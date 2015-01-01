Baumaschinen Theorieprüfung: Praxisnah lernen mit 3D Fahrsimulator

e.driver ergänzt die Vorbereitung auf die Baumaschinen Theorieprüfung Kategorie F um interaktive Verkehrssituationen und moderne Lernmethoden.

Baumaschinen und Arbeitsfahrzeuge unterscheiden sich in vielen Bereichen von klassischen Personenwagen. Grösse, Übersicht, Bremsverhalten und besondere Einsatzsituationen stellen eigene Anforderungen an Fahrerinnen und Fahrer.

Mit e.driver steht in der Schweiz ein digitales Lernprogramm zur Verfügung, das die Vorbereitung auf die THEORIEPRÜFUNG KATEGORIE F mit modernen Lernmethoden kombiniert. Neu erhalten Lernende zusätzlich Zugang zur ersten Lektion des e.driver 3D Fahrsimulators.

Der 3D Fahrsimulator ergänzt das Lernen mit offiziellen asa-Prüfungsfragen durch virtuelle Verkehrssituationen und praxisnahe Szenarien. Lernende können dadurch typische Situationen mit grösseren oder langsameren Fahrzeugen besser nachvollziehen.

Gerade beim Führen von Baumaschinen und Arbeitsfahrzeugen spielen Übersicht, Aufmerksamkeit und das richtige Einschätzen von Gefahren eine wichtige Rolle. Interaktive Verkehrssituationen sollen helfen, solche Zusammenhänge verständlicher zu vermitteln.

e.driver arbeitet mit den offiziellen asa-Prüfungsfragen und kombiniert diese mit Expertenkommentaren, adaptivem Lernen sowie ergänzendem Lernmaterial. Das Lernsystem analysiert den individuellen Lernstand und wiederholt schwierige Inhalte gezielt.

Die Kombination aus Theoriefragen, Lernsystem und Simulator verfolgt das Ziel, nicht nur das Bestehen der Theorieprüfung zu unterstützen, sondern auch das Verständnis für sicheres Verhalten mit Arbeits- und Spezialfahrzeugen im Strassenverkehr zu fördern.

Ein Produktvideo zeigt die Funktionen der Lernplattform und App im Überblick.

Der Zugriff auf e.driver erfolgt flexibel über Webbrowser oder App auf Smartphone, Tablet und Computer.

ZU DEN ZENTRALEN MERKMALEN VON E.DRIVER FÜR DIE BAUMASCHINEN THEORIEPRÜFUNG GEHÖREN

– offizielle asa-Prüfungsfragen

– Expertenkommentare zu den Fragen

– adaptives Lernsystem

– Zugriff via Web und App

– mehrsprachige Nutzung

– Zugang zur ersten Lektion des e.driver 3D Fahrsimulators

– praxisnahe Verkehrssituationen für Arbeits- und Spezialfahrzeuge

Weitere Informationen zur e.driver Lernplattform:

e.driver App und Web Lernplattform

Eine Übersicht aller Theorieprüfungskategorien ist verfügbar unter:

Theorieprüfung Schweiz – Übersicht aller Kategorien

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Walter Systems ag

Herr Beat Walter

Morgenstrasse 129

3018 Bern

Schweiz

fon ..: +41319984171

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email : connektar@e-university.ch

Das Schweizer Unternehmen e-university – Walter Systems AG entwickelt und vertreibt seit mehreren Jahren digitale Lernprogramme für die Prüfungsvorbereitung. Zum Portfolio gehören interaktive Lernlösungen für Theorieprüfungen in den Bereichen Auto, Motorrad, LKW, Bus, CZV, Taxi, Mofa und E-Bike sowie für Traktor- und Baumaschinenprüfungen in der Schweiz.



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