Bahrain startet informative Webseite und Hotline für das Golden Residency Program, um internationale Fachkräfte und Investoren anzuziehen

MANAMA, BAHRAIN / Acess Newswire / 10. April 2025 / Mit dem Ziel, außergewöhnliche Talente und Investitionen in das Königreich Bahrain zu locken und im Einklang mit strategischen Bemühungen zur Verbesserung der nationalen Wettbewerbsfähigkeit und zur Unterstützung der Entwicklung in verschiedenen Wirtschafts-, Investitions- und Dienstleistungssektoren, hat Bahrain heute eine Webseite (www.goldenresidendy.gov.bh) und eine Hotline (+973 17484000) eingerichtet, die Informationen über sein Golden Residency Program bereitstellen soll. Diese neuen Dienstleistungen dienen der Bereitstellung eines Referenzpunkts für interessierte Antragsteller und Begünstigte.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79205/BahrainEDB_041025_DEPRcom.001.png

Zugehöriges Bild

Seit das Golden Residency Program im Jahr 2022 im Rahmen des Konjunkturprogramms ins Leben gerufen wurde, hat Nationality, Passports, and Residence Affairs [Behörde für Staatsangehörigkeit, Pässe und Aufenthaltsangelegenheiten] Investoren, ausländischen Immobilienbesitzern, Künstlern, Sportlern, talentierten Fachkräften und langjährigen Arbeitnehmern sowie deren Angehörigen Daueraufenthaltsgenehmigungen erteilt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79205/BahrainEDB_041025_DEPRcom.001.png

Zugehöriges Bild

Ihre ExzellenzNoor bint Ali Alkhulaif, Ministerin für nachhaltige Entwicklung und Chief Executive des Bahrain Economic Development Board, sagte: Mit seiner strategischen Lage und seinem unternehmensfördernden Ökosystem war das Königreich Bahrain seit jeher ein Drehkreuz für globale Talente und Investitionen. Das Golden Residency Program bekräftigt unser Engagement für die Förderung eines dynamischen und attraktiven Umfelds, in dem Einzelpersonen und Unternehmen gedeihen und Teil der Wachstumspläne von Bahrain werden können. Bahrain hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Bürgern, Einwohnern und Besuchern konsequent optimierte und fortschrittliche Dienstleistungen anzubieten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79205/BahrainEDB_041025_DEPRcom.001.png

Zugehöriges Bild

Bahrain hat sich als bevorzugtes Ziel für globale Fachleute und Investoren etabliert. Mit seiner Gastfreundlichkeit und hohen Lebensqualität bietet es ein attraktives Zuhause für alle. Die Bevölkerung genießt einen kosmopolitischen Lebensstil, der modernes Inselleben mit einem reichen kulturellen Erbe verbindet. Als regionales Wirtschaftszentrum bietet Bahrain in den meisten Sektoren 100 % ausländisches Eigentum, ein wettbewerbsfähiges Steuersystem und hochqualifizierte zweisprachige Arbeitskräfte. Die Lage im Herzen des Arabischen Golfs bietet den Bewohnern einen strategischen Zugang zu wichtigen Märkten und ein unternehmensfreundliches regulatorisches Umfeld, das Innovationen und Investitionen fördert.

Seine Exzellenz Shaikh Hisham bin Abdulrahman Al Khalifa, Unterstaatssekretär des Innenministeriums für Staatsangehörigkeit, Pässe und Aufenthaltsangelegenheiten (NPRA), sagte: Mit dem Golden Residency Program wollen wir globale Talente und Investoren Anreize bieten, einen Beitrag zu Bahrains Entwicklungsplänen zu leisten. Die Webseite und die Hotline, die live gehen, ermöglichen es uns, umfassende Informationen über das Programm bereitzustellen, das dazu beitragen wird, Talente und Investoren anzuziehen und damit das Königreich als eins der beliebtesten Reiseziele der Region zu positionieren.

Das Golden Residency Program ermöglicht es Inhabern der Golden Residency und ihren Familien, in Bahrain zu leben und zu arbeiten, und steht Einzelpersonen zur Verfügung, die die folgenden Kriterien erfüllen:

– Mitarbeiter: Fachkräfte, die mindestens fünf Jahre in Bahrain gearbeitet haben und in den letzten fünf Jahren ein monatliches Mindestgehalt von 2.000 BHD (entspricht 5.306 USD) hatten.

– Immobilieneigentümer: Investoren, die Immobilien in Bahrain besitzen, die zum Zeitpunkt des Kaufs mindestens einen Wert von 200.000 BHD (entspricht 530.555 USD) besaßen.

– Rentner: Personen, die seit mindestens 15 Jahren in Bahrain arbeiten und in den letzten fünf Jahren ihres Wohnsitzes eine durchschnittliche monatliche Rente von 2.000 BHD (entspricht 5.306 USD) oder mehr haben. Nicht-Gebietsansässige mit einer durchschnittlichen monatlichen Rente von über 4.000 BHD (entspricht 10.624 USD) sind ebenfalls berechtigt.

– Talente: Unternehmer, hochqualifizierte Fachkräfte und Einzelpersonen, die einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaft oder Gesellschaft Bahrains leisten.

Berechtigte Personen können sich über das eGovernment-Portal in Bahrain für das Programm bewerben, das einen schnellen und effizienten Bewerbungsprozess ermöglicht. Ein engagiertes Team steht ebenfalls zur Verfügung, um Antragstellern und Inhabern der Golden Residency zu helfen und sicherzustellen, dass sie Zugang zu fortlaufender Unterstützung im Königreich haben.

# ENDE #

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

Abdulelah Abdulla

Communications Department

Economic Development Board

Tel: +973-39798919

E-Mail: internationalmedia@bahrainedb.com

Über das Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB)

Das Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) ist eine Agentur zur Investitionsförderung mit der übergreifenden Verantwortung, Investitionen in das Königreich anzuziehen und Initiativen zu unterstützen, die das Investitionsklima verbessern. Das Bahrain EDB arbeitet mit der Regierung und mit derzeitigen wie auch potenziellen Investoren zusammen, um ein attraktives Investitionsklima für Bahrain sicherzustellen, die wichtigsten Stärken zu kommunizieren und festzustellen, wo Chancen für weiteres Wirtschaftswachstum durch Investitionen bestehen.

Das Bahrain EDB konzentriert sich auf verschiedene Wirtschaftssektoren, die die Wettbewerbsvorteile von Bahrain nutzen und signifikante Investitionsmöglichkeiten bieten. Diese Sektoren umfassen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Logistik, ICT und Tourismus.

Für weitere Informationen zum Bahrain EDB besuchen Sie bitte www.bahrainedb.com

QUELLE: Bahrain Economic Development Board

