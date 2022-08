Individuelle Kräuter- und Teemischungen für mehr Ausgeglichenheit und Energie

Unsere Art zu leben fordert ihren Tribut, manchmal fühlen wir uns ausgebrannt und müde. Heilkräuter und besondere Teemischungen können hier helfen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen.

Halle, 15.08.2022 – Individuelle Teemischungen mit den Kräften der Natur

Eine gute Gesundheitsvorsorge ist für Mensch und Tier, die aktiv im Leben stehen, wichtig. Dazu gehört auch der Einsatz von Heilkräutern etwa in Form einer Teemischung. Obwohl es bereits viele erprobte Teemischungen gibt, wünschen sich viele Kunden oft die Möglichkeit ihre individuellen Mischungen zusammenzustellen mit Heilkräutern in Arzneibuchqualität.

Diesem Wunsch wollen wir im Aktivkräuter Shop nachkommen und bieten neben fertigen Teemischungen für Mensch und Tier auch die Möglichkeit selbst individuelle Teemischungen zu kreieren.

Aktivkräuter unterstützen und fördern die körpereigenen Heilkräfte

Heilkräuter und Aktivkräuter zeichnen sich durch ihre individuellen Wirkungsweisen aus. Werden die passenden Kräuter kombiniert, kann die Wirkung noch erheblich verstärkt werden und die Tees regen beispielsweise den Stoffwechsel an, wirken beruhigend auf den Magen, oder entspannen.

Im Shop verfügbar sind über 80 verschiedene Einzelkräuter, die sich zu individuellen Teemischungen kombinieren lassen. Anis fördert beispielsweise die Verdauung und wird gerne kombiniert mit anderen Kräutern, die gut für den Magen-Darm-Trakt sind wie Flohsamen.

Einige Heilkräuter, wie der Hopfen, haben sehr unterschiedliche Wirkung bei Mensch und Tier. Der Hopfen kann beruhigend sein, aber auch harntreibend wirken. Hier ist es oft wichtig, in der Teemischung geeignete Kräuter wie Baldrian oder Melisse zu kombinieren.

Individuelle Teemischungen für jeden Geschmack und alle Bedürfnisse

Durch die große Auswahl an verschiedenen Kräutern ist es möglich eine Vielzahl von unterschiedlichen Teemischungen für Mensch und Tier, die aktiv leben, zu kreieren. In der Praxis hat es sich bewährt, maximal fünf verschiedene Kräuter in einer Teemischung zu kombinieren. Dadurch können sich die Pflanzen in der Wirkung optimal unterstützen.

Als Tipp für einen geschmackvollen Tee sollten auch ein oder zwei Kräuter verwendet werden, die den Geschmack positiv beeinflussen. Nicht nur Menschen trinken einen Tee lieber, wenn er etwa mit aromatischen Himbeerblättern oder Holunderblüten ergänzt wird, sondern auch Haustiere lassen sich eher dazu motivieren, einen Tee aufzunehmen, wenn er einen guten, angenehmen Geschmack hat.

Elfenkuss, Druidentrank und vieles mehr

Inspiration für die Zusammenstellung einer Teemischung können sich Interessenten bereits bei den fertigen Teemischungen im Shop holen. Die Mischung Elfenkuss kombiniert bereits fünf verschiedene Heilkräuter, die beruhigend wirken. Der Druidentrank ist eine echte Powermischung, die ideal ist, bei Prüfungsangst, denn sie wirkt einerseits beruhigend, andererseits wird mit dem Ginkgo auch der Geist positiv beeinflusst.

Nicht nur Menschen stehen aktiv im Leben, sondern auch Tiere müssen noch manche Prüfungen ablegen oder treten bei Shows auf. Auch in diesem Fall kann ein passender Tee helfen, Ängste zu lindern.

Im Aktivkräuter Shop finden Kunden bereits verschiedene Tees, die optimal für Mensch und Tier zusammengestellt wurden. Von der Katze bis zum Alpaka gibt es Mischungen, die unterstützend wirken. Auf Wunsch können individuelle Mischungen erstellt werden, die optimal in der Zusammensetzung auf eine Wirkung angepasst sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Aktivkräutershop – Family Immobilien und Technik GbR

Herr Dirk Lasch

Liebenauer Str. 149

06110 Halle (Saale)

Deutschland

fon ..: 0345-1318635

web ..: https://aktivkräutershop.de/

email : info@family-technik.de

Der Aktivkräutershop wurde vom umtriebigen Unternehmer Dirk Lasch aus der Taufe gehoben. Der Tierliebhaber betreibt mit einem Geschäftspartner unter anderem auch einen Tiershop. Sein Antrieb ist die Liebe zur Natur, zu Tieren und zu Menschen. Nach seiner Beobachtung und Erfahrung kann uns die Natur nicht nur ernähren, sondern auch heilen, bzw. den Heilungsprozess wirkungsvoll unterstützen. So ist die Idee der Aktivkräuter geboren worden, mit Betonung auf „Aktiv“, bestehend aus Heilkräutern und Heilpflanzen die schon sehr lange bekannt sind und ihre Wirkung über Jahrhunderte bewiesen haben.

