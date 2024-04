Autohaus Borgmann in Krefeld ist Audi Top Service Partner 2024

Krefeld, 03. April 2024 – Borgmann im Schirrhof in Krefeld ist von der Audi AG als Audi Top Service Partner 2024 ausgezeichnet worden und zählt damit zu den performancestärksten Betrieben in Deutschland.

„Audi Top Service Partner“ ist eine jährliche Auszeichnung der AUDI AG. Sie würdigt Audi Partner, die ihren Kundinnen und Kunden besonders hohe Qualität, Kompetenz und herausragenden Service bieten.

Zu den Kriterien der Auszeichnung zählen neben der Service-Qualität auch IT-Themen und Umsetzungen in der Digitalisierung sowie der Datenqualität. Das Autohaus Borgmann wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, die neueste Auszeichnung 2024 ist aber eine hochwertige Bestätigung aller Mitarbeiter im Audi Service, die hohen Anforderungen zu meistern.

Zuletzt hat Inhaber Hermann Borgmann in Photovoltaik-Systeme, Ladestationen und neue Werkstatt-Bühnen investiert, um als Batteriekompetenz-Zentrum die Anforderungen der Elektromobilität bestmöglich bedienen zu können. Aber auch die eigene Ausbildung der Audi Servicetechniker spielt im Unternehmen eine sehr große Rolle. Nur so könne Borgmann das Qualitätslevel und eine stabile Servicemannschaft für die heutigen Kundenerwartungen bereitstellen.

„Wir sind sehr dankbar, wieder zu den besten Audi Service Betrieben in Deutschland zu zählen. Der Dank gilt der Audi AG aber auch vor allem unseren Mitarbeitern und Kunden. Wir werden neugierig und motiviert bleiben, die Marke Audi bestmöglich im Krefelder Schirrhof zu vertreten.“, bekundet Serviceleiter Jochen Franken.

Seit mehr als 40 Jahren ist der Audi Service von Borgmann im historischen Schirrhof zu finden. Günstig gelegen am Nassauerring verbindet der Schirrhof die historische Architektur gekonnt mit der Modernität der sportlichen Audi Fahrzeuge.

Das Autohaus Borgmann in Krefeld steht seit vielen Jahren für die Marken Volkswagen, Audi, Skoda Service, VW Nutzfahrzeuge und Rent-A-Car. Der Audi Service Betrieb in Krefeld ist mehrfach durch die Audi AG als „Audi Top Service Partner" ausgezeichnet worden. Das Volkswagen Haus in Krefeld zählt zu den besten VW-Vertretungen der Region. Das Unternehmen wird in der 3. Generation von Hermann Borgmann persönlich geführt. Als großer Sport-Sponsor im lokalen Markt hat sich Borgmann einen weit bekannten Ruf erarbeitet. Im Jahr 2024 integriert Borgmann im Schirrhof zusätzlich die Marken Cupra Service und Seat Service.

