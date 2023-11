Ausgewählte kurze Tagebucheinträge (Tagebuch-Splitter) von Dr. Harald Hildebrandt!

In Berlin lebend: Dr. Harald Hildebrandt veröffentlicht ausgewählte kurze Tagebucheinträge (sogenannte Tagebuch-Splitter)

Dr. Harald Hildebrandt ist ein deutscher Autor, Publizist und auch Kunstschaffender. Er lebt in Berlin.

Nachfolgend eine Übersicht ausgewählter bisher veröffentlichter kurzer Tagebucheinträge (Tagebuch-Splitter):

Link: https://www.dr-harald-hildebrandt.de/2-Tagebuch-Splitter.php

1979/1980 – Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan / Boykott der olympischen Spiele in Moskau ! (Notiz vom xx.xx.1980)

xx.xx.1984 – Ein Rekord für die Ewigkeit: „Jahrhundertwurf“ – Uwe Hohn wirft beim Olympischen Tag der DDR den Speer auf sagenhafte 104,80 Meter! (Notiz vom xx.xx.1984)

xx.xx.1984 – Sensationeller Jet-Flight (Rocket Belt Flight) bei den Olympischen Spielen in Los Angeles (Notiz vom xx.xx.1984)

xx.04.1986 – Moskau: Pfandflaschenabgabe, Antialkoholkampagne, Männer und Frauen im Straßenbau, Zombies n der METRO (Notiz vom xx.04.1986)

xx.05.1986 – Telefonsperre wegen atomarer Katastrophe in Tschernobyl (Notiz vom xx.05.1986)

31.05.1986 – Besuch des Nowodewitschi-Friedhofes in Moskau, einem der bekanntesten Ehrenfriedhöfe in Russland (Notiz vom 31.05.1986)

xx.xx.1986 – Deutsche Zivilgefangene aus Ostbrandenburg – im Frühjahr 1945 im Alter ab 17 Jahren in die Sowjetunion verschleppt (Notiz vom xx.xx.1986)

xx.xx.1994 – Vortrag in Sankt Petersburg (inmitten des immer noch so heißenden Oblast Leningrad) zur Privatisierung der ostdeutschen Landwirtschaft mit Blick auf den Panzerkreuzer Aurora (Notiz vom xx.xx.1994)

xx.xx.2001 – Grillen auf weißrussisch mit Holzkohleherstellung im Birkenwald nahe Minsk (Notiz vom xx.xx.2001)

17.10.2003 – Schließung der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin (Notiz vom 17.10.2003)

22.06.2011 – Bud Spencer signiert seine Memoiren in der Europa Passage Hamburg – eine hunderte Meter lange Schlange von Fans zeigt seine Popularität (Notiz vom 22.06.2011)

03.10.2016: Proteste und Pöbeleien in Dresden zum Tag der Deutschen Einheit (Notiz vom 03.10.2016)

09.11.2016: Teilnahme am Internationalen 10,7-Km-Straßenlauf während der Athen Marathon Woche (Notiz vom 09.11.2016)

12.11.2016 – Erkrankung in Athen mit dem West-Nil-Fieber? (Notiz vom 12.11.2016)

28.12.2021 – Neues von invasiven Tierarten: 1994 Termitenbefall eines Hauses im Südwesten Englands (Devon) – erst nach 27 Jahren erfolgreich bekämpft! (Notiz vom 28.12.2021)

xx.xx.2022 – Die Verhunzung und Verfälschung des Marxismus in der DDR (Notiz vom xx.xx.2022)

xx.xx.2022 – Was wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte? Wie würde Deutschland aussehen? (Notiz vom xx.xx.2022)

xx.xx.2022 – Wie hätte Deutschland nach einem Sieg des Sozialismus a la DDR ausgesehen? (Notiz vom xx.xx.2022)

25.02.2022: Am 24. Februar 2022 begann der Einmarsch regulärer russischer Streitkräfte in die Ukraine (Notiz vom 25.02.2022)

06.03.2022 – Werner Lamberz: Wahrscheinlich kein direkter Tötungsbefehl, sondern »nur« das Arrangieren tödlicher Umstände durch Honecker und Mielke! (Notiz vom 06.03.2022)

01.07.2022 – Neues von invasiven Tierarten: 2020 erstmals Halsbandsittich in Rathenow und 2021 (Tegel) / 2022 (am Hauptbahnhof) in Berlin gesichtet – das bisher wohl östlichste Auftreten! (Notiz vom 01.07.2022)

03.10.2022: Wieder Demos und Proteste in Dresden zum Tag der Deutschen Einheit (Notiz vom 03.10.2022)

10.11.2022 – Neues von invasiven Tierarten: Der Goldschakal hat sich in Deutschland eingebürgert – Nachwuchs gibt es in mehreren Bundesländern! (Notiz vom 10.11.2022)

13.02.2023: CDU mit 28,2 % stärkste Partei bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin (Notiz vom 13.02.2023)

28.02.2023: Vor 90 Jahren: Der Reichstagsbrand – ist die Tatbeteiligung der Nationalsozialisten eine Tatsache oder eine Verschwörungstheorie? (Notiz vom 28.02.2023)

08.05.2023: Deutsche Unterwerfung / Collaboration der beiden deutschen Staaten – jeweils mit ihren Besatzungsmächten / Die zwei heißen Eisen „Kanzlerakte“ und „Feindstaatenklausel“! (Notiz vom 08.05.2023)

28.05.2023: Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst – das Wasserstraßenkreuz Magdeburg: Der Mittellandkanal überquert die Elbe! (Notiz vom 28.05.2023)

30.05: Vor 55 Jahren: Notstandsgesetze für Deutschland wurden am 30. Mai 1968 vom Deutschen Bundestag beschlossen! (Notiz vom 30.05.2023)

12.06.2023: 12.06. – Tag der Genossenschaftsbauern und Arbeiter der sozialistischen Land- und Forstwirtschaft in der DDR! (Notiz vom 12.06.2023)

14.06.2023: Russischer Raketenangriff auf Krywji Rih – in Deutschland vor allem bekannt durch den DDR-Spielfim „Die Fahne von Kriwoj Rog“ (Notiz vom 14.06.2023)

24.06.2023: Prigoschin-Putsch – Putin zerreißt im Vergleich die Oktoberrevolution und damit auch Lenin! (Notiz vom 24.06.2023)

19.07.2023: Putsch in Russland – wird Russland ein „Failed-State“ (Gescheiterter Staat)? (Notiz vom 19.07.2023)

10.08.2023: Neues von invasiven Tierarten: Der Ochsenfrosch wird in Hessen durch Erschießen eingedämmt! (Notiz vom 10.08.2023)

15.08.2023: Infernalisches Gewitter in Berlin – Blitze nahezu im Sekundentakt, ohrenbetäubender Donner und extreme Helligkeit (Notiz vom 15.08.2023)

17.08.2023: Fußball: Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft dokumentierte einen erstaunlichen Fortschritt im Niveau des Frauenfußballs (Notiz vom 17.08.2023)

24.08.2023: Tod des russischen Putschisten Prigoschin – Unfall oder Mord? (Notiz vom 24.08.2023)

10.09.2023: Ein historischer Sieg der Basketball Herren gegen die USA sichert den sensationellen WM-Finaleinzug! (Notiz vom 10.09.2023)

xx.08.2023 – Winterharte Zierfische – nicht nur Barben – auch Labyrinthfische, eierlegende und lebendgebärende Zahnkarpfen, Cichliden und Salmer können in Deutschland im Freiland überwintern! (Notiz vom xx.08.2023)

30.08.2023 – Leichtathletik-WM – Debakel für den DLV – zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs seit 1983 fahren deutsche Athleten ohne Medaillengewinn nach Hause! (Notiz vom 30.08.2023)

02.09.2023: 151 Tornadosichtungen laut TornadoListe.de bisher im Jahr 2023 in Deutschland (Notiz vom 02.09.2023)

03.09.2023: Neues von invasiven Tierarten: Die Asiatische Tigermücke kann 20 Infektionskrankheiten übertragen – »Wir werden sie niemals komplett wegbekommen«! (Notiz vom 03.09.2023)

10.09.2023: Und Deutschland kann doch Weltmeister – sensationeller Gewinn des Titels im Herren-Basketball! (Notiz vom 10.09.2023)

10.09.2023: Peinliche Heimniederlage der Fußballherren gegen Japan – das Bauernopfer Flick soll die Verantwortlichen retten! (Notiz vom 10.09.2023)

12.09.2023 – Neues von invasiven Tierarten: Die Rote Feuerameise aus Südamerika ist in Europa heimisch geworden! (Notiz vom 12.09.2023)

06.10.2023 – Populismus? Immer mehr Politiker von CDU und SPD entdecken nach der AFD nun auch ein Migrationsproblem! (Notiz vom 06.10.2023)

08.10.2023 – Nachrichten aus Israel schockieren: Gezielte Erschießung von Zivilisten (darunter auch Frauen und Kinder) durch Hamas-Kämpfer! (Notiz vom 08.10.2023)

14.10.2023 – Immer mehr „Pulverfässer“: Ukraine (russische Invasion), Kaukasus (Aserbaidschan/Armenien, Naher Osten (Israel, Palästina, Iran, Hamas, Hisbollah, Libanon, Syrien), Balkan (Serbien/Kosovo, Türkei/Griechenland), Westafrika (Mali, Niger), Taiwan/Südchinesisches Meer (befürchtete chinesische Invasion)! (Notiz vom 14.10.2023)

18.10.2023 – Endlich kommt sie – und das ist gut so: Die Wagenknechtpartei als linker Gegenentwurf zur AFD! (Notiz vom 18.10.2023)

20.10.2023 – Schriftsteller, Germanist, Philosoph, Publizist und Moderator Richard David Precht erlebt wegen unzutreffender Aussage über orthodoxe Juden seinen bisher wohl stärksten Shitstorm! (Notiz vom 20.10.2023)

26.10.2023 – Rising-Stars: Vier Klavierkonzerte (Berliner Symphoniker am Mittwoch, dem 25.10.23 in der Berliner Philharmonie)! (Notiz vom 26.10.2023)

07.11.2023 – Der Russland-Ukraine-Krieg: Ein verbrecherischer Krieg Russlands – provoziert und verlängert durch den Westen (insbesondere die USA) – hohes Atomkriegsrisiko! (Notiz vom 07.11.2023)

09.11.2023 – Der 9. November – einer der „Schicksalstage“ der Deutschen! (Notiz vom 09.11.2023)

09.11.2023 – Magdeburger Zwickmühle – „Mit Volldampf ins Aus“! (Notiz vom 09.11.2023)

10.11.2023 – 10. November 1938 – Todestag von Mustafa Kemal Atatürk – Begründer der modernen Republik Türkei! (Notiz vom 10.11.2023)

16.11.2023 – EU lässt Glyphosat wegen fehlender Einigung der Mitgliedsstaaten für weitere zehn Jahre zu! (Notiz vom 16.11.2023)

08.12.2023 – 15. Todestag meiner Mutter Ilse Hildebrandt – eine von ca. 800.000 vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges in die Sowjetunion verschleppten Frauen! (Notiz vom 08.12.2023)

Link: https://www.dr-harald-hildebrandt.de/2-Tagebuch-Splitter.php#Ilse-Hildebrandt-800.000-in-die-Sowjetunion-verschleppte-Frauen-vom-08.12.2023

