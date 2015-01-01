LEAK-MASTER ONE – Jede Verpackung zählt

Mit dem LEAK MASTER ONE stellt WITT ein Inline Dichtheitsprüfsystem vor, das hochpräzise Leckdetektion im Mikrometerbereich und eindeutig zuordbare Einzelprüfung bei hoher Geschwindigkeit vereint.

Undichte Schutzgasverpackungen zählen zu den häufigsten Ursachen für Qualitätsverluste, Reklamationen und Food Waste in der Lebensmittelindustrie. Mit dem LEAK MASTER ONE stellt WITT Gasetechnik ein Inline Dichtheitsprüfsystem vor, das erstmals zwei bislang widersprüchliche Anforderungen vereint: hochpräzise Leckdetektion im Mikrometerbereich und eindeutig zuordbare Einzelprüfung bei voller Verpackungsgeschwindigkeit.

Hochsensible Inline-Dichtheitsprüfung einzelner MAP-Verpackungen bei hoher Geschwindigkeit

Der LEAK MASTER® ONE ist in die MAP-Verpackungslinie integriert und prüft Produkte einzeln (One by One) auf Dichtheit. Grundlage ist ein CO?-basiertes Vakuumprüfverfahren mit Infrarot-Sensorik, das speziell auf praxisrelevante Mikroleckagen ausgelegt ist. Mit einer Detektionsschwelle von rund 10 Mikrometern erkennt das System genau jene Leckagen, die die Schutzatmosphäre schleichend beeinträchtigen und häufig erst spät als Qualitätsproblem sichtbar werden.

Einzelprüfung bei bis zu 120 Verpackungen pro Minute

Möglich wird dies durch zwölf parallel arbeitende Mini-Vakuumkammern, die vollautomatisch per Pick-and-Place-Robotik bestückt werden. Das System erreicht eine Prüfleistung von bis zu 120 Verpackungen pro Minute – und ermöglicht damit erstmals eine hochsensible Dichtheitsprüfung einzelner Verpackungen direkt im laufenden Prozess.

Damit löst der LEAK-MASTER® ONE einen zentralen Zielkonflikt der Inline-Dichtheitsprüfung: Während bisher entweder langsame, hochsensible Verfahren oder schnelle, aber weniger genaue Systeme eingesetzt wurden, kombiniert der LEAK-MASTER® ONE erstmals Geschwindigkeit und Präzision auf Einzelverpackungsebene.

Klare Prüfergebnisse für jede einzelne Verpackung

Der entscheidende Prozessvorteil liegt in der eindeutigen und reproduzierbaren Identifikation jeder einzelnen undichten Verpackung. Jede Leckage wird produktbezogen erkannt und dokumentiert. Gezieltes Ausschleusen im weiteren Linienprozess wird dadurch möglich. Für Qualitätssicherung und Produktion bedeutet das: reduzierte Nachkontrollen, deutlich weniger unnötiger Ausschuss und höhere Ausbringungsmenge.

Gleichzeitig unterstützt der LEAK-MASTER® ONE Lebensmittelhersteller dabei, vertragliche Qualitätsanforderungen des Handels zuverlässig einzuhalten, Reklamationen zu vermeiden und die Lieferfähigkeit gegenüber großen Handelspartnern langfristig abzusichern. Undichte Verpackungen erreichen den Markt nicht – Kundenverluste lassen sich so gezielt vermeiden.

Für anspruchsvolle MAP-Anwendungen

Der LEAK-MASTER® ONE eignet sich für nahezu alle CO?-haltigen Schutzgasverpackungen (nicht bei hohem Sauerstoffanteil >20,9%) und für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Prozesssicherheit und Qualität. Typische Einsatzbereiche sind unter anderem Fleisch- und Käseprodukte, Convenience-Artikel, frische Fertiggerichte, Backwaren sowie weitere MAP-Anwendungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG

Alexander Kampschulte

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Deutschland

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email : witt@wittgas.com

WITT-Gasetechnik ist ein Hersteller von Produkten für den Umgang mit Gasen, die höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Am Anfang standen vor rund 80 Jahren Flammenrückschlagsicherungen für das Schweißen und Schneiden.

Zahlen & Fakten

Gegründet 1945

Familienunternehmen in dritter Generation

Ca. 200 Mitarbeiter

Unternehmenssitz in Witten, Deutschland

Globales Netzwerk aus Niederlassungen und Partnern

Kunden in mehr als 100 Ländern

Produkte ‚Made in Germany‘

Umfassendes Qualitätsmanagement

Heute liefert WITT ein komplettes Produktprogramm für die Sicherheit beim Einsatz von Gasen. Dazu auch Gasmischer, Gasanalyse- und dosiergeräte sowie Dichtheitsprüfsysteme. WITT hat sich damit vom 2-Mann-Betrieb zu einem modernen Unternehmen und Weltmarktführer entwickelt.

Der WITT-Hauptsitz ist in Witten in Deutschland.

Pressekontakt:

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Alexander Kampschulte

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