Bauspezialist setzt auf Bürocontainer: Firma Mainka Bau nutzt ELA Container als Übergangsbüros

Die Bauspezialisten von Mainka Bau setzen während des Neubaus auf ELA Container als Übergangsbüros

Nicht nur ELA Container ist als mittelständisches Familienunternehmen im Emsland in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Auch andere Firmen der Region verzeichnen starke Zuwächse. Wie zum Beispiel der Bauspezialist Mainka, ein Familienunternehmen mit 125-jähriger Tradition. In den letzten 20 Jahren hat sich das Team von knapp 250 auf mehr als 600 Mitarbeiter mehr als verdoppelt.

Die steigende Mitarbeiterzahl zeigt sich allerdings nicht nur bei dem auswärts tätigen Personal, auch in der Verwaltung wuchs das Unternehmen über seine Bürokapazitäten hinaus. Aus diesem Grund entschied sich das Unternehmen für den Neubau eines Verwaltungstraktes am Standort Lingen. Doch bis zur Fertigstellung musste eine Übergangslösung her. Da Mainka bereits seit langer Zeit auf seinen Baustellen auf ELA Container setzt, fiel die Wahl auf eine Anlage aus Bürocontainern von ELA.

Für Thomas Hanke, Handlungsbevollmächtigter und Projektleiter bei Mainka, lagen die Gründe für ELA auf der Hand: „ELA Container konnte kurzfristig die gewünschten Anforderungen bezüglich des Umfangs und der Qualität einer temporären Bürolösung realisieren. In der Zusammenarbeit kann ich insbesondere die hohe Flexibilität bei der Realisierung und Planung positiv hervorheben.“ Wichtig war dem Kunden zudem, dass der laufende Betrieb ungehindert fortgeführt werden konnte.

„Durch die zielgerichtete Angebotserstellung und die kompetente Beratung durch den ELA Außendienst konnte termingerecht mit der eigentlichen Baumaßnahme begonnen werden. Selbst brandschutztechnische Auflagen und individuelle Kundenwünsche wurden problemlos umgesetzt, ohne dabei die Liefer- und Montagezeiten zu verlängern“, zeigt sich Hanke beeindruckt.

Das Übergangsbürogebäude aus 59 ELA Premiumcontainern und 12 Qualitätsallroundern bietet den Verwaltungsmitarbeitern auf drei Etagen mit etwa 1.250 Quadratmetern viel Platz. Ob großzügige Büro- und Besprechungsräume, Pausenräume und Teeküche oder WCs – die Mitarbeiter müssen in Sachen Komfort in der Containeranlage keine Abstriche machen. Innenliegende Treppenhäuser und breite Flure verleihen der Anlage ein großzügiges Raumgefühl, Klimageräte zum Kühlen und Heizen sorgen für ein angenehmes Raumklima.

Auch im Außenbereich sollte die Anlage ansprechend sein. Auf Kundenwunsch wurden die Containerrahmen in Mainka-Blau lackiert, der außenliegende Treppenhausturm wurde mit ELA Meshbannern als Wetterschutz verkleidet. Die Anlage bleibt für etwa zwölf Monate bis zur Fertigstellung des neuen Bürotraktes auf dem Mainka-Gelände stehen.

Der emsländische Familienbetrieb ELA hat seit 1972 den Mietservice und auch die Technik der Raumsysteme ständig weiterentwickelt. Mit über 35.000 transportablen Einheiten ist ELA Container der Spezialist, wenn es um mobile Räumlösungen in Containerbauweise geht. Ein eigener Fuhrpark von 100 Speziallastkraftwagen mit Ladekran gewährleistet einen sicheren Transport und eine fachgerechte Montage. ELA ist mit 17 Standorten und über 900 Mitarbeitern, darunter 40 mobile Fachberater, weltweit vertreten und stellt somit eine kurzfristige und schnelle Lieferung an jeden Ort sicher. Den jeweiligen ELA Ansprechpartner findet man auf der Website www.container.de.

