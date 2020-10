Baustellenwerbung von A-Z

Bauzaun- / Sicherheitsplanen, Pfeilschilder, Werbetafeln

Die bedruckte Bauzaunblende ist ein Allrounder und vielseitig einsetzbar. Bauzaunblenden findet man am Bauzaun als Sichtschutz und Baustellenwerbung bei Baumaßnahmen. Bauzaunbanner füllen kostenlose Werbeflächen auf Baustellen als Bauzaunblende oder Gerüstbanner, an Bauzaun-Absperrungen bei Veranstaltungen oder an gezielt aufgestellten Bauzaunfeldern für kurz- bis mittelfristige Werbemaßnahmen.

PVC Bauzaunbanner werden aus robusten, hochwertigen, UV- und

wetterbeständigen PVC Materialien produziert und individuell nach Ihrem

Layout bedruckt. Unsere Bauzaunblenden werden gefertigt aus Mesh-/

Netzgittergewebe, wind- und lichtdurchlässig.

Das Material ist schwer entflammbar & B1 zertifiziert. Alle Bauzaunbanner werden rundum

randverstärkt und geößt.

Der Abstand zwischen den Ösen ist frei wählbar. Standardmäßig werden

die Ösen alle 50cm angebracht. Die Durchmesser der Ösen außen beträgt

25mm und innen 12mm.

Wir bieten neben der Bauzaunblende im Standartformat 340 x 173 cm

auch individuelle Formate für Ihren Zaun an. Individuelle Anfragen gerne

Beispiel unsere kleinen Eventplanen 173 x 89,5 cm

Weitere Infos zur Bauzaunblende: deutscherdigitaldrucker.com

Für Ihre Baustelle haben wir auch noch Sicherheitsplanen – wo nur noch Ihr Logo fehlt.

Oder suchen Sie sich eine Plane aus unseren Motiv Planen aus.

___________________________________________________________

Pfeilschilder & Halterungen

Pfeilschilder komplett gefertigt von deutscher-digitaldrucker.de

Kein Zweifel, Navis sind gut und nützlich um an sein Ziel zu kommen.

Aber das wirkungsvoll aufgestellte und aussagekräftige Pfeilschild kurz

vor dem Ziel ist das psychologische Sahnehäubchen mit dem Aha- und

Beruhigungseffekt: „Wußte ich´s doch – gleich sind wir da!“

Das kennen Sie sicher auch, ein schönes Gefühl oder?

Bei deutscher-digitaldrucker.de bekommen Sie das aufstellfertige Schild in verschiedenen Materialien, z.B. Alu-Dibond und PVC-Hartschaum – verschiedenen Formen – anders ausgedrückt: Sie wünschen, wir fräsen. Mit Bedruckung oder Beklebung, 4- oder einfarbig.

Plus eigens in unserem Hause gefertigte, garantiert passende Halterung, plus verzinktes Stahlrohr – wenn gewünscht.

_________________________________________________________________

Werbetafeln

Bauschilder sind ohne Zweifel eine der besten Werbemöglichkeiten für alle Branchen des Baugewerbes.

Ein entsprechend gestaltetes Bauschild schmückt jede Baustelle. Es informiert Passanten über das realisierte Projekt, wirbt für den Bauherrn, Architekten, Fachingenieure sowie beteiligte Firmen und hilft häufig bei Wohnungsbau und Gewerbebauten, noch offene Flächen zu vermarkten.

Material und -stärken:

PVC Hartschaum in 5, 10, 19 mm

Dibond® in 2, 4, 6 mm

Polystyrol in 1, 2, 4 mm

Anwendungen:

Bautafeln, Werbetafeln, Gerüsttafeln, Firmentafeln

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

deutscher-digitaldrucker.de®

Herr Bernd Mendel

Simoniusstraße 40

88239 Wangen im Allgäu

Deutschland

fon ..: 0 75 22 97 37 0

fax ..: 0 75 22 97 37 37

web ..: http://deutscher-digitaldrucker.de/

email : info@mendel-printdesign.de

deutscher-digitaldrucker.de® bietet als professionelle Offset- & Digitaldruckerei seit 1991 die Herstellung von Präsentationssystemen und digital gedruckten Präsentationsflächen. Mit unserer modernen Druckmaschinenausstattung erstellen wir auf einer Produktionsfläche von über 1.000 qm individuelle Printlösungen für unsere Kunden. Unsere vielseitige Produktpalette finden Sie auf unserem Online Druckerei Shop.

Pressekontakt:

deutscher-digitaldrucker.de®

Herr Bernd Mendel

Simoniusstraße 40

88239 Wangen im Allgäu

fon ..: 0 75 22 97 37 0

web ..: http://deutscher-digitaldrucker.de/

email : info@mendel-printdesign.de

