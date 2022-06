Bauen Sie ein passives Einkommen auf: 10 Möglichkeiten, mehr Geld zu verdienen

Ein passives Einkommen, das das eigene Konto ständig mit Ihrem Gehalt auffüllt – ein wunderbarer Traum. Verdienen Sie weiter Geld, ohne viel Zeit und Arbeit investieren zu müssen. Geld verdienen, ohne etwas zu tun. Ist diese Idee wirklich wahr? Tatsächlich ist dies nicht der Fall. Wir haben die 10 besten Ideen zur Schaffung eines passiven Einkommens ausgewählt …

Generieren Sie passives Einkommen

Wenn Sie passives Einkommen generieren können, generieren Sie einen regelmäßigen Cashflow, ohne ständig daran arbeiten zu müssen. Die Einkommenshöhe kann variieren, aber ohne kontinuierliche Beschäftigung können Sie noch mehr verdienen.

1. Affiliate-Marketing

Affiliate-Marketing ist eine Art des Marketings, bei der Sie durch Provisionen passives Einkommen generieren können. Praxisbeispiel: Sie betreiben eine Website mit Techniktests und moderner Ausstattung. Um den Test zu gewinnen, platzieren Sie einen Affiliate-Link im Shop des Herstellers. Wenn deine Leser über den Link Equipment im Shop kaufen, bekommst du einen Anteil am Verkauf als Provision und verdienst Geld. Je größer also Ihre Reichweite und Glaubwürdigkeit, desto größer sind Ihre Chancen auf passives Einkommen durch Affiliate-Marketing.

2. Webseite

Mit einer großen oder mehreren kleinen Websites zu unterschiedlichen Themen können Sie sich ein passives Einkommen aufbauen. Je besser Ihre Google-Platzierung für relevante Suchanfragen ist, desto mehr Geld erhalten Sie durch Werbung. Der erste Versuch ist lang, weil das Problem gebaut werden muss. Langfristig sind SEO-Updates und -Optimierungen sogar noch wichtiger. Es ist auch wichtig, ein ausreichendes Suchvolumen zu haben, um Leser auf Ihre eigene Website zu bringen.

3. Amazon-Versand durch Amazon

Die Abkürzung bedeutet „Fulfillment at Amazon“. Wenn Sie ein Produkt verkaufen möchten, können Sie dies über Amazon FBA tun und den gesamten Online-Geschäftslogistikprozess auslagern. Vereinfacht gesagt bedeutet das: Sie stöbern in Ihrem Produkt bei Amazon, schicken die Artikel an ein Logistikzentrum und der Online-Riese kümmert sich um den Rest. Sie müssen sich nicht mehr um das Versenden oder Zurücksenden kümmern. Wenn Sie das Produkt bereits in großen Mengen hergestellt haben, können Sie mit einem entsprechenden passiven Einkommen rechnen.

4. Youtube

Die Stars der Szene suggerieren, es sei zwar ein Millionengeschäft, aber mit wenig Zuschauerzahlen könne man auf YouTube auch passive Einnahmen aufbauen. Ob informative Videos, witzige Inhalte oder sonstiges: Wenn Sie genug Klicks auf Ihre Videos bekommen, verdienen Sie mit Inline-Werbung auch über einen langen Zeitraum Geld. Ihr wisst schon vom nächsten.

5. Designs

Ob in T-Shirts, Kaffeetassen oder als gerahmtes Foto an der Wand: Es gibt viele Internetplattformen, auf denen man sich mit eigenen Designs ein passives Einkommen verschaffen kann. Mit der nötigen Kreativität und etwas Talent kannst du so viele Kunden wie möglich gewinnen und trotzdem Geld verdienen.

6. E-Books

Im digitalen Zeitalter können E-Books eine tolle Alternative zu klassischen Papierbüchern sein. Ob Ratschläge und Tipps zu einem Thema oder konkrete Informationen zu einem Gebiet, in dem Sie Experte sind, hochwertige E-Books, die Sie zu relativ günstigen Preisen zum Download anbieten, können Ihnen ein passives Einkommen generieren.

7. Apps

Wenn Sie eine erfolgreiche Bewerbung erstellen, profitieren Sie nicht nur von passivem Einkommen, sondern können viel Geld verdienen. Aber es muss kein weiteres Instagram oder Pokemon Go sein, auch kleine Anwendungen ohne Millionen von Nutzern können passives Einkommen generieren. Wenn Sie nicht wissen, wie man Anwendungen selbst programmiert, brauchen Sie einen Partner, der sich um die technische Seite kümmert.

8. Platz für Werbung

Mit Werbung können Sie auf einem Blog oder Ihrer Website passives Einkommen aufbauen, aber auch mit Offline-Werbung Geld verdienen. So können Sie beispielsweise Ihr Auto als Werbefläche anbieten. Es gibt Internetportale, auf denen Sie den Preis sehen können, mit dem Sie das Unternehmen auf Ihrem Auto bewerben möchten, und Interessenten können sich direkt an sie wenden.

10. E-Learning

Digitale Arbeit und Produkte sind praktisch endlos. Sie können die beste Beratung oder Lektion in jedem Bereich oder jeder Fähigkeit anbieten – wenn Sie dies tun, ist Ihr Einkommen immer aktiv und auf die Zeit begrenzt, die Sie investieren können. Wer Beratung, Unterricht oder Kurse digital in Form von Videos oder E-Learning anbietet, kann Hunderte von Kunden auf einmal bedienen und muss sich selbst um Marketing und Dreharbeiten kümmern. .

Passives Einkommen: Ideen und Realität

Passives Einkommen ist der Traum der Mehrheit – kein Stress, keine langweiligen Kollegen, keine Arbeit und am Monatsende genug Geld auf dem Konto. Wahrscheinlich ein perfektes Leben mit viel Freizeit und finanzieller Vernachlässigung. Eigentlich sehr schön, und das in dieser extremen Form. Die obigen Beispiele zeigen auch, dass es schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, nur von passivem Einkommen zu leben.

Außerdem muss man sich immer etwas aufbauen, was einem später ein regelmäßiges Einkommen generiert. Der Weg dorthin ist lang, mühsam und erfordert viel Arbeit. Sitzen und Warten generiert kein passives Einkommen. Es erfordert Enthusiasmus und die nötige Initiative.

Ein realistischerer Ansatz ist es, passives Einkommen als eine Einkommensquelle zu betrachten, die zunächst mindestens so viel Arbeit erfordert wie eine reguläre aktive Einkommensbeschäftigung. Es ist gut, dann weniger Arbeit zu haben, aber wenn Sie nur faul sind, werden Sie keinen Erfolg haben. Vor- und Nachteile des passiven Einkommens

Vorteil

Eher finanziell

Wenn Ihr passives Einkommen zu einem regelmäßigen Cashflow wird, können Sie damit jeden Monat Ihre finanzielle Situation verbessern. Ob 50, 100 oder 500 Euro – Sie können Ihren Lebensstandard verbessern, bares Geld sparen oder langfristig Immobilien für mehr Geld bauen.

Große Freiheit

Passives Einkommen ist nicht an feste Arbeitszeiten oder einen bestimmten Ort gebunden. Was auch immer Sie tun, Sie generieren immer noch Cashflow.

Mehr Zeit

Das ist ein Vorteil, vor allem aber für die meisten langfristigen Ziele: Ist das passive Einkommen groß genug, kann man daraus einen Teil des aktuellen Lohns ersetzen – oder bestenfalls das gesamte Einkommen. So können Sie weniger arbeiten, haben mehr Freizeit und weniger Stress.

Nachteile

Ein festes regelmäßiges Gehalt vom Arbeitgeber, am besten mit einem befristeten Arbeitsvertrag, verspricht große Sicherheit. Beim passiven Verdienst hingegen kann es zu starken Schwankungen kommen. Der eine Monat ist sehr gut, der andere schlecht – und es ist schwer vorherzusagen, was Mitte des Jahres passieren wird. Das erschwert die langfristige Planung. Arbeit ist erforderlich

Die Haftung ist nicht wirklich vollständig passiv. Gerade am Anfang muss man viel Zeit und Arbeit investieren, um Geld zu verdienen. Darüber hinaus finden laufende Inspektionen, Anpassungen, Reparaturen und administrative Aufgaben statt.

Tipps zum passiven Einkommen

Sie kennen jetzt viele verschiedene Möglichkeiten, um ein passives Einkommen generieren zu können. Außerdem haben wir einige Tipps für Sie zusammengestellt:

Eine Geschäftsidee finden

Beim passiven Einkommen gibt es keine Wunderwaffe. Jeder muss für sich selbst wissen, was zu ihm passt und was zu seiner individuellen Situation passt. Stürzen Sie sich nicht unüberlegt in ein Projekt, sondern überlegen Sie, mit welchen Ideen Sie ein möglichst passives Einkommen schaffen können.

Fokus auf Qualität

Passives Einkommen ist nicht immer ein Vermögenswert, oft aber ein Nebenverdienst. Um den Gewinn zu maximieren, erwägen manche Menschen, so viele passive Einkommensoptionen wie möglich zu kombinieren. Er ist selten von Erfolg gekrönt. Es ist am besten, sich auf irgendeine Form von passivem Einkommen zu konzentrieren, aber es zu optimieren.

