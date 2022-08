Mit Loco Juice baut REVO Zusammenarbeit mit Drinks & More weiter aus

Köln, 15. August 2022. Nach knapp zwei Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit haben REVO und Drinks & More mit dem Launch des Loco Juice von Rapper Luciano erneut ein Projekt realisiert.

Aus dem Hause Drinks & More kommen namhafte Softdrinks wie Dr Pepper, DirTea und Orangina. Nach dem gemeinsam gewonnen Display Superstar für die Marke Proviant und dem erfolgreichen Produktlaunch von Dr Pepper Vanilla Float wurde nun auch die POS-Einführung des Fruchtsaftgetränks von Luciano von der Fullthinking-Agentur REVO aus Köln begleitet.



Luciano zählt aktuell zu den erfolgreichsten Rappern in Deutschland. Gemeinsam mit Drinks & More hat er ein Erfrischungsgetränk entwickelt, das für 100 Prozent Authentizität und Geschmack steht. Um das Neuprodukt aufmerksamkeitsstark am POS zu platzieren, konzipierte und gestaltete REVO eine Sonderplatzierung für Loco Juice. Vor allem die plakative Farbigkeit der Produkte wird genutzt, um die junge Zielgruppe explizit anzusprechen. Zusätzliche Aufmerksamkeit wird mit einem lebensgroßen Aufsteller des Künstlers erzielt.



Drinks & More langjähriger Kunde



Nach dem die REVO und das Team um Kai Lengemann, Leiter Beratung, in den letzten Jahren bereits erfolgreich für Marken wie Proviant und Dr Pepper gearbeitet haben,

war die REVO für Annette Fischer, Senior Trade Marketing Manager bei Drinks & More, gesetzt: „Für Loco Juice wollten wir einen Partner an unserer Seite wissen, der die nötige Erfahrung im Bereich Beverage mitbringt und Projekte schnell und vor allem kreativ umsetzt. Deshalb haben wir bei diesem Projekt wieder auf die REVO gesetzt und sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden.“ Lucianos Loco Juice gibt es in vier verschiedene Sorten – die Produkte sind bereits im Handel erhältlich.





Über Drinks & More

Drinks & More ist ein national führender Premium-Getränkevermarkter mit Sitz in der Lifestyle-Metropole Berlin. Das Portfolio von Drinks & More unter den Geschäftsführern Martin Wurzinger, Volker Arens und Philipp Raddatz setzt sich neben der Premiumlimonade Orangina aus Topmarken wie White Claw, Schweppes und Dr Pepper zusammen. Außerdem baut das Unternehmen Trendmarken wie Proviant, Richard’s SUN und Desmond’s aus und kreiert in Zusammenarbeit mit Künstler:innen Trendprodukte wie Loco Juice und DirTea. Als Teil der Krombacher Gruppe, die mit einem jährlichen Ausstoß von über 7 Millionen Hektolitern einer der größten Getränkehersteller in Deutschland ist, verfügt Drinks & More über größte Expertise und Kompetenz in der Getränkebranche. Mehr unter www.drinks-and-more.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

REVO GmbH

Frau Nicole Budzinski

Ursulaplatz 1

50668 Köln

Deutschland

fon ..: +49 221 46867-572

web ..: http://www.revo.de

email : n.budzinski@revo.de

REVO wurde 1998 in Köln gegründet. Seit 20 Jahren etabliert, arbeitet die Fullthinking Agentur in den Bereichen Sales, Brands und Digital. Rund 30 Kolleg*innen arbeiten strategisch, redaktionell, gestalterisch und beratend an Projekten bekannter Marken und Produkte aus den Bereichen FMCG, Handel, Finanzen und produzierendes Gewerbe.

