  • Immosmart auch in 2026 als Top-Immobilienmakler von FOCUS Business ausgezeichnet

    Immosmart gehört 2026 erneut zu Deutschlands Top-Immobilienmaklern. Die Auszeichnung von FOCUS-Business basiert auf Empfehlungen aus der Branche und bestätigt die hohe Qualität des Unternehmens.

    BildMünchen, März 2026

    Der Münchner Immobilienmakler Immosmart GmbH gehört auch im Jahr 2026 wieder zu den ausgezeichneten Immobilienmaklern Deutschlands. Das Unternehmen wurde vom Wirtschaftsmagazin FOCUS-Business gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut FactField als Top-Immobilienmakler 2026 ausgezeichnet.

    Die Auszeichnung wird jährlich auf Basis einer umfangreichen Branchenanalyse vergeben. Grundlage ist eine deutschlandweite Befragung von rund 40.000 Branchenexperten aus der Immobilienwirtschaft. Dazu zählen unter anderem Immobilienmakler, Branchenvertreter und Fachleute aus dem Immobilienumfeld. Zusätzlich fließen Daten von ImmoScout24 sowie Empfehlungen der Regionalverbände des IVD – Immobilienverband Deutschland in die Auswertung ein.

    Berücksichtigt werden dabei insbesondere Empfehlungen innerhalb der Branche. Nur Maklerunternehmen, die besonders häufig empfohlen werden, schaffen es auf die Liste der ausgezeichneten Unternehmen.

    „Dass wir erneut zu den Top-Immobilienmaklern Deutschlands zählen, freut uns sehr“, sagt Fritz Stelzer, Geschäftsführer der Immosmart GmbH. „Gerade weil die Auszeichnung auf Empfehlungen aus der Branche basiert, ist sie für uns eine besondere Bestätigung unserer täglichen Arbeit und unseres Qualitätsanspruchs gegenüber unseren Kunden.“

    Über Fritz Stelzer:

    Fritz Stelzer ist Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter bei Immosmart. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann, diversen Förder-/ Managementprogrammen und einer langjährigen Berater- und Führungslaufbahn bei der HypoVereinsbank in den Bereichen Vermögensanlage, Finanzierung und Immobilien, verantwortete Fritz Stelzer von 2001 bis 2008 den Aufbau des Zentral- und Regionalgeschäftes im Bereich der Baufinanzierung bei der Interhyp AG, einem der größten Anbieter für Immobilienfinanzierung in Deutschland.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Immosmart GmbH
    Herr Fritz Stelzer
    Färbergraben 12
    80331 München
    Deutschland

    fon ..: 089414188800
    web ..: https://immosmart.de
    email : presse@immosmart.de

    Die Immosmart GmbH ist ein renommiertes, in München ansässiges Immobilienunternehmen. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung spezialisiert sich die Firma auf den Verkauf, die Vermietung und den Kauf von Immobilien. Als eines von wenigen Maklerbüros bietet Immosmart auch professionelle Unterstützung im Bereich Baufinanzierung, Kaufbegleitung und Beratung an.
    Das Unternehmen steht für einzigartige Kundenbetreuung in allen Immobilienbelangen und Dienstleistungen, die über den üblichen Standard hinaus gehen. Durchwegs herausragende Kundenfeedbacks und eine hohe Anerkennung in der Maklerbranche verdeutlichen dies.

    Pressekontakt:

    Immosmart GmbH
    Herr Fritz Stelzer
    Färbergraben 12
    München 80331

    fon ..: 089414188800
    email : presse@immosmart.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Auszeichnung für Qualität: Immosmart GmbH ist FAZ Top Makler 2026
      Die Münchener Immosmart GmbH wurde als FAZ Top Makler 2026 als Immobilienmakler mit besonderer Marktkompetenz, hoher Kundenzufriedenheit und professionellen Vertriebsprozessen ausgezeichnet....

    2. Ostfriesische Nordsee Immobilien GmbH & Co. KG als „TOP Immobilienmakler 2024“ von FOCUS ausgezeichnet
      Michael Haubner freut sich über die Auszeichnung von FOCUS als TOP Immobilienmakler 2024 ! Die Auszeichnung im FOCUS bestätigt, dass sich unsere qualifizierte Arbeit in Ostfriesland auszahlt....

    3. Immobilen Ernst aus Köln – Ausgezeichnet zu den Focus Top 1000 Immobilienmakler 2019
      Kompetenz im Verkauf und der Vermietung von Immobilien macht sich bezahlt in Köln und in der ganzen Republik!...

    4. Immobilienmakler Karl-Heinz Wild aus Püttlingen als Top-Makler 2026 ausgezeichnet
      Wild Immobilien&Finanzierung vom F.A.Z. Institut zum TOP-Makler 2026 ausgezeichnet. Veröffentlicht wurde die Auszeichnung in einem Sonderbeitrag am 11.03.2026 der Frankfurter Allgemeinen Zeitung!...

    5. FOCUS TOP Immobilienmakler Braunschweig 2022 : Adner & Partner Immobilien
      Symbol außergewöhnlicher Immobiliendienstleistungen: Adner & Partner Immobilienmakler Braunschweig auch 2022 wieder unter den 1000 besten Immobilienmaklern Deutschlands....

    6. Auszeichnung als „TOP Immobilienmakler 2021“ von FOCUS in Kooperation mit Statist GmbH.
      GRUNDUM Immobilien wird als Top Immobilienmakler 2021 von FOCUS ausgezeichnet...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.