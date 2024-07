„Ballermann“ baut Katzenparadies für Gut Aiderbichl

Knapp 20.000 Quadratmeter umfasst das Areal, welches Annette u. André Engelhardt (Marke Ballermann) erworben haben, um dort das neue Gut Aiderbichl Miniland erstehen zu lassen.

Die Engelhardts, Inhaber der bekannten Partymarke „Ballermann“, verwandeln einen Resthof in der Nähe ihrer Ballermann Ranch in ein neues Refugium für gerettete Tiere von Gut Aiderbichl. Ab Mitte 2025 sollen hier Katzen, Minischweine, Ziegen und Schafe eine neue Heimat finden.

Ballermann engagiert sich im Tierschutz

Seit fünf Jahren unterstützt Deutschlands bekannte Partymarke ‚Ballermann‘ die Tierretter von Gut Aiderbichl. Ein Großteil der Einnahmen aus der Markenlizenzierung fließt in gemeinsame Projekte. André Engelhardt, Mitbegründer der Marke, scherzte, dass mit jedem Bier ein Tier gerettet wird. Diese Zusammenarbeit hat bereits zahlreichen Tieren in Not geholfen.

Gut Aiderbichl-Miniland: Ein neues Zuhause für gerettete Tiere

Im Zentrum des neuen ‚Ballermann-Miniland‘ steht die geplante Katzenvilla auf einem über 113 Jahre alten Hof. Der Resthof wird derzeit umfassend saniert und soll Platz für rund 40 Katzen bieten. Im großzügigen Außenbereich sollen moderne Stallungen für Minischweine, Ziegen und Schafe entstehen. Der Umbau wird von den beiden Katern Julian und Mao überwacht, die alle neuen Bereiche ausgiebig testen.

Eröffnung des Minilands im Frühjahr 2025

Die Eröffnung des ‚Gut Aiderbichl Miniland‘ ist für Ende Frühjahr 2025 als erweiterter Betriebsteil der Ballermann Ranch geplant. Annette Engelhardt betonte, dass das Miniland kein Tierheim sei. Die Tiere werden dort ein liebevolles, dauerhaftes Zuhause in einem gemütlichen Wohnambiente finden. Die nötigen Vorbereitungen laufen bereits, um sicherzustellen, dass alle Details zum Wohl der Tiere umgesetzt werden.

Besichtigung noch vor Fertigstellung möglich

Ebenso wie die Ballermann Ranch wird auch das Miniland besuchbar sein – nach vorheriger Anmeldung. Eine erste Besichtigungstour von Tierfreunden ist bereits für Ende August im Rahmen der Gut Aiderbichl Patenreise Deutschland geplant. Annette Engelhardt erklärte, dass dies eine Gelegenheit für den Austausch mit Gleichgesinnten und Experten sei. Trotz der noch andauernden Bauarbeiten, sollen wertvolle Ideen gesammelt werden, die bis zur Eröffnung im nächsten Jahr umgesetzt werden können.

Ballermann steht seit fast 30 Jahren für Party und Unterhaltung in Deutschland. Neben dieser bekannten Seite engagieren sich die Inhaber jedoch auch intensiv im Tierschutz. Durch die Zusammenarbeit mit Gut Aiderbichl wird das Anliegen unterstützt, geretteten Tieren ein liebevolles Zuhause zu bieten und deren Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.

