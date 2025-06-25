Verbesserte WITT-Domdruckregler: Konstanter Gasdruck – selbst bei extrem schwankender Entnahme

Die Gasetechnik-Spezialisten von WITT haben ihre bewährten Domdruckregler weiter verbessert.

Die neue Generation mit optimiertem Steuerdruckregler hält den Arbeitsdruck nun noch stabiler – selbst bei stark variierender Entnahmemenge und schwankendem Vordruck. Anwender profitieren von maximaler Prozesssicherheit und reproduzierbarer Produktqualität. Die verbesserten Steuerdruckregler sind auch nachrüstbar.

Herausforderung: Druckabfall bei steigender Entnahme

Bei vielen herkömmlichen Druckreglern sinkt der Ausgangsdruck, sobald die Entnahmemenge steigt. Das ist insbesondere in industriellen Anwendungen relevant, in denen mehrere Maschinen oder Arbeitsplätze unregelmäßig Gas entnehmen. Greifen mehrere Verbraucher gleichzeitig auf das Gasversorgungssystem zu, fällt der verfügbare Druck ab – Produktionsprozesse werden nicht optimal versorgt und die Qualität kann beeinträchtigt werden. WITT-Domdruckregler verhindern diesen Effekt – und bieten dank neuem Design nun eine noch höhere Druckstabilität.

Lösung: optimierte Steuerdruckregelung für noch bessere Performance – auch nachrüstbar

Durch die konstruktive Überarbeitung des integrierten Steuerdruckreglers hält der Domdruckregler den Ausgangsdruck auch unter dynamischen Betriebsbedingungen stabil. Für Anwender bedeutet dies Planungssicherheit im Prozess: Gasdruckabfälle und -schwankungen durch Lastspitzen werden vermieden, auch wenn Verbraucher zu- oder abgeschaltet werden. Mit konstantem Arbeitsdruck können Maschinen und Anlagen jederzeit unter den vorgesehenen Betriebsbedingungen arbeiten – für optimale Arbeitsergebnisse. Das Besondere: Anwender, die bereits WITT-Domdruckregler im Einsatz haben, können dank Nachrüstung sogar nachträglich von dieser Optimierung profitieren. Für WITT-Kunden ist so auf Wunsch ein echtes Upgrade ihrer vorhandenen Druckregeltechnik verfügbar.

WITT-Domdruckregler – präzise Regelung auf höchstem Niveau

Domdruckregler arbeiten nicht mit einer Feder, sondern mit dem Druck eines Steuergases. Diese Bauweise ermöglicht eine besonders feinfühlige und schnelle Reaktion auf Druckänderungen. WITT hat diese bereits überlegene Technologie über viele Jahre konsequent optimiert. Das Ergebnis: Die optimierte Regelcharakteristik sorgt für eine nahezu horizontale Druckkurve über den gesamten Entnahmebereich. Der eingestellte Druck bleibt konstant, selbst bei schwankenden Entnahmemengen, Temperatur- oder Eingangsdruckschwankungen und sogar bis zu einer Druckdifferenz von nur 1 bar. Anwender profitieren von durchgängig stabilen Betriebsbedingungen – ohne laufende Anpassungen.

SMART-Option: Transparenz und Vernetzung

WITT-Domdruckregler sind auch in einer SMART-Version erhältlich. Diese kombiniert die mechanische Präzision der Regler mit moderner Sensorik und Elektronik. Die Systeme erfassen und übertragen zentrale Parameter wie Druck, Temperatur und Durchfluss und ermöglichen so eine kontinuierliche Überwachung. Damit werden die Regler zu einem integralen Bestandteil moderner, vernetzter Produktionsumgebungen – ein Plus an Sicherheit, Effizienz und vorausschauender Wartungsplanung.

Umfangreiches Produktprogramm für höchste Anforderungen

WITT bietet Domdruckregler aus Messing oder Edelstahl für nahezu alle industriellen Gase wie Sauerstoff, Stickstoff, Argon, Wasserstoff, Kohlendioxid und Mischgase. Sie sind einzeln oder als komplett montiertes Set inklusive Steuerdruckregler, Manometern und Anschlüssen erhältlich. Die Sets werden fertig montiert und geprüft geliefert – ready to use.

Die Regler sind für Vordrücke bis 40 bar einsetzbar und bieten Regelbereiche von 0,5 bis 30 bar bei maximalen Durchflüssen bis 15.000 Nm³/h für N2 und Kv-Werten bis 30. Die speziellen Hochdruckmodelle sind für einen maximalen Betriebsdruck von 300 bar und Arbeitsdrücke von 0,5 bis 60 bar ausgelegt. Als Anschlüsse stehen Gewinde- und Flanschverbindungen von G 3/4″ bis G 3″ / DN100 – DIN oder ANSI – zur Verfügung.

WITT-Domdruckregler sind konform mit relevanten Standards und Normen, CE-gekennzeichnet (außer 737) und erfüllen die Druckgeräterichtlinie DGRL 2014/68/EU. Eine ATEX-2014/34/EU-Herstellererklärung ist auf Wunsch ebenfalls erhältlich.

Mehr dazu unter www.wittgas.com

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WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG

Herr Alexander Kampschulte

Salinger Feld 4-8

58454 Witten

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email : kampschulte@wittgas.com

WITT-Gasetechnik ist ein Hersteller von Produkten für den Umgang mit Gasen, die höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Am Anfang standen vor rund 80 Jahren Flammenrückschlagsicherungen für das Schweißen und Schneiden. Heute liefert WITT ein komplettes Produktprogramm für die Sicherheit beim Einsatz von Gasen. Dazu auch Gasmischer, Gasanalyse- und dosiergeräte sowie Dichtheitsprüfsysteme.

Zahlen & Fakten

Gegründet 1945

Familienunternehmen in dritter Generation

Ca. 200 Mitarbeiter

Unternehmenssitz in Witten, Deutschland

Globales Netzwerk aus Niederlassungen und Partnern

Kunden in mehr als 100 Ländern

Produkte ‚Made in Germany‘

Umfassendes Qualitätsmanagement

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