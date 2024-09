Authentische indische Küche für jede Veranstaltung in Hannover

Ein indisches Restaurant in Hannover bietet einen Catering- und Partyservice an, der authentische indische Gerichte für Veranstaltungen jeder Art bereitstellt und maßgeschneiderte Menüs liefert.

Von privaten Feiern bis hin zu großen Firmenveranstaltungen bietet ein Catering eine Auswahl an individuell gestaltbaren Menüs, die sowohl traditionelle als auch moderne indische Gerichte umfassen. Von der Speisenzubereitung über die Lieferung bis hin zur Veranstaltungsorganisation richtet sich der Service von Shalimar The Indian Restaurant ganz nach seinen Kunden und Kundinnen. Gerne wird auch das Catering größerer Messen übernommen.

Vielseitiges kulinarisches Angebot für Veranstaltungen

Der Catering-Service umfasst eine breite Auswahl an indischen Gerichten, die individuell zusammengestellt werden können. Das Angebot reicht von traditionellen Currys und Tandoori-Gerichten bis hin zu vegetarischen und veganen Optionen. Damit wird eine flexible Anpassung an verschiedene Veranstaltungsformate und -größen gewährleistet.

Individuell abgestimmte Menüs

Für jede Veranstaltung werden Menüs erstellt, die den spezifischen Anforderungen und Vorlieben der Kunden und Kundinnen entsprechen. Dies ermöglicht eine passgenaue kulinarische Begleitung von Hochzeiten, Firmenfeiern, Messen oder privaten Anlässen.

Authentische indische Küche

Die Zubereitung der Speisen erfolgt mit traditionellen indischen Gewürzen und frischen Zutaten, um ein authentisches Geschmackserlebnis zu gewährleisten. Der Catering-Service bietet nicht nur qualitativ hochwertige Gerichte, sondern trägt auch zur Schaffung eines besonderen Ambientes bei, das die indische Esskultur widerspiegelt.

Umfassender Service für eine gelungene Veranstaltung

Neben den kulinarischen Leistungen umfasst der Service auch die Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen. Dies schließt die Lieferung der Speisen, die Bereitstellung von Personal sowie die Organisation vor Ort ein. Dadurch können Veranstalter und Veranstalterinnen sich auf ihre Gäste konzentrieren, während der Catering-Service sich um alle weiteren Details kümmert.

Nachhaltige Ansätze und positive Resonanz

Der Catering-Service legt Wert auf Nachhaltigkeit, etwa durch den Einsatz umweltfreundlicher Verpackungen und den Bezug lokaler Zutaten. Positive Rückmeldungen von bisherigen Kunden und Kundinnen heben die Qualität und den Service hervor.

Wer den Partyservice in Anspruch nehmen möchte, kann sich direkt an Shalimar The Indian Restaurant wenden. Das Restaurant mit Sitz in Lange Laube 13 in 30159 Hannover ist über die Telefonnummer 0511 – 1 48 48 oder per Mail an info@shalimar-hannover.de zu erreichen.

