Wienerin mischt Deutschland auf: Mit Finanz-Plädoyer gewinnt Tamara Messner den internationalen Speaker Award

Mit einer Botschaft, die Unternehmern und Führungskräften den Atem verschlägt, gewann die Denkmalimmobilien-Expertin den internationalen Speaker Slam 2026.

Ihr Rezept: das System nicht bekämpfen, sondern für sich arbeiten lassen.

MASTERSHAUSEN, 23. April 2026 “ Beruflicher Erfolg hat in Deutschland einen teuren Preis. Das weiß jeder, der jemals eine Steuererklärung öffnet und das Gefühl kennt, dass der Staat mehr von den eigenen Früchten erntet als man selbst. Tamara Messner kennt dieses Gefühl “ und hat aufgehört, es einfach hinzunehmen.

Die gebürtige Wienerin, die seit Jahren in Wuppertal lebt und dort ihr Unternehmen Denkmal à la Carte aufgebaut hat, ist Deutschlands Spezialistin für Denkmalimmobilien als Investment. Sie zeigt Unternehmern, Führungskräften, Ärzten und Managern einen Weg, den viele nicht kennen: Wer in denkmalgeschützte Immobilien investiert, macht das Finanzamt “ vollkommen legal, mithilfe des deutschen Steuerrechts “ zu seinem persönlichen stillen Partner. Steuerlast raus. Nachhaltiges Vermögen rein. Und das kulturelle Erbe unserer Städte bleibt obendrein erhalten.

Diese Botschaft hat sie am 23. April 2026 auf die internationale Bühne des Speaker Slams in Mastershausen gebracht. In 240 Sekunden. Gegen Teilnehmer aus 18 Nationen. Bei einem Wettbewerb, der nach Dubai, Miami, Las Vegas und Wien nun erstmals in Deutschland Halt machte. Das Publikum: Standing Ovations. Der Veranstalter, persönlich:

_“Hochachtung. Das war großes Kino.“_

Was Messner von anderen unterscheidet, ist nicht nur ihr Wissen “ es ist ihre Art, es zu vermitteln. Aufgewachsen zwischen den prachtvollen Gründerzeitbauten und Jugendstilpalais Wiens, weiß sie: Historische Gebäude haben eine Seele. Und genau das macht sie zu mehr als einer Investmentexpertin. Sie macht aus Zahlen eine Überzeugung. Aus Steuerparagrafen eine Vision.

Ihr Fazit für alle, die noch zögern:

„Je höher die Steuerlast, desto größer der Hebel. Man muss ihn nur nutzen. Wer smart investiert, arbeitet nicht gegen das System. Sondern mit ihm.“_

ÜBER TAMARA MESSNER

Tamara Messner ist Deutschlands Spezialistin für Denkmalimmobilien als Investment und Inhaberin von Denkmal à la Carte in Wuppertal. Mit ihrem Unternehmen Haus à la Carte begleitet sie Kunden darüber hinaus beim Kauf und Verkauf von Immobilien aller Art. Die gebürtige Wienerin berät Unternehmer, Führungskräfte, Manager und Ärzte dabei, ihre Steuerlast legal in nachhaltiges, wachsendes Vermögen umzuwandeln “ und dabei das kulturelle Erbe deutscher Städte zu erhalten. Als gefragte Keynote-Speakerin und Rhetoriktrainerin ist sie regelmäßig auf internationalen Bühnen und Kongressen vertreten, wo sie besonders Frauen dabei unterstützt, in ihr volles Potenzial zu wachsen und wirtschaftlich selbstbestimmt zu leben. Mit einer Community von über 33.000 Followern ist sie eine gefragte Stimme für das richtige Mindset, Selbststärkung und weibliche Stärke.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DENKMAL À LA CARTE

Frau Tamara Messner

Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

Deutschland

fon ..: 017622260043

web ..: https://denkmalalacarte.com/

email : messner@hausalacarte.com

Denkmal à la Carte mit Sitz in Wuppertal ist spezialisiert auf denkmalgeschützte Immobilien als Kapitalanlage. Privatpersonen – darunter Unternehmer, Führungskräfte, Manager, Angestellte und Ärzte – werden umfassend dabei begleitet, ihre Steuerlast legal und mithilfe des deutschen Steuerrechts in nachhaltig wachsendes Privatvermögen umzuwandeln. Der Service umfasst den gesamten Investmentprozess: von der Objektauswahl über Finanzierung und Kaufabwicklung bis zur Vermietung und Verwaltung. Das Schwesterunternehmen Haus à la Carte ergänzt das Portfolio mit klassischer Immobilienvermittlung.

Pressekontakt:

DENKMAL À LA CARTE

Frau Tamara Messner

Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

fon ..: 017622260043

email : messner@hausalacarte.com

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