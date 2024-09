Silber – Gut für Anleger und für Nahrungssicherheit

Hunderttausende von Bienenvölkern sterben. Silber und Gift in Kombination hilft.

Neben Gold gilt auch Silber als sicherer Hafen für Investoren. Die Doppelfunktion als Anlagemetall und Industriemetall spricht für das Edelmetall. Denn weltweit gehen Analysten von einem steigenden Silberverbrauch aus. Dies weil mit dem Siegeszug moderner Technologien der Silberverbrauch steigt. Auch wenn der Silberpreis grundsätzlich mit Volatilität verbunden ist, so sind die langfristigen Preisprognosen positiv. Fast in jedem elektronischen Gerät ist Silber verbaut, die Photovoltaikbranche ist ein bedeutender Preistreiber. Ein niedriger Leitzins ist nicht nur für Gold, sondern auch für Silber gut. Und beide Edelmetalle glänzen in Zeiten politischer und wirtschaftlicher Krisen. Aber es gibt auch andere interessante Aspekte beim Silber.

Der globale Verlust von Bienen wird mit Sorge beobachtet. Honigbienen liefern nicht nur Honig, sondern sind wichtig für die Ernte, da sie Gemüse und Obst bestäuben. Weniger Bienen, weniger Lebensmittel. Nun könnte eine Kombination aus Bienengift und Silbernanopartikeln helfen, die Lebensdauer der Bienen zu verlängern, wobei die Anwendung keine schädlichen Wirkungen auf die Bienen hat. Nur die Bienenstöcke werden von tödlichen Bakterien befreit. Und die wichtige Rolle der Bienen im ökologischen Gleichgewicht und in der Landwirtschaft ist bekannt. Anleger, die auf Silber setzen möchten, können sich Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ – zu Gemüte führen. Es handelt sich um einen erfolgreichen Silberproduzenten mit Silberprojekten in Mexiko, in Nevada und in Chile.

Wichtig für die Landwirtschaft ist zudem die Gabe von Düngemitteln wie Kali. Denn Kali ist ein essenzieller Nährstoff für die Pflanzen und steht für eine zentrale Funktion in der Ertragsbildung. Über eine Grunddüngung ist die ausreichende Versorgung der Pflanzen anzustreben. Sogar bei einem optimalen Bodengehalt wird eine Düngegabe empfohlen, da diese Erhaltungsdüngung Ernte-Entnahmen sowie Verluste ausgleicht. Gesellschaften mit Kali sollten daher immer gefragt sein. So zum Beispiel Millennial Potash – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ – mit seinem Banio-Kaliprojekt in Gabun, Afrika. An der Entwicklung des kostengünstigen Projektes wird mit Hochdruck gearbeitet.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -) und Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

