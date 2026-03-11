Immosmart auch in 2026 als Top-Immobilienmakler von FOCUS Business ausgezeichnet

Immosmart gehört 2026 erneut zu Deutschlands Top-Immobilienmaklern. Die Auszeichnung von FOCUS-Business basiert auf Empfehlungen aus der Branche und bestätigt die hohe Qualität des Unternehmens.

München, März 2026

Der Münchner Immobilienmakler Immosmart GmbH gehört auch im Jahr 2026 wieder zu den ausgezeichneten Immobilienmaklern Deutschlands. Das Unternehmen wurde vom Wirtschaftsmagazin FOCUS-Business gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut FactField als Top-Immobilienmakler 2026 ausgezeichnet.

Die Auszeichnung wird jährlich auf Basis einer umfangreichen Branchenanalyse vergeben. Grundlage ist eine deutschlandweite Befragung von rund 40.000 Branchenexperten aus der Immobilienwirtschaft. Dazu zählen unter anderem Immobilienmakler, Branchenvertreter und Fachleute aus dem Immobilienumfeld. Zusätzlich fließen Daten von ImmoScout24 sowie Empfehlungen der Regionalverbände des IVD – Immobilienverband Deutschland in die Auswertung ein.

Berücksichtigt werden dabei insbesondere Empfehlungen innerhalb der Branche. Nur Maklerunternehmen, die besonders häufig empfohlen werden, schaffen es auf die Liste der ausgezeichneten Unternehmen.

„Dass wir erneut zu den Top-Immobilienmaklern Deutschlands zählen, freut uns sehr“, sagt Fritz Stelzer, Geschäftsführer der Immosmart GmbH. „Gerade weil die Auszeichnung auf Empfehlungen aus der Branche basiert, ist sie für uns eine besondere Bestätigung unserer täglichen Arbeit und unseres Qualitätsanspruchs gegenüber unseren Kunden.“

Über Fritz Stelzer:

Fritz Stelzer ist Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter bei Immosmart. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann, diversen Förder-/ Managementprogrammen und einer langjährigen Berater- und Führungslaufbahn bei der HypoVereinsbank in den Bereichen Vermögensanlage, Finanzierung und Immobilien, verantwortete Fritz Stelzer von 2001 bis 2008 den Aufbau des Zentral- und Regionalgeschäftes im Bereich der Baufinanzierung bei der Interhyp AG, einem der größten Anbieter für Immobilienfinanzierung in Deutschland.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Immosmart GmbH

Herr Fritz Stelzer

Färbergraben 12

80331 München

Deutschland

fon ..: 089414188800

web ..: https://immosmart.de

email : presse@immosmart.de

Die Immosmart GmbH ist ein renommiertes, in München ansässiges Immobilienunternehmen. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung spezialisiert sich die Firma auf den Verkauf, die Vermietung und den Kauf von Immobilien. Als eines von wenigen Maklerbüros bietet Immosmart auch professionelle Unterstützung im Bereich Baufinanzierung, Kaufbegleitung und Beratung an.

Das Unternehmen steht für einzigartige Kundenbetreuung in allen Immobilienbelangen und Dienstleistungen, die über den üblichen Standard hinaus gehen. Durchwegs herausragende Kundenfeedbacks und eine hohe Anerkennung in der Maklerbranche verdeutlichen dies.



Pressekontakt:

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