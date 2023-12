Silber – eine gute Option für Anleger

Die Produktion von grünem Strom mit der Photovoltaiktechnik gelingt nur mithilfe des Industriemetalls Silber.

Silber ist ein essenzielles Metall für grüne Energien, es wird in der Elektronik und Elektrotechnik verbaut. Für Anleger dient es neben Gold zur Werterhaltung und Diversifikation. Die größten Silberproduzenten auf der Erde verdienen daher Beachtung, ebenso wie kleinere Silbergesellschaften. Ausgehend von der Silberproduktion im dritten Quartal 2023 steht an der Spitze der Silberproduzenten Fresnillo.

In Mexiko produzierte die Gesellschaft im dritten Quartal 14,1 Millionen Unzen Silber. Für dieses Ergebnis sorgte unter anderem die Juanicipio-Liegenschaft. Fresnillo ist zu 56 Prozent und MAG Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/ – zu 44 Prozent an der Mine beteiligt. MAG Silver gehört zu den primären Silbergesellschaften. Neben der Beteiligung an der Juanicipio-Liegenschaft besitzt MAG Silver zu 100 Prozent ein Silberprojekt im Abitibi-Gebiet in Kanada sowie eines in Utah.

Insgesamt lieferten die zehn größten Silberproduzenten weltweit im dritten Quartal 2023 57,1 Millionen Unzen Silber, damit ein Prozent weniger als im vergleichbaren Vorjahresquartal. Der zweitgrößte Silberproduzent ist die KGHM Polska Miedz. Der dritte Platz gebührt einem indischen Unternehmen, Vedanta Resources (5,8 Millionen Unzen). Es folgen Pan American Silver, Glencore und Southern Copper.

Der Silberpreis hat sich in den letzten 30 Jahren von rund vier US-Dollar je Unze auf heute zirka 23 US-Dollar je Unze entwickelt. Anleger sollten ihr Anlagevermögen auch zu einem gewissen Teil in Edelmetalle wie Silber einsetzen. Bei der Streuung der Anlageformen sollten auch Silberunternehmen wie MAG Silver oder etwa Endeavour Silver beachtet werden.

Dabei ist Endeavour Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/ – ein mittelgroßes Bergbauunternehmen mit zwei hochwertigen Silber-Gold-Minen im Silberland Mexiko. Dazu kommen weitere Explorationsprojekte in Mexiko, Chile und in den USA, insgesamt acht Projekte.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

