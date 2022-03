Auto- und Zweiradmeile mit verkaufsoffenem Sonntag am 3. April 2022

Vielseitiges Programm in der Innenstadt

Wolfsburg, 25.03.2022 – Am Sonntag, 3. April, laden Wolfsburger Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister gemeinsam mit der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) zum ersten verkaufsoffenen Sonntag 2022 ein. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte in der Innenstadt einschließlich der City-Galerie Wolfsburg und der Designer Outlets Wolfsburg. Den Rahmen bildet in der mittleren Porschestraße von 11 bis 18 Uhr die traditionelle Auto- und Zweiradmeile.

„Die Auto- und Zweiradmeile bietet eine gute Gelegenheit, neuste Fahrzeugmodelle und Mobilitätstrends zu bestaunen. Begleitend dazu steht der erste verkaufsoffene Sonntag ganz unter dem Motto Erlebnisfrühling. Attraktive Angebote im Handel und einladende Gastronomie schaffen zum Frühlingsbeginn beste Voraussetzungen für einen erlebnisreichen Ausflug mit Freunden oder der Familie in die Wolfsburger Innenstadt“, erläutert WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG, ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir die beliebte Auto- und Zweiradmeile nach der zweijährigen coronabedingten Pause, wieder durchführen und wenn wir viele Besucherinnen und Besucher aus Wolfsburg und der Region begrüßen können.“

Die Besucher*innen können sich in diesem Jahr auf rund 20 Austeller, allerhand Neuheiten und aktuelle Trends freuen. In der Fußgängerzone präsentieren sich unter anderem Autohäuser, Dienstleistungs- und Zubehörunternehmen, Wohnmobile aber auch Clubs und Vereine. Besonderes Highlight der Auto- und Zweiradmeile: der ADAC stärkt die Meile mit einem anschaulichen Simulator und dem großen AutoDiagnose Digital Truck. Hier können die Besucher*innen eine komplette oder individuelle Prüfung des eigenen Fahrzeugs kostenlos durchführen lassen – von Bremsfunktions- über Batterie- bis zum Stoßdämpfertest ist alles möglich. Ergänzend präsentieren sich der 1. Käferclub Wolfsburg e. V., der Passione Vespa Club Wolfsburg sowie der Bulldog-Club Drömling e. V. und es wird eine Mitmach-Fahrrad-Bastelei vom ADFC Wolfsburg geben. Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Cateringstände mit Bratwurst, Pommes und süßen Speisen. Kinder können sich auf ein Kinderkarussell und Bobby-Car-Classic inklusive Kinderführerschein freuen.

Ausstellerverzeichnis der Auto- und Zweiradmeile:

1. Käferclub Wolfsburg e. V.

38ers Beetle-Meet

ADAC Niedersachsen

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. V.

AOK – Die Gesundheitskasse

Audi BKK

Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann GmbH & Co. KG

Autohaus ROSIER Braunschweig GmbH (Mercedes)

Auto-Pries & Söhne

Bulldog-Club Drömling e. V.

E-BIKE KASTEN

Ostfalia Hochschule

Passione Vespa Club Wolfsburg e. V.

Schubert Motors GmbH (BMW)

Service Center Röhling & Plantikow GmbH (Peugot)

Wintec Die Schmidt Autoglas GmbH

WOBCOM

