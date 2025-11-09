Feiern wie die Kaiserin

Glanzvoller Geburtstag für das Hotel Grand Elisabeth in Bad Ischl mit Ehrengast Peter Weck

Bad Ischl – Ganz im Zeichen kaiserlicher Eleganz stand der erste Geburtstag des Hotels Grand Elisabeth in Bad Ischl. Das 4-Sterne-Superior-Haus feierte sein einjähriges Bestehen mit einem rauschenden Fest und schlug dabei eine stilvolle Brücke zur Geschichte: Zeitgleich wurde auch der Hochzeitstag von Kaiserin Elisabeth („Sisi“) und Kaiser Franz Joseph zelebriert. Prominenter Stargast des Abends war Peter Weck, der letzte noch lebende Schauspieler der legendären „Sissi“-Filme. Der 95-Jährige genoss die Gala: „Das Grand Elisabeth in Bad Ischl ist wunderbar, die Lage, die Küche und der super Service. Natürlich war es fantastisch, die alten Drehorte der Sissi-Filme wie die Kaiservilla wieder zu sehen. Im Hotel steht sogar die Originalkutsche unserer Sissi-Filme, in der ich im Film auch fuhr. Ein herrlicher Ausflug zum 1. Hotelgeburtstag!“ Der Filmstar verlieh der Feier eine besonders nostalgische Note im sonst so modernen Flair des Grand Elisabeth. Die rund 160 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft genossen den Galaabend.

Die Gratulantenliste der Hoteleigentümer Herbert Ackerl und Philipp Zauner war prominent besetzt. Bad Ischls Bürgermeisterin Ines Schiller gratulierte: „Wir sind in Bad Ischl nach wie vor sehr froh über das Hotel Grand Elisabeth. Endlich haben wir die Betten, die wir brauchen. Und auch insgesamt ist das Grand Elisabeth eine große Bereicherung für die Stadt und ein absoluter Hotspot. Und besonders die Partys sind immer absolut genial!“ Ebenfalls unter den Party-Gästen waren der EU-Abgeordnete Hannes Heider, der steirische Landesrat Hannes Amesbauer sowie Mario Haas, Landtagsabgeordneter und Vertreter des oberösterreichischen Landesrats Martin Winkler. Durch den Abend führte ARD-Moderator Tom Meiler, der in Gesprächen mit Wegbegleitern und Beteiligten den Erfolg des Hauses beleuchtete. Musikalisch begeisterten Sängerin Susanne Marik sowie die international bekannte Geigerin Beatrix Löw-Beer. Für kulinarische Höhepunkte sorgte das hauseigene Restaurant „Grande Liberté“ mit einem grandiosen 5-Gang-Galadinner von Küchenchef Alex Belasch, während die Barkeeper der Hotelbar „Violet Hour“ ihr Können eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Zu den weiteren prominenten Gästen zählten Valentin und Maximilian Habsburg-Lothringen, Hausherren der Kaiservilla Bad Ischl und Nachfahren der Kaiserin Elisabeth, der Ischler Kaiserdarsteller Gerard Nicolas Fritz, Medienunternehmerin Uschi Fellner, Speakerin und Unternehmenscoach Katja Maria Huber, Hilton-Präsident a. D. Kommerzialrat Rudi Jagersbacher, EU-Abgeordneter a. D. Josef Weidenholzer sowie Brigitte Stumpner, Präsidentin des Lehár Festivals Bad Ischl. Mit dabei auch Doris Brugger, die mit ihrer Spa-Marke das hoteleigene Spa „Organic Alps Spa by DORISSIMA“ konzipiert hat.

Das Hotel Grand Elisabeth überzeugt nicht nur durch seine 132 Zimmer inklusive drei Suiten im klassischen Stil mit avantgardistischem Touch, sondern auch durch seine erstklassige Lage: Direkt neben dem Theater- & Kongresshaus und dem traditionsreichen Kurpark gelegen, nur wenige Gehminuten von Elisabeths Lieblingsort, der Kaiservilla, entfernt. Mit seinem ersten Geburtstag bewies das Haus eindrucksvoll, dass es längst selbst zur großen Bühne im kulturellen Herzen Bad Ischls geworden ist – ganz im Sinne der Kaiserin.

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