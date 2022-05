REVO gründet Personal-Promotion-Agentur REVO/POOL

Köln, 04. Mai 2022. Die Fullthinking-Agentur REVO gliedert das bisherige Personal-Promotion-Geschäft aus und gründet mit POOL. DIE AGENTUR die neue Personal-Promotion-Agentur REVO/POOL.



„Das Wichtigste vorweg: Für die Kunden von REVO oder POOL ändert sich nichts, denn beide Agenturen bleiben bestehen, so wie ihre Kunden sie auch kennen.“, so Knut Zimmermann, Geschäftsführer der REVO. Aber für die zukünftige Personal-Promotion von REVO wolle man das Beste aus beiden Welten zusammenbringen, so beschreibt Zimmermann das künftige Leistungsangebot von REVO/POOL.



Personalgestützte Promotion-Maßnahmen gehören bei REVO seit der Agenturgründung zum festen Bestandteil des Leistungsspektrums. Durch den langfristigen Umbau zur Fullthinking-Agentur und der Fokussierung auf die Kerngebiete Strategie, Konzeption und Kreation macht es laut Zimmermann Sinn, den Leistungsbereich Personal-Promotion ausgelagert anzubieten. So könne das aufgebaute Know-how der letzten 20 Jahre weiter am Markt zur Verfügung gestellt und sogar durch zusätzliche Erfahrungen angereichert werden. Mit POOL. DIE AGENTUR mit Headquater in Düsseldorf, die mit 40 Millionen Umsatz und Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine der größten inhabergeführten Personal-Promotion-Agenturen Deutschlands ist, hat man sich nun einen starken Partner an die Seite geholt.



Markenverständnis trifft auf Umsetzungserfahrung



„Wir haben unser Personal-Promotion-Geschäft schon immer etwas anders gehandhabt als die anderen, weil wir nicht als Spezialist, sondern als Generalist an die Aufgabe herangegangen sind.“, so Knut Zimmermann. „Wir kombinieren unser Wissen aus Marken- und Kommunikationsstrategie mit dem Ziel der Verkaufsförderung am POS und entwickeln daraus die richtige personalgestützte Maßnahme“. Hubertus von Tiele-Winckler, Geschäftsführer von POOL. DIE AGENTUR, ist überzeugt: „Mit POOL als Partner können wir diese Denkweise beliebig in der Größe skalieren, durch die Regionalbüro-Struktur in jedem Gebiet Deutschlands umsetzen, die Qualität direkt vor Ort sichern und damit auf eine einzigartige Umsetzungserfahrung aus 25 Jahren zurückgreifen.“



Das gemeinsame Tochterunternehmen bietet passgenaue, kundenindividuelle Konzepte von der ersten Idee über die Planung und Umsetzung bis zum finalen Reporting – und dass für jede Promotion-Größenordnung an. Als Startkunden bringt REVO unter anderem seine langjährigen Partnerschaften zu Vileda, Krombacher und Asbach Uralt mit ein. Die Geschäftsführung von REVO/POOL werden Hubertus Tiele-Winckler und Knut Zimmermann gemeinsam übernehmen.

Über REVO:

REVO wurde 1998 in Köln gegründet. Seit 20 Jahren etabliert, arbeitet die Fullthinking-Agentur in den Bereichen Sales, Brands und Digital. Rund 30 Kolleg*innen arbeiten strategisch, redaktionell, gestalterisch und beratend an Projekten bekannter Marken und Produkten aus den Bereichen FMCG, Handel, Finanzen und produzierendes Gewerbe. REVO/BUZZ ist eine Marke der REVO für Social- Media- und Influencer-Marketing. REVO/POOL ist eine Agentur der REVO für Personal-Promotion.





Über POOL. DIE AGENTUR:

POOL. DIE AGENTUR ist eine der großen Promotion-Agenturen der DACH-Region mit eigenständigen Niederlassungen in Düsseldorf, Berlin, München, Wien und Winterthur. Gegründet als Promotion-Dienstleister sind sie heute ein Fullserviceanbieter für messbare Abverkaufserfolge. Die Kernkompetenz von POOL liegt in personalgestützten Marketing- und Verkaufsförderungsaktivitäten zur nachhaltigen Umsatzsteigerung und Wertschöpfung für Marken an jedem PoS/PoP und für alle relevanten Zielgruppen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

REVO/POOL

Herr Knut Zimmermann

Dürener Straße 341

50935 Köln

Deutschland

fon ..: +49 163 3999050

web ..: http://www.revo-pool.de

email : hallo@revo-pool.de

Pressekontakt:

REVO

Frau Nicole Budzinski

Ursulaplatz 1

50668 Köln

fon ..: +49 221 46867-572

web ..: http://www.revo.de

email : n.budzinski@revo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

12,1 Mio. t Seltene Erden entdeckt. Seltene Erden Hot Stock nach 929% mit Defense Metals ($DEFN). Sensationelle Übernahme nahe Cameco ($CCJ). Massives Kaufsignal. Diese Uran-Aktie jetzt kaufen nach 1.324% mit Isoenergy ($ISO.V), 1.390% mit Uranium Energy ($UEC) – AC-Research