Außergewöhnlicher Event mit Showact war voller Erfolg

Die Saarland Therme bot wieder einen unvergesslichen Event: Baden mit Musik, Varieté Showact im orientalischen Flair und verführerischen Köstlichkeiten vom Grill.

Showacts gaben dem Event die gewisse Würze

Rilchingen-Hanweiler. Die Saarland Therme begeistert immer wieder mit ausgefallenen Ideen und Specials für die exklusiven Badegäste. So hat man sich auch in diesem Sommer wieder so einiges an Themenabenden einfallen lassen und dazu den passenden Showact für den Event gebucht. An diesem Abend genossen die Gäste das Ambiente aus 1000 und einer Nacht, untermalender Musik und stimmungsvoll beleuchteter Anlage. Speziell für diesen Anlass wurde das Restaurant in den Außenbereich gelegt, ein BBQ mit Leckereien vom Grill und Essen mit einer arabischen Note serviert. Das Rahmenprogramm wurde von verschiedenen Künstlern bestritten, die eigens für diesen Event eingesetzt wurden. Für die musikalische Untermalung präsentierte sich ein Pianist im Innenbereich der Therme, der mit seinen wohligen Klängen beim Baden für eine relaxte Atmosphäre sorgte.

Für Unterhaltung der Gäste sorgte Origami Showact

Zeitgleich wurden die Anwesenden im Außenbereich und auf den Wiesen von einer Prinzessin verzaubert, die einen ganz besonderen Showact für diesen Event bereithielt. Mit Papierkunst der besonderen Art beeindruckte diese Künstlerin die Gäste der Therme. Denn was Sabrina mit Ihrer Fingerfertigkeit zustande brachte war wirklich verblüffend. Sie nahm ein buntes Blatt Papier, knickte und faltete es in einer spielerischen Leichtigkeit, bis eine 3D Figur daraus entstand. Wenn Sie einen Blick auf das Kleid und die Papierkunst erhaschen möchten, dann können Sie dies unter https://www.blubshow.de/showacts-events tun. Und so faltete diese Origami Künstlerin in ihrem Showact speziell zum Anlass des Events auch Wunderlampen, Kamele und Schmuck aus Sherazade’s Schatztruhe, alles selbstverständlich aus Papier und als ausgefallenes Geschenk an das begeisterte Publikum.

Als Höhepunkt des Events wurde ein Sandmalerei Showact präsentiert

Doch dies waren noch nicht alle Talente der Entertainerin für diesen Abend. Nach Sonnenuntergang bot sich den Zuschauern eine weitere Unterhaltung, die für diesen orientalischen Event wie eigens darauf zugeschnitten schien. Die Umgebung war in rotes Licht getaucht, am Horizont noch die letzten Strahlen der Sonne zu sehen, da wurden die Liegen zur Seite geschoben, eine Leinwand mit Beamer aufgebaut und man platzierte eine Art Tisch mit einer Kamera neben eben dieser Leinwand. Dieser Tisch hatte eine satte Beleuchtung von unten und alle waren sichtlich gespannt, welche Überraschung sich hier anbahnte. Was kann man mit dem Sand der Sahara anfangen? Die Event Künstlerin hatte die perfekte Antwort darauf und präsentierte dies in einem bewegenden Showact, der sich besser nicht in diesen Event einfügen hätte können. In dem Tisch platziert war feiner Sand, welcher der Künstlerin als Medium diente, um daraus Formen und Gesichter zu malen. Mehr über die Kunst der Sandmalerei und weitere Showeinlagen für Events finden Sie unter https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-veranstaltungen . Durch die Beleuchtung von unten entstanden dadurch Zeichnungen, die wie von Zauberhand in wieder neue Bilder übergingen. In diesem Showact nahm Sabrina dafür aber ausschließlich ihre Finger als Werkzeug und formte mal durch Weglassen, mal durch Hinzufügen eindrucksvolle Darstellungen. So bot die Sandmalerin den Therme-Kunden eine emotionalen Showact über einen arabischen Prinzen und seine große Liebe. Perfekt eingebettet in das seichte Licht der Gartenanlage wurde diese virtuose Unterhaltung zum Höhepunkt der orientalischen Nacht. Vielleicht sehen wir diesen Showact noch einmal in der Therme bei einem der nächsten Themen Events – die Besucher würden sich sicher freuen!

Showact für Event buchen

Mit ihren verschiedenen Showacts passen sich diese Künstler perfekt an Ihren wichtigen Event an. Suchen Sie einen Walking Act für den Sektempfang oder sind auf der Suche nach dem spektakulären Showprogramm für Ihre Gäste? Mit der Seifenblasenshow von Blub und der Sandmalerei Show von Sabrina haben Sie den Erfolg auf Ihrer Seite. Und wenn Sie die Geladenen mit Origamis und guter Laune zum Sektempfang begrüßen möchten, dann kann die Papierkünstlerin jedem ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Die ausgefeilten Showacts von Sabrina und Blub hinterlassen bei Ihren Kunden einen bleibenden Eindruck – versprochen!

