WACHTEL SMART DECK: Das Einstiegsmodell für handwerkliches Ladenbacken auf Stein

Beim neuen Etagenofen SMART DECK von WACHTEL ist der Name Programm. Das preislich attraktive Einstiegsmodell überzeugt mit optimalen Backergebnissen und funktionalem Design.

Smarte Features, smarter Preis: Beim Etagenofen SMART DECK, dem Neuzugang im Ofensortiment von WACHTEL für das handwerkliche Ladenbacken, ist der Name Programm. Das preislich attraktive Einstiegsmodell überzeugt mit optimalen Backergebnissen, funktionalem Design und zahlreichen Features für eine einfache Bedienung und einen effizienten Betrieb. Damit ist der kleinste Etagenofen der WACHTEL-Familie exakt auf die Anforderungen des Ladenbackens zugeschnitten. Für höchste Backwarenqualität und Flexibilität bei der Sortimentsgestaltung, lassen sich bei jedem Herd des SMART DECK Ober- und Unterhitze separat regeln. In Kombination mit der 15 Millimeter starken Mineralsteinbackplatte gelingen die unterschiedlichsten Backwaren auf den Punkt – vom Brötchen mit perfekter Kruste bis zum traditionellen Steinofenbrot. Gleichzeitig ist der SMART DECK mit Funktionen ausgestattet, die Energie sparen helfen und den Arbeitsalltag in der Filiale einfacher machen. Beispielsweise ermöglichen die unverkleideten Kammerheizungen ein schnelles Aufheizen der Backkammer, wodurch sich der Ofen besonders effizient in den Tagesablauf integrieren lässt. Darüber hinaus unterstützen die bewährten WACHTEL-Energiesparfunktionen SMART START, STANDBY ECO und ECO SAFE einen energieeffizienten Betrieb. Besonders interessant im Hinblick auf die am Standort verfügbare Anschlussleistung ist die verriegelte Heizleistung des Etagenofens. Dabei wird die Kammerheizung gegen die Schwadenheizung verriegelt, um eine geringe Gesamtanschlussleistung zu erreichen. Für die optimale Anpassung an individuelle Anforderungen im Laden, ist der WACHTEL SMART DECK in den Außenmaßen 1.170 und 1.570 Millimetern sowie mit drei bis fünf Herden erhältlich. Zusätzlich ist der Etagenofen mit einem Gärschrank oder einem Untergestell kombinierbar.

Konstant handwerkliche Backergebnisse als Erfolgsfaktor

Gerade im Ladenbacken entscheidet die Qualität im Sichtbereich des Kunden über den Verkaufserfolg. Der SMART DECK setzt hier auf das bewährte Prinzip des Backens mit Ober- und Unterhitze in Kombination mit einer leistungsfähigen Schwadentechnologie. Jeder Herd verfügt über einen separat beheizten Schwadenapparat zur schnellen Erzeugung von sattem Dampf, der sich gleichmäßig im jeweiligen Herd verteilt. Dies sorgt für eine gleichmäßige Krustenbildung, den gewünschten Glanz auf der Oberfläche und das richtige Volumen der Produkte, auch Schuss-auf-Schuss. Die massive Mineralsteinbackplatte gewährleistet eine direkte Hitzeübertragung und unterstützt so authentische Backergebnisse – von knusprigen Brötchen bis hin zu aromatischen Broten. Betreiber profitieren von reproduzierbaren Ergebnissen über den gesamten Tag hinweg, unabhängig von Bediener oder Auslastung. Aufgrund der integrierten Schwadenabzugshaube mit Kondensatorfunktion kann der entstehende Dampf gezielt abgeführt werden. Dadurch ist keine zusätzliche Abluftanlage erforderlich. Das erleichtert die Integration in bestehende Verkaufsräume und reduziert den Investitions- sowie den Installationsaufwand. Diese Flexibilität macht den SMART DECK besonders interessant für Standorte mit begrenztem Platzangebot oder anspruchsvollen baulichen Gegebenheiten.

Flexibilität für jeden Standort

Auch im täglichen Handling überzeugt der SMART DECK mit praxisnahen Lösungen, darunter leicht zugängliche und zu reinigende Glasflächen, robuste Materialien für den dauerhaften Einsatz sowie flexible Erweiterungsmöglichkeiten wie Untergestelle oder Gärschränke. Die 170 Millimeter hohe Backkammer wird ausschließlich im sächsischen Pulsnitz gefertigt. Dort bündelt WACHTEL moderne Produktionstechnik, erfahrene Fachkräfte und kurze Abstimmungswege. So ermöglicht das Unternehmen eine präzise Verarbeitung, stabile Serienqualität und die konstante Backleistung, die professionelle Anwender erwarten.

Der Etagenofen ist in den Varianten SMART DECK IQ mit einem Herdmaß von 800 x 600 Millimetern sowie SMART DECK II mit einem Herdmaß von 1200 x 800 Millimetern und jeweils vier oder fünf Herden erhältlich. Der SMART DECK IQ bietet somit je Backkammer Platz für ein Blech im Format 800 x 600 mm oder zwei Bleche im Format 600 x 400 mm. Der breitere SMART DECK II kann je Backkammer mit zwei Blechen im Format 800 x 600 mm oder mit vier im Format 600 x 400 mm bestückt werden. In Kombination mit einem praktischen Untergestell zum Abkühlen der Ware lassen sich problemlos bis zu fünf Etagen aufeinander montieren. Mit dem robusten. stoßfesten und separat steuerbaren Gärschrank, passen bis zu vier Etagen übereinander. Insgesamt sind neun standardisierte Modelle lieferbar.

Bedienkomfort, der Prozesse vereinfacht

Mit der IQ-TOUCH-Steuerung setzt WACHTEL auch beim SMART DECK auf eine klar strukturierte, sichere und intuitive Bedienung. Über das hochauflösende 7-Zoll-Display lassen sich bis zu 999 Backprogramme verwalten und individuell anpassen. Wiederkehrende Abläufe können so standardisiert und unabhängig vom Personal zuverlässig umgesetzt werden. Mehrsprachigkeit sowie differenzierte Benutzerrechte unterstützen den Einsatz in Filialnetzen mit wechselnden Teams und tragen zur Prozesssicherheit bei. Der Schulungsaufwand wird reduziert, während gleichzeitig die Qualität konstant bleibt. Zusätzliche Energiesparfunktionen tragen dazu bei, die Betriebskosten im Blick zu behalten. SMART START, STANDBY ECO und ECO SAFE helfen, Vorheizzeiten zu steuern, einzelne Etagen zeitweise abzuschalten oder die Temperatur automatisch abzusenken. Mit dem POWER PILOT lässt sich zudem die maximale Stromaufnahme begrenzen, was die Anpassung an die jeweilige elektrische Infrastruktur erleichtert. WACHTEL REMOTE ermöglicht zudem, Geräte und Standorte zentral zu überwachen und Backprogramme standortübergreifend zu verwalten. Das schafft Transparenz, erleichtert die Steuerung mehrerer Filialen und unterstützt eine effizientere Prozessorganisation. So verbindet der WACHTEL SMART DECK wirtschaftliche Anschaffungsvorteile mit einem praxisnahen Betriebskonzept.

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Seit 2023 vereint die WIESHEU Group die Unternehmen WIESHEU GmbH, WACHTEL ABT GmbH, Atollspeed Europe GmbH, WINNOVATION GmbH und CoBa AfterSales. Mit der gebündelten Kraft aus mehr als 150 Jahren Markt- und Technologiekompetenz steht die Unternehmensgruppe für die Entwicklung, den Vertrieb und den Service von innovativem, professionellem Bäckereiequipment – vom Kiosk über die Bäckerei und die handwerkliche Produktion bis hin zum Lebensmitteleinzelhandel. Mit jährlich mehr als 10.000 Backöfen „made in Germany“ agiert die WIESHEU Group international und unterstützt backende Betriebe mit ihrem umfassenden Produkt- und Dienstleistungsspektrum dabei, ihren Kunden Backwaren in höchster Qualität anzubieten.

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