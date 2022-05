Banxa verzeichnet im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum von 99 % seit Geschäftsjahresbeginn bis März 2022

Finanzergebnis seit Geschäftsjahresbeginn bis März 2022

– Anstieg des Gesamttransaktionswerts (TTV) um 204 % gegenüber dem Vorjahr auf $AUD1.205 Millionen ($US879 Millionen) in den 9 Monaten bis zum 31. März – Anstieg um AUD$809 Millionen ($US590 Millionen)

– 99 % Jahresumsatzsteigerung von $AUD57 Millionen ($US41 Millionen) in den 9 Monaten bis zum 31. März gegenüber dem Vorjahr – Anstieg um AUD$28 Millionen (US$20,5 Millionen)

– 171%ige Jahreswachstumssteigerung des Bruttogewinns von $AUD23 Millionen ($US17 Millionen) in den am 31. März endenden 9 Monaten – ein Anstieg um $14 Millionen

– Bereinigter EBITDA-Verlust von $AUD6,6 Millionen ($US4,8 Millionen) für den neunmonatigen Zeitraum

Performance für das Märzquartal 2022

– Anstieg des Gesamttransaktionswerts (TTV) um 72 % gegenüber dem Vorjahr auf $AUD357 Millionen ($US253 Millionen) von $AUD207 Millionen ($US151 Millionen)

– Anstieg des Bruttogewinns um 8 % gegenüber dem Vorjahr auf $AUD6,6 Millionen $(US4,8 Millionen) von $AUD6,1 Millionen $(US4,4 Millionen)

– Liquide Vermögenswerte in Höhe von $AUD19 Millionen ($US14,2 Millionen) (einschließlich Bargeld, Einlagen und digitaler Vermögenswerte)

– In 2 neuen Regionen, den USA und der Türkei, wurden Unternehmen gegründet, womit die Expansion in neue Wachstumsmärkte fortgesetzt wird

– Verpflichtung von 12 neuen Partnern – Unterstützung für 30 neue Coins/Chains hinzugefügt

Das Management-Team von Banxa wird am Dienstag, den 31. Mai 2022, um 8:30 Uhr ET (14:30 Uhr MEZ) einen Live-Webcast zur Erörterung der Quartalsergebnisse veranstalten. Eine Anmeldung zum Live-Webcast ist über Link zum Webcast zur Erörterung der Finanzergebnisse möglich. Der Link wird auch auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter investor.banxa.com verfügbar sein.

Toronto und Melbourne, 30. Mai 2022 – BANXA Holdings Inc. (TSX-V: BNXA) (OTCQX: BNXAF) (FWB: AC00) (Banxa oder das Unternehmen) hat heute die Quartalsergebnisse für Januar bis März 2022 bekannt gegeben. Die vollständigen Ergebnisse einschließlich MD&A sind auf SEDAR verfügbar.

Domenic Carosa, Gründer und Chairman von Banxa, sagte: Die Quartalsergebnisse für März zeigen unser anhaltendes Wachstum nicht nur bei den Handelsvolumina, sondern auch in unserem Bestreben, in den meisten Märkten die führende Fiat-On- und Off-Ramp-Marke für web3 zu sein. Trotz der jüngsten Marktbedingungen haben wir weiterhin eine positive Wachstumsphase mit wichtigen Meilensteinen auf unserer Roadmap erreicht.

Geschäftliche Highlights

Im Zeitraum von Januar bis März 2022 setzte Banxa seine geografische und lokale Zahlungsexpansion fort und hat Unternehmen in den wichtigsten Märkten der USA und der Türkei gegründet. Diese kontinuierliche Fokussierung auf die geografische Expansion in Kombination mit mehr lokalen Zahlungsangeboten bedeutet, dass das Banxa-Partnernetzwerk potenziell Zugang zu Millionen weiterer Endbenutzer weltweit hat.

Banxa fügte außerdem 22 neue Coins und acht neue Chains hinzu, die überwiegende Mehrheit aller gehandelten Coins und Chains. Zu den Highlights gehören Axie Infinity (AXS), der native Coin für die führende Krypto-Gaming-Plattform, sowie PancakeSwap (CAKE), der native Coin auf PancakeSwap, einem der beliebtesten automatisierten Marktmacher für dezentrale Finanzwirtschaft. Im Zeitraum wurden 12 neue Partner verpflichtet, darunter Pionex 1Inch und Coinex, die sich mit den bestehenden Top-Partnern Binance, OKX, Kucoin und Gate.io zusammenschließen.

Holger Arians, CEO von Banxa, sagte: Unser wachsendes Partnernetzwerk und unsere Fähigkeit, unseren Partnern Unterstützung für mehr Coins in mehr Chains in mehr Märkten anzubieten, bedeutet, dass wir schneller skalieren und Millionen mehr Menschen schneller in das Krypto-Ökosystem einbeziehen können. Zusammen mit unseren erweiterten Produktangeboten haben wir die Möglichkeit, unsere Partnerschaften weiter in den Markt zu skalieren.

Finanzübersicht

Der Gesamttransaktionswert (TTV) für die 9 Monate endend am 31. März belief sich auf $AUD1.205 Millionen ($US879 Millionen) – ein Anstieg um $AUD809 Millionen ($US590 Millionen) oder $US204 % gegenüber dem Vergleichszeitraum. Die Marktvolatilität und der niedrigere Bitcoin-Preis (BTC) waren die Hauptfaktoren für den Rückgang des Volumens gegenüber dem Dezemberquartal, während die Hinzunahme neuer Partner und die Unterstützung neuer Coins, Chains und Layer-2-Unterstützung zum Wachstumstrend beitrugen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66015/Banxa_053022_DEPRcom.001.png

GEWINN-VERLUST-RECHNUNG ($AUD)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66015/Banxa_053022_DEPRcom.002.png

Highlights für den Zeitraum

– TTV-Wachstum von $AUD809 Millionen ($US574 Millionen) oder 204 %, unterstützt durch die vermehrten Partner und Benutzer.

– Der Umsatz für das Märzquartal 2022 von AUD$16,5 Mio. liegt aufgrund einer reduzierten Mischung aus Haupteinnahmen (vs. Agentureinnahmen) unter dem Vergleichsquartal (AUD$21 Mio.).

– Nettogewinnquote von 1,9 % (Bruttogewinn in % des TTV) basierend auf Service- und geografischem Mix sowie Kostenoptimierung.

– Die Umsetzung der Strategie und die fortgesetzten Investitionen (in Produkte, Talente und Systeme) haben zu einem Anstieg der Betriebskosten auf $25,8 Millionen geführt, die aber konstant bei 2 % des TTV blieben.

– Der bereinigte EBITDA*-Verlust betrug $AUD6,6 Millionen ($US4,8 Millionen) nach anderen nicht zahlungswirksamen und einmaligen Posten. Der Saldo wird durch einen Währungsverlust von $AUD6,1 Million ($US4,4 Millionen) oder 0,5 % des TTV negativ beeinträchtigt, von dem $AUD3,0 Millionen ($US2,2 Millionen) nicht realisiert wurden.

* Das bereinigte EBITDA ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl, die wir als Nettoverlust vor Steuern ohne Abschreibungen, Ausgaben für Vergütungen auf Aktienbasis, nicht realisierte Verluste aus dem Bestand, Finanzaufwendungen, realisierte/nicht realisierte Gewinne aus dem Zeitwert der Einlagen, Verluste aus dem Zeitwert von Derivaten sowie Notierungskosten berechnen. Das bereinigte EBITDA wird von der Unternehmensführung herangezogen, um die Performance sowie Trends im Geschäftsbetrieb zu erkennen und zu evaluieren.

BILANZ ($AUD)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66015/Banxa_053022_DEPRcom.003.png

Wichtigste Eckdaten:

– Liquide Vermögenswerte in Höhe von $AUD19,0 Millionen ($US13,4 Millionen), bestehend aus Barmitteln, Einlagen und digitalen Vermögenswerten, ohne Rückstellungen in Höhe von $AUD0,8 Millionen ($US0,6 Millionen). Liquides Bruttovermögen von $AUD19,8 Mio. ($US14 Mio.)

– Der Rückgang der liquiden Mittel um $AUD5,2 Millionen ($US3,7 Millionen) ist im Wesentlichen auf höhere operative Cash-Outflows im Zuge der vermehrten Betriebskosten zurückzuführen.

– Verbindlichkeiten in Höhe von $AUD6,7 Millionen ($US4,75 Millionen), Wachstum von 1,1x gegenüber dem Vergleichszeitraum aufgrund der Ausweitung von Mitarbeiterrechten, Leasingverbindlichkeiten und Steuerrückstellungen.

– Forschungs- und Entwicklungskosten werden bei ihrer Entstehung als Aufwand verbucht und nicht in der Bilanz aktiviert

– Schuldenfreie Bilanz mit c$AUD20 Millionen (c$US14,2 Millionen), verfügbar in nicht in Anspruch genommenen Kreditfazilitäten

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Domenic Carosa

Domenic Carosa

Chairman

BANXA Holdings Inc. (TSX-V: BNXA) (OTCQX: BNXAF) (FWB: AC00)

Die Mission von Banxa ist, die Welt mit seiner führenden globalen On-and-Off-Ramp-Lösung auf web3 zu beschleunigen. Durch sein umfangreiches Netzwerk an lokalen Zahlungslösungen in Kombination mit den erforderlichen Krypto-Lizenzen ermöglicht Banxa seinen Partnern und Projekten den Zugang zu globalen Zielgruppen mit weniger Reibung und höheren Konversionen. Banxa verfügt über ein globales Team von web3-Experten mit Hauptsitz in den USA, Europa und den APAC-Regionen.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.banxa.com.

