintervalle nachgeschalteter Armaturen und reduziert Betriebs- und Ausfallkosten deutlich.
Wartungsfreundlich durch kluges Design
Seine kompakte Bauform macht die Montage unkompliziert. Der LE5 ist so konstruiert, dass Filterwechsel im eingebauten Zustand möglich sind und Kondensat über einen integrierten Kondensatablass einfach entfernt werden kann. Dies reduziert Stillstandzeiten spürbar und spart Zeit und Kosten.
Für Sauerstoff geeignet – für viele technische Gase einsetzbar
Der LE5 ist in Messing- oder Edelstahlgehäusen erhältlich, jeweils mit Filtereinsatz aus Bronze. Er kann für zahlreiche technische Gase eingesetzt werden, darunter Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Argon, Helium, Druckluft, CO?, Erdgas, Flüssiggas und weitere. Der maximale Betriebsdruck beträgt 16-40 bar, je nach Gasart. Neben den 2″-Innengewinden sind auf Wunsch auch Flanschverbindungen verfügbar.
Perfekt im Zusammenspiel mit Domdruckreglern
Sein volles Potenzial entfaltet der LE5 in Kombination mit einem WITT-Domdruckreglerset 757LE/S. Der Gasfilter schützt den Regler optimal vor Verschmutzungen und sorgt so für maximale Regelstabilität und eine lange, ausfallfreie Nutzungsdauer.
Geprüfte Sicherheit
Jeder LE5 wird vor Auslieferung sorgfältig geprüft. Der Filter verfügt über eine CE-Kennzeichnung gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU und ist ausgelegt für O? gemäß EIGA 13/20, CGA G-4.4 und AIGA 021/20 Oxygen Pipeline and Piping Systems.
https://www.wittgas.com/de/produkte/gasarmaturen/gasfilter/le5/
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG
Alexander Kampschulte
Salinger Feld 4-8
58454 Witten
Deutschland
fon ..: +49 23028901147
web ..: https://www.wittgas.com
email : witt@wittgas.com
Qualität und Sicherheit seit über 80 Jahren
WITT-Gasetechnik ist ein Hersteller von Produkten für den Umgang mit Gasen, die höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Am Anfang standen vor rund 80 Jahren Flammenrückschlagsicherungen für das Schweißen und Schneiden.
Zahlen & Fakten
Gegründet 1945
Familienunternehmen in dritter Generation
Ca. 200 Mitarbeiter
Unternehmenssitz in Witten, Deutschland
Globales Netzwerk aus Niederlassungen und Partnern
Kunden in mehr als 100 Ländern
Produkte ‚Made in Germany‘
Umfassendes Qualitätsmanagement
Heute liefert WITT ein komplettes Produktprogramm für die Sicherheit beim Einsatz von Gasen. Dazu auch Gasmischer, Gasanalyse- und dosiergeräte sowie Dichtheitsprüfsysteme. WITT hat sich damit vom 2-Mann-Betrieb zu einem modernen Unternehmen und Weltmarktführer entwickelt.
Der WITT-Hauptsitz ist in Witten in Deutschland. Weit mehr als die Hälfte des Umsatzes erzielt das Unternehmen durch den Export. Über Tochterfirmen und Vertriebspartner ist das mittelständische Familienunternehmen auf allen Kontinenten präsent. Die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir sind flexibel, reagieren schnell und bieten bestmöglichen Service. Dabei pflegen wir langfristige, auf Fairness basierende Partnerschaft mit unseren Kunden und Lieferanten. Als international agierender Anbieter betreuen wir unsere Geschäftspartner weltweit und sind offen gegenüber allen Kulturen.
Pressekontakt:
WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG
Herr Alexander Kampschulte
Salinger Feld 4-8
58454 Witten
fon ..: 023028901147
email : kampschulte@wittgas.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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