  • Baseballteam der Shincheonji-Kirche Jesu gewinnt die 16. nationale Breitensport-Baseballmeisterschaft

    Erfolg durch systematisches Training und Teamgeist – Auszeichnungen in mehreren Kategorien, darunter Bester Pitcher und MVP

    BildDas Baseballteam „Headquarter“ der Shincheonji-Kirche Jesu, dem Tempel des Zeltes des Zeugnisses (Vorsitzender: Man-Hee Lee) hat in der 2. Liga der 16. nationalen Breitensport-Baseballmeisterschaft um den Pokal des Koreanischen Sportverbands den Sieg errungen.

    Die Veranstaltung wurde vom Koreanischen Baseball-Softball-Verband organisiert und in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Hoengseong und dem dortigen Sportverband durchgeführt (mit Unterstützung des Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus, der Koreanischen Sportförderungsorganisation und des Koreanischen Sportverbands). Das Turnier fand vom 20. bis 28. September in Hoengseong in der Provinz Gangwon statt.

    Diese Meisterschaft, die sich als das bedeutendste Baseballturnier im Bereich des Breitensports in Korea etabliert hat, vereinte rund 30 Teams und über 800 Teilnehmer aus dem ganzen Land – Amateurspieler, die Baseball und Baseball5 lieben.

    Das Team Headquarter besiegte im Viertelfinale das Team _Seoul Blitz_ mit 11:2 und erreichte nach dem Sieg über _Boseong Magic_ im Halbfinale das Finale.

    Im Endspiel entwickelte sich von Beginn an ein spannendes Duell: Headquarter erzielte im ersten Inning zwei Punkte, musste im zweiten Inning einen Punkt abgeben (2:1), baute den Vorsprung jedoch im vierten Inning durch einen Homerun um drei Punkte auf 5:1 aus. Das Team aus Gongju konnte im sechsten Inning durch einen Homerun noch zwei Punkte erzielen, doch Headquarter verteidigte die Führung bis zum Schluss und gewann 5:3.

    Das Team errang außerdem mehrere Auszeichnungen, darunter den Preis für den besten Pitcher, den MVP-Titel (Most Valuable Player), den Trainerpreis sowie den Verdienstpreis.

    Das aus jungen Mitgliedern der Shincheonji-Kirche Jesu bestehende Team wird von einem Trainerstab professionell geführt und trifft sich zweimal im Monat zu regulären Trainingslagern, um seine Fähigkeiten systematisch zu verbessern. Sowohl in Spielstrategie als auch im Teamwork konnte die Mannschaft bemerkenswerte Fortschritte erzielen und feiert kontinuierliche Erfolge auf der Bühne des Breitensports.

    Trainer Ahn Jun-gyeom erklärte:
    „Dank der Willenskraft und des perfekten Teamworks unserer Spieler konnten wir diesen Sieg erringen. Wir werden weiterhin stärker werden und künftig auch an internationalen Wettbewerben teilnehmen.“

    Die Sportabteilung der Shincheonji-Kirche Jesu fördert durch vielfältige sportliche Aktivitäten die gesunde Glaubenspraxis junger Menschen. Durch regelmäßige Trainings und die Teilnahme an Breitensportturnieren werden nicht nur der Zusammenhalt unter den Gläubigen gestärkt, sondern auch positive Kommunikation und gute Einflüsse in der Gesellschaft verwirklicht.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Andreasstamm Zentraldeutschland
    Herr Kirill Kupcov
    Flachsmarkt 1
    45127 Essen
    Deutschland

    fon ..: +4915753196081
    web ..: http://www.youtube.com/@scj-andrew-jbdi
    email : public.relations@jbdi.eu

    Andreasstamm Zentraldeutschland

    Pressekontakt:

    Andreasstamm Zentraldeutschland
    Herr Kirill Kupcov
    Flachsmarkt 1
    45127 Essen

    fon ..: +4915753196081
    email : public.relations@jbdi.eu


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. 84 Kirchen in Äthiopien werden Teil der Shincheonji Kirche Jesu
      In Äthiopien haben 84 Kirchen ihre Schilder in "Shincheonji Kirche Jesu" geändert - ein historischer Schritt, der die Verbreitung des offenbar gewordenen Wortes markiert....

    2. Shincheonji Kirche Jesu Stellungnahme
      Stellungnahme zur Versammlung in Gwacheon: Shincheonji Kirche Jesu weist falsche Behauptungen zurück und ruft zu Wahrheit, Dialog und religiösem Respekt auf....

    3. Shincheonji Kirche Jesu Stellungnahme
      Stellungnahme zur Versammlung in Gwacheon: Shincheonji Kirche Jesu weist falsche Behauptungen zurück und ruft zu Wahrheit, Dialog und religiösem Respekt auf....

    4. [Stellungnahme] Politiker sollen die Shincheonji Kirche Jesu nicht für Politik instrumentalisieren
      Politiker müssen unverzüglich damit aufhören, die Shincheonji Kirche Jesu für politische Zwecke zu missbrauchen....

    5. [Stellungnahme der Shincheonji Kirche Jesu zum JTBC-Bericht vom 8. August]
      Der ausgestrahlte JTBC-Bericht "Verfolgung der 'Missionierungsmethoden' von Shincheonji" verdreht die Tatsachen und beschädigt die Aufrichtigkeit unserer Kirche....

    6. Shincheonji Kirche Jesu feiert Rekord: 111.628 Absolventen inmitten gesellschaftlicher Veränderungen
      Absolventen insgesamt: 111.628, womit der Rekord für die größte Abschlussfeier einer Konfession erneut gebrochen wird...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.