Aus VSF Experts wird WTG innovation – Software Services als neuer WTG Geschäftsbereich

Nach Kauf der VSF Experts GmbH durch die WTG Gruppe firmiert der international aufgestellte Softwareentwicklungsexperte ab 01.01.2023 als WTG innovation GmbH

Mannheim/Berlin, den 05.01.2023 – Mit dem Kauf der VSF Experts GmbH im April 2022 gab die WTG den Startschuss für ihr erweitertes Angebot von Software Services. Das zugewonnene Expertenteam für individuelle Software Projekte hebt im neuen Geschäftsbereich ,Software Services‘ die Synergien aller WTG Bereiche rund um Kommunikation und Sicherheit. Der Integrationsprozess wurde am 01.01.2023 mit der Umbenennung der VSF Experts GmbH in WTG innovation GmbH abgeschlossen.

Digitalisierung bildet die Grundlage jeglicher Prozessoptimierung; eine individuelle, bedarfsorientierte Software- und Produktentwicklung ist hierbei der Garant zum Erfolg. Für die mehr als 100 Jahre erfolgreich am Kommunikationsmarkt tätige WTG war daher der Auf- und Ausbau des Geschäftsbereiches ,Software Services‘ der logische Schritt in eine sichere Zukunft des Lösungs- und Serviceanbieters in den Bereichen IT und Kommunikation, Sicherheitssysteme, Leitstellentechnik und Healthcare.

„Die erfolgreiche Integration der international tätigen Softwareentwicklungsspezialisten der VSF in die WTG trägt uns sicher in die Zukunft“, so der CEO der WTG Dirk Walla. „Mit der Übernahme kann die WTG ein solides internationales Wachstum planen“, ergänzt WTG Shareholder Gerrit F. Schütze. Gerade in Bereichen wie der Leitstellentechnik, wo sich die WTG einen langjährigen Namen als Spezialdienstleister gemacht hat, oder der Cloud-Telefonie – auch hier punktet die WTG mit Eigenentwicklungen – ist die Entwicklung kundenindividueller Software essenziell für das Angebot maßgeschneiderter Produkte.

Auch die Geschäftsführer der VSF Experts, ab 01.01.2023 WTG innovation, Andrew van Scoter und Christian Friede sehen die Vorteile des Übergangs ihrer Firma in die WTG Unternehmensgruppe. „Wir freuen uns, als Teil des schnellstwachsenden WTG Geschäftsbereiches unsere Expertise in der Software- und Produktentwicklung nun in noch größeren und ganzheitlichen Projekten einsetzen zu können“, so van Scoter, und Friede betont die wirtschaftliche Stabilität der WTG, innerhalb der „wir unsere IT-Kernkompetenzen noch effektiver zu Höchstleistungen pushen können.“ Alles in allem eine Win-win-Situation, von der die Kunden auf ihrem Weg in die digitale Welt profitieren.

Über WTG

Mehr als 100 Jahre Erfahrung und 350 Mitarbeiter bundesweit, in Polen, in der Schweiz und den USA – das ist die WTG, einer der führenden Anbieter von technologischen Lösungen, die Unternehmen erfolgreicher und sicherer machen. Als Full Service Provider liefert die WTG individuelle IT- und Kommunikationslösungen, innovative Sicherheitssysteme, zukunftsweisende Leitstellentechnik, verlässliche Healthcare-Konzepte und agile Software Services. Als Treiber der Digitalisierung begleitet die WTG ihre Kunden in die technologische Zukunft.

www.wtg.com

