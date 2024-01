Award Gewinner Udo Sill „Der Online-Handel ist nicht dein Feind“

Excellence Award beim 16. Internationalen Speaker Slam Udo Sill begeistert Jury und Publikum in 4 Minuten

Beim internationalen Speaker Slam, der am 18.01.2024

in Mastershausen stattfand, hat Udo Sill einen beachtlichen Erfolg erzielt. Nach New York, Wien, Frankfurt,

Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam nun in Mastershausen statt.

Mit 117 Teilnehmern aus 21 Ländern und 4 Kontinenten wurden 4 Sprachen gesprochen und dabei ein neuer Rekord aufgestellt.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt

oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander.

Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und

zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch

mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie

Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen,

die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. Eine professionelle Jury wählt unter allen

Teilnehmern einen Gewinner aus.

Die Veranstaltung war komplett ausgebucht und es gab eine lange Warteliste.

Bei dem diesjährigen Speaker Slam konnte Udo Sill aus Geesthacht bei Hamburg sich als Finalist mit dem Thema „Wie der stationäre Einzelhandel gegen die Macht des Online-Handels Erfolgreich bestehen kann“ qualifizieren.

Dabei konnte er nicht nur das Internationale Publikum von sich überzeugen, sondern auch die hochkarätige Jury, bestehend aus:

Dirk Hildebrand, von den „Radioexperten“

Jörg Rositzke, Medienexperte

Mirjam Saeger, Ghostwriterin

Stephanie Pierre, Scoutingexpertin

Die Teilnehmer des Speaker Slam werden zweifach belohnt: zum einen durch den Award und die besondere

Auszeichnung, zum anderen profitieren sie im Nachhinein von einem höheren Bekanntheitsgrad und

dadurch mehr Aufträge.

Die Themenwahl lag bei den Slammern selbst. Sie schreiben ihre Texte eigenständig und mussten sich

entscheiden, ob sie auf allgemeine gesellschaftliche Themen oder konkrete Fälle eingehen.

Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum und die fachkundige Jury, welche aus

Autoren, Speakern und Unternehmern zusammensetzte, genau dort abzuholen, wo sie sind, sie zu

überzeugen und für das Thema zu begeistern – all das in nur vier Minuten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Udo Sill Consulting

Herr Udo Sill

Brunnenweg 13A

21502 Geesthacht

Deutschland

fon ..: 01725670249

web ..: https://udosill.de

email : info@udosill.de

Udo Sill, geboren am 11.07.1968 in Halle/Saale, ist ein erfahrener Einzelhandelsexperte mit über 30 Jahren Branchenerfahrung. Der Unternehmer und Familienvater führt erfolgreich sein Unternehmen in Geesthacht bei Hamburg, zusammen mit etwa 50 engagierten Mitarbeitern.

Seine Expertise im stationären Einzelhandel hat Udo Sill durch die Entwicklung erfolgreicher Geschäftsstrategien und besonderes Augenmerk auf Mitarbeiterbindung und -gewinnung unter Beweis gestellt. Er ist überzeugt, dass freundliche und motivierte Mitarbeiter entscheidend für den Erfolg im Einzelhandel sind.

Udo Sill setzt sich aktiv mit den Herausforderungen des modernen Einzelhandels auseinander und betont, dass der Online-Handel nicht als Feind betrachtet werden sollte. Er ermutigt die Branche, innovative Strategien zu entwickeln, um als stationärer Einzelhändler erfolgreich zu bleiben.

Seine Fachgebiete umfassen nicht nur Überlebensstrategien für den Einzelhandel, sondern auch Themen wie Mitarbeiterbindung, Kundenbindung und die Kunst, Kunden zu begeistern. Udo Sill engagiert sich für eine dynamische und kundenorientierte Einzelhandelslandschaft, indem er auf freundliche und motivierte Teams setzt. Mit seiner langjährigen Erfahrung bleibt er eine inspirierende Persönlichkeit in der Branche.

Foto: Jeffrey

