Aus aller Welt zu Gast im UNESCO-Welterbe „Gartenreich Dessau-Wörlitz“

Gäste des Diplomatischen Korps im Gartenreich

Berlin/Oranienbaum-Wörtlitz – „Überwältigend, wunderschön und so nahe der Hauptstadt. Kaum zu glauben, dass eine solche Gartenpracht und Landschaftsgestaltung als kulturhistorischer Beitrag der aktiven Aufklärung vor weit über 200 Jahren in nur 4 Jahren realisiert und seither fast unbeschadet genossen werden kann. Schön, dass wir dabei sein durften“. So der einhellige Eindruck aller internationalen Teilnehmer an der Reise in das UNESCO-Welterbe Wörlitzer Park, die Vertreter des Diplomatischen Korps und Netzwerkpartner in der Bundesrepublik Deutschland am 15.09.2024 gewinnen konnten.

Bei Gelegenheit des für Sachsen-Anhalt sehr erfolgreichen Galopprenntages des traditionellen Magdeburger Renn-Vereins hatte Dr. Gunnar Schellenberger als Präsident der Europäischen Bewegung Sachsen-Anhalt e.V. gemeinsam mit dem Kommissarischen Vorstand und Direktor der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, Prof. Dr. Harald Meller, die Einladung an etliche Botschaften ausgesprochen, den Austausch über Kooperationen und Partnerschaften doch einmal im Gartenreich fortzusetzen.

Die spontane Idee des mit der mitteldeutschen Kulturlandschaft langjährig eng verbundenen Präsidenten Dr. Schellenberger stieß auf ein lebhaftes Echo. Rasch war ein Treffen in Anhalt, dem Muster-Staat des 18. Jahrhunderts, verabredet. Ab 1765 ließ Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau in Wörlitz den ersten Landschaftsgarten nach englischem Muster auf dem europäischen Kontinent anlegen. Mit seinen klassizistischen und neugotischen Bauten bildet er den Auftakt eines einmaligen Programms zur Landesverschönerung, zur Hebung des allgemeinen Wohlstands und der Bildung, das Fürst Franz in seinem kleinen Fürstentum erreichte. Er gilt als Inbegriff der Aufklärung in Deutschland und gehört seit dem Jahr 2000 zum UNESCO-Welterbe.

Der Einladung folgten neben Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Sport und Gesellschaft die Botschafter und Angehörigen aus der Mongolei, Peru, Philippinen, Spanien, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Luxemburg, Brasilien, Uruguay, Tadschikistan, Malediven, Thailand, Armenien, Chile und Panama. Nepal und Sri Lanka nahmen in Wörlitz die Gelegenheit wahr, in eigenen Programmbeiträgen auf Besonderheiten und Anziehungspunkte ihrer Länder hinzuweisen.

Nach einer Führung durch das Wörlitzer Schloss und einem Rundgang durch den ganzjährig wunderschönen Park konnten sich die Besucher bei einer Gondelfahrt durch die Seenlandschaft und Kanäle des Gartenreichs in die Zeit seiner Errichtung zurückversetzen und auch davon überzeugen, wie sehr die Mitarbeiter der Stiftung und des Parks selbst mit den Idealen und Zielen seines Schöpfers verbunden sind. Den Abschluss des eindrucksvollen Besuchs krönte ein Grillfest mit vom Gastgeber höchstpersönlich zubereiteten Spezialitäten, Tee aus Sri Lanka, Desserts aus Thailand, einer Präsentation Nepals, vielen anregenden Gesprächen und der von allen Teilnehmern geteilten Erwartung, den Dialog der Kulturen auch in Bezug auf Sachsen-Anhalt aktiv gemeinsam noch intensiver gestalten zu wollen.

Viele Ländervertreter besuchten die Region erstmals und waren sichtlich beeindruckt. Sachsen-Anhalt kann und hat mehr. Ein Blick auf das, was die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz zu bieten hat und ein erster Besuch im Wörlitzer Park, sind eine gute Empfehlung, den „Hidden Treasures of Culture“ Deutschlands näher zu kommen. Kultur verbindet, Nationen ebenso wie Regionen, zum gegenseitigen Vorteil.

Aus der Gästeliste…

Dr. Gunnar Schellenberger, Präsident der Europäischen Bewegung Sachsen-Anhalt e.V.

Prof. Dr. Harald Meller, Kommissarischer Vorstand und Direktor der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, Irene Susan B. Natividad, Botschafterin der Philippinen,

S.E. Ram KajiKhadka, Botschafter Nepals

S.E. Dr. ImomudinSattorov. Botschafter Tadschikistan,

MadinaJabborzoda, Botschaft der Republik Tadschikistan,

I.E. SaqlainSyedah, Botschaferin der Islamischen Republik Pakistan

I.E. VaruniMuthukumarana, Botschafterin Sri Lanka,

S.E. Fernando Lopez-Fabregat, Botschafter Uruguays,

Marcelo BachechiPavone, Botschaftsrat Uruguay,

Patchara Rattanabubpa, Director Royal Thai Trade Office

Klemens Gutmann, Honorarkonsul Gutmann,

S.E. Daniel Nogueira Leitao, Botschaft Brasiliens

S.E. Viktor Yengibaryan, Botschafter Armeniens

S.E. Francisco Ulloa, Botschaftsrat Chile

I.E. ViphawanBenniman, Stellv. Botschafterin des Königreichs Thailand

I.E. AishathShaanShakir, Ambassador of the Republic of the Maledives in Germany (requested)

S.E. MandakhbilegBirvaa, Botschafter der Mongolei

Alex Reinaldo Espino Herrera, Botschaft von Panama

Dr. Jörg Biastoch, Präsident des 1. FC Magdeburg,

Klemens Gutmann, Honorarkonsul von Luxemburg in Sachsen-Anhalt,

Eberhard J. Trempel, Director General German Global Trade Forum Berlin, Honorary Trade Advisor of Thailand in Germany & Special Advisor Eastern Economic Corridor of Thailand

Angelika Pachl-Mix, President & CEO Hidden Treasures of Culture,

Susanne Seidler, Persönliche Referentin des Präsidenten des Landtages von Sachsen-Anhalt

Shuji Zheng, Rechtsanwältin, China Desk German Global Trade Forum Berlin

Natallia Lenchenko, Central Asia Desk German Global Trade Forum Berlin

und und und.

