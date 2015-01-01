Backkompetenz ganzheitlich gedacht: WACHTEL und WIESHEU zeigen Systemlösungen für Handwerk und Filiale

Die WIESHEU Group zeigt auf der Sachsenback (18. bis 20. April) ihre gebündelte Beratungs- und Lösungskompetenz für das moderne Bäckerhandwerk – von der Backstube und Produktion bis in die Filiale.

Ob klassische Brötchen, feine Konditoreiwaren oder kreative Snacks – wenn die Sachsenback ihre Tore öffnet, zeigt die WIESHEU Group ihre gebündelte Beratungs- und Lösungskompetenz für das moderne Bäckerhandwerk. WIESHEU, WACHTEL und Atollspeed demonstrieren in Dresden, wie sich Angebotsvielfalt und handwerkliche Qualität mit wirtschaftlicher Effizienz verbinden lässt – von der Backstube und Produktion bis in die Filiale. Der Fokus des Messeauftritts liegt auf ganzheitlichen Konzepten, bei denen innovative Ofentechnologien, Automatisierung und digitale Lösungen nahtlos ineinandergreifen. Besucherinnen und Besucher erleben auf der Messe Premium-Stikken- und Etagenöfen von WACHTEL für Handwerksbäcker und Produktion sowie kompakte Heißluftöfen von WIESHEU für das Ladenbacken am Point of Sale. Ebenfalls im Messegepäck haben die Branchenexperten die neueste Generation des Atollspeed. Der etablierte Hybridofens kombiniert Heißluft, Aufprallhitze und Mikrowelle in einem Gerät und garantiert ein vollwertiges und attraktives Snackangebot. Zudem unterstreicht die WIESEHU Group mit der Bäck’n’Snack Station von WIESHEU und Atollspeed ihre markenübergreifende Lösungskompetenz. Denn ob WIESHEU, WACHTEL, Atollspeed oder gemeinsame Konzepte: Im Fokus stehen die individuellen Anforderungen der Kunden mit dem Ziel, ihnen die perfekte Lösung für ihren Einsatzbereich zu bieten. Ein besonderes Messe-Highlight ist zudem im Backforum der Messe zu sehen: Bäckermeister Wolfgang Nitz und Snack- & Gastro-Experte Lars Bittig präsentieren die WACHTEL-Produktrange.

WACHTEL: Energieeffiziente Ofentechnik für Handwerksbäcker

„In Sachsen daheim, in der Welt zu Hause“ – unter diesem Motto präsentiert sich WACHTEL auf der Sachsenback. Das Unternehmen mit Produktionsstandort in Pulsnitz nordöstlich von Dresden blickt auf eine mehr als 100-jährige Backofenkompetenz zurück und richtet sich gezielt an Handwerksbäcker mit Backstube und Produktion. Mit dem SMART DECK und dem PICCOLO PRO PLUS zeigt WACHTEL zukunftsweisende, energieeffiziente und umweltschonende Lösungen für das handwerkliche Backen in der Backstube und im Laden. Der SMART DECK Etagenofen steht für handwerkliche Qualität und ist das Einstiegsmodell von WACHTEL in das traditionelle Ladenbacken auf Stein. Präzise Temperaturführung, homogene Dampfverteilung und ein intelligentes Energiemanagement zeichnen den Ofen aus. Der PICCOLO PRO PLUS mit SEMILIFT ist die erste Wahl für Flächen mit hohem Kundenaufkommen und begrenztem Raum: Sein platzsparendes Design und die halbautomatische, rückenfreundliche Beschickung ermöglichen professionelles Ladenbacken, erhöhen die Prozesssicherheit und schaffen Freiräume für Beratung und Verkauf. Die optimale Wärmespeicherung sowie Backen mit sanften Temperaturübergängen und stabilen Temperaturen garantieren beste Backergebnisse.

Die Präsentation des WACHTEL ATLAS im Backforum ist ein besonderes Messe-Highlight: Der Stikkenofen überzeugt mit höchster Backqualität sowie einfacher Bedienung und setzt neue Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz und Serviceoptimierung. Das Allround-Talent kann zudem flexibel mit Gas, Öl oder Strom betrieben werden, wobei die Umrüstung zwischen den Energieträgern aufgrund baugleicher Grundkörper jederzeit möglich sowie einfach und kostengünstig ist.

WIESHEU: Smarte Heißluftöfen für das Ladenbacken

WIESHEU, der Pionier und Marktführer im Bereich Backen am POS, unterstreicht mit dem Heißluftofen Dibas smart seine Lösungskompetenz für moderne Filialkonzepte. Überall dort, wo auf kompakter Fläche ein breites Sortiment zuverlässig und reproduzierbar gebacken werden muss, spielt der Heißluftofen mit kurzer Schwenktür seine Stärken aus Die intuitive Steuerung, hohe Programmvielfalt und klar strukturierte Bedienoberflächen verkürzen Einarbeitungszeiten und sorgen für sichere Prozesse – auch bei häufig wechselnden Teams. Optional erhältliche Beschickungssysteme, flexible Kombinationen verschiedener Backkammern und die Vernetzbarkeit machen den Dibas smart zu einer ressourcenschonenden, platzsparenden und zukunftsfähigen Lösung. Der Dibas blue2 mit seiner seitlich im Gehäuse verschwindenden Tür und der vollautomatischen Beschickung TrayMotion geht noch einen Schritt weiter: Das automatisierte Blechhandling reduziert manuelle Arbeitsschritte, beschleunigt Beschickung sowie Entladung und sichert so eine konstant hohe Produktqualität selbst in Stoßzeiten.

Durchgängige Konzepte für Back- und Snackgeschäft

Wer in Spitzenzeiten jederzeit eine Vielzahl von heißen Snacks in kürzester Zeit frisch und in bester Qualität anbieten will, findet in der neuesten Generation des Atollspeeds die perfekte Lösung. Das leistungsstarke Platzwunder punktet mit Zuverlässigkeit sowie einfacher Bedienung und findet auch in der kleinsten Filiale oder direkt hinter der Theke mühelos Platz. In Kombination mit dem Minimat 43 S von WIESHEU vereinigt die Gruppe zwei unterschiedliche Ofentechnologien in der energieeffizienten Bäck’n’Snack-Station. Die kompakte Two-in-One-Lösung ermöglicht die Produktion frischer Backwaren und schmackhafter Snacks auf engstem Raum. Die steckerfertige Station benötigt lediglich einen 230-Volt-Anschluss, um ein breites Angebot an Backwaren und Snacks zu backen, zu erhitzen und zu regenerieren – jederzeit, ohne aufwändige Installation und mit maximaler Flexibilität.

Seit 2023 agieren die Unternehmen WIESHEU GmbH, WACHTEL ABT GmbH, Atollspeed Europe GmbH, WINNOVATION GmbH und CoBa AfterSales als Expertengruppe rund um das Thema professionelles Backen. Mit der gebündelten Kraft aus mehr als 150 Jahren Markt- und Technologiekompetenz steht die Unternehmensgruppe für die Entwicklung, den Vertrieb und den Service von innovativem, professionellem Bäckereiequipment – vom Kiosk über die Bäckerei und die handwerkliche Produktion bis hin zum Lebensmitteleinzelhandel. Mit jährlich mehr als 10.000 Backöfen „made in Germany“ sind die Unternehmen international aufgestellt und unterstützen backende Betriebe mit ihrem Produkt- und Dienstleistungsspektrum dabei, ihren Kunden Backwaren in höchster Qualität anzubieten.

