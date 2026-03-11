Auszeichnung für Qualität: Immosmart GmbH ist FAZ Top Makler 2026

Die Münchener Immosmart GmbH wurde als FAZ Top Makler 2026 als Immobilienmakler mit besonderer Marktkompetenz, hoher Kundenzufriedenheit und professionellen Vertriebsprozessen ausgezeichnet.

München, März 2026

Der Münchner Immobilienmakler Immosmart GmbH wurde vom F.A.Z.-Institut gemeinsam mit QuantiQuest als FAZ Top Makler 2026 ausgezeichnet. Die unabhängige Branchenstudie identifiziert jährlich besonders leistungsstarke Immobilienmakler in Deutschland.

Grundlage der Auszeichnung ist eine umfassende Datenerhebung sowie eine wissenschaftlich fundierte Analyse verschiedener Qualitätsmerkmale. Dabei werden unterschiedliche Aspekte der Maklerarbeit untersucht, etwa die fachliche Marktkenntnis, die Zufriedenheit der Kunden, die Präsenz am Markt sowie die Professionalität der Marktwertermittlung und Vertriebsprozesse. Aus diesen Ergebnissen entsteht ein transparentes Ranking, das besonders leistungsfähige Unternehmen der Branche sichtbar macht.

Für Immobilienverkäufer und -käufer bietet die Auszeichnung eine zusätzliche Orientierung bei der Auswahl eines Immobilienmaklers. Sie zeigt, welche Unternehmen in zentralen Qualitätskriterien überzeugen und sich im Wettbewerb behaupten.

„Die Auszeichnung als FAZ Top Makler 2026 bestätigt unseren Anspruch, Immobilienvermittlung auf höchstem professionellen Niveau zu leisten. Für unsere Kunden bedeutet das vor allem Sicherheit und Verlässlichkeit: Wir verbinden fundierte Marktkenntnis mit einer strukturierten Vermarktung und persönlicher Beratung, um für jede Immobilie das bestmögliche Ergebnis zu erzielen“, sagt Fritz Stelzer, Geschäftsführer der Immosmart GmbH.

Die Auszeichnung würdigt die kontinuierliche Arbeit von Immosmart im Münchner Immobilienmarkt und unterstreicht den Fokus auf fachliche Kompetenz, transparente Abläufe und eine verlässliche Begleitung von Eigentümern und Kaufinteressenten.

Über Fritz Stelzer:

Fritz Stelzer ist Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter bei Immosmart. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann, diversen Förder-/ Managementprogrammen und einer langjährigen Berater- und Führungslaufbahn bei der HypoVereinsbank in den Bereichen Vermögensanlage, Finanzierung und Immobilien, verantwortete Fritz Stelzer von 2001 bis 2008 den Aufbau des Zentral- und Regionalgeschäftes im Bereich der Baufinanzierung bei der Interhyp AG, einem der größten Anbieter für Immobilienfinanzierung in Deutschland.

Firmenvorstellung:

Die Immosmart GmbH ist ein renommiertes, in München ansässiges Immobilienunternehmen. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung spezialisiert sich die Firma auf den Verkauf, die Vermietung und den Kauf von Immobilien. Als eines von wenigen Maklerbüros bietet Immosmart auch professionelle Unterstützung im Bereich Baufinanzierung, Kaufbegleitung und Beratung an.

Das Unternehmen steht für einzigartige Kundenbetreuung in allen Immobilienbelangen und Dienstleistungen, die über den üblichen Standard hinaus gehen. Durchwegs herausragende Kundenfeedbacks und eine hohe Anerkennung in der Maklerbranche verdeutlichen dies.

