Bavaria Finanz Service: Erleichterung durch Umschuldung

Wie eine Umschuldung mithilfe von Bavaria Finanz Service wieder Ordnung ins finanzielle Chaos bringt

Schulden häufen sich aus den unterschiedlichsten Gründen erstaunlich schnell an. Gerade in Zeiten der Pandemie haben Kurzarbeit und Entlassungen dazu beigetragen, dass viele Menschen auf Kredite oder Ratenzahlungen zurückgreifen mussten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Zum Teil sind diese zahlreichen, verschiedenen monatlichen Raten allerdings erdrückend und kaum bezahlbar, wie die Bavaria Finanz Service Erfahrungen zeigen. Aus diesem Grund bietet Bavaria Finanz Service die Möglichkeit einer seriösen Umschuldung an, bei der ein geschulter Mitarbeiter dem Schuldner unter die Arme greift.

Verzeichnis:

o Was versteht man unter einer Umschuldung?

o Wie hilft eine Umschuldung dem Schuldner?

o Wie funktioniert eine Umschuldung?

o Was gibt es bei einer Umschuldung zu beachten?

o Ist eine Umschuldung ohne Schufa möglich?

o Ist eine Umschuldung für jeden möglich?

o Kann man jeden Kredit bei einer Umschuldung ablösen?

o Was versteht man unter dem Finanzsanierungsangebot von Bavaria Finanz Service?

WAS VERSTEHT MAN UNTER EINER UMSCHULDUNG?

Kredite können einem manchmal den letzten Nerv rauben, so die Bavaria Finanz Erfahrung. Manche Kredite sind viel zu teuer, haben unmögliche Zinsen und sind nur mit Mühe über einen langen Zeitraum abzubezahlen. Hat man gleich mehrere Kredite auf einmal zu begleichen, treibt einen das schon mal an den Rand der Verzweiflung. Eine sogenannte Umschuldung oder Kreditablöse, wie sie von Bavaria Finanz Service angeboten wird, bietet allerdings die Möglichkeit, Kredite bei anderen Banken abzulösen und zu einer einzelnen Bank umzuziehen. Im Idealfall bietet diese Bank bessere Konditionen und der Schuldner schafft es, eine insgesamt niedrigere Gesamtrate zu erreichen.

WIE HILFT EINE UMSCHULDUNG DEM SCHULDNER?

Eine Umschuldung, die von seriösen Anbietern wie Bavaria Finanz Service durchgeführt wird, hat für den Schuldner einige Vorteile. So werden die monatlichen Zahlungen zum einen in eine Gesamtrate zusammengefasst, was dabei hilft, den Überblick zu behalten. Darüber hinaus wird durch eine Umschuldung oft ein niedrigerer Gesamtkredit erreicht, wodurch sich für den Schuldner eine finanzielle Entlastung einstellen kann. Wie die Bavaria Finanz Erfahrungen zeigen, ist auch eine Verringerung der Zinsen durch die Umschuldung möglich, was wiederum die Gesamtrate, Laufzeit und Belastung des Schuldners positiv beeinflussen kann.

WIE FUNKTIONIERT EINE UMSCHULDUNG?

Bei einer Umschuldung setzen sich die ausgebildeten Mitarbeiter von Bavaria Finanz zunächst daran, sämtliche Schulden zu erfassen und zusammenzufassen. Anschließend erfolgt die Zusammenfassung der einzelnen Darlehen, wobei der Kreditnehmer in der Regel einen Zusatzkredit braucht, der fachsprachlich auch Kreditaufstockung genannt wird. Der Vorteil von Bavaria Finanz Service e.K. ist an dieser Stelle, dass diese zusätzliche Kreditaufstockung hier ohne eine Prüfung oder Benachrichtigung der Schufa auskommt, weshalb der Schuldner keine weiteren negativen Einträge zu befürchten hat. Anschließend kümmert sich Bavaria Finanz Service darum, die Kredite zu einer anderen Bank umzuziehen, sodass der Schuldner nur noch eine monatliche Rate abzubezahlen hat, die im besten Fall insgesamt verringert wurde.

WAS GILT ES BEI EINER UMSCHULDUNG ZU BEACHTEN?

Wie die Bavaria Finanz Erfahrung zeigt, lohnt sich eine Umschuldung in erster Linie dann, wenn klar ist, dass dadurch eine finanzielle Entlastung erzielt werden kann. Ziel der Umschuldung ist es schließlich, die monatliche Belastung für den Schuldner zu senken, weshalb die Zinsen niedriger und die Gesamtrate geringer ausfallen sollte. Auch eine finanzielle Flexibilität, zum Beispiel in Form eines Dispokredits, ist für eine gelungene Umschuldung essenziell. Darüber hinaus sollte darauf geachtet werden, jeden Kredit fristgerecht zu kündigen, sodass sich das Darlehen im Anschluss nicht mit der finanziellen Belastung der Umschuldungsrate überschneidet. Diese Aufgaben übernimmt allerdings die Bavaria Finanz für ihre Kunden, sodass sich der Schuldner selbst über diese Belange keine Gedanken machen muss.

IST EINE UMSCHULDUNG OHNE SCHUFA MÖGLICH?

Bei einer Umschuldung durch herkömmliche Kreditanbieter oder Banken wird in der Regel eine Auskunft durch die Schufa eingeholt, da die Banken damit die Bonität des Kreditkunden überprüfen. Bei Bavaria Finanz Service ist es allerdings möglich, auf eine Schufa-Auskunft zu verzichten, da hier Kreditaufstockungen in Form von Zusatzkrediten ohne Schufa möglich sind.

IST EINE UMSCHULDUNG FÜR JEDEN MÖGLICH?

Eine Umschuldung ist im Grunde für jeden möglich, sofern man dazu in der Lage ist, die Gesamtrate des entstehenden Kredits zu bezahlen. Die Bavaria Finanz Service Erfahrungen zeigen, dass sich vor allem Arbeitslose in dieser Hinsicht oft Sorgen machen, da gerade hier durch das fehlende Einkommen oft eine große finanzielle Belastung entsteht. Viele Banken weisen Anfragen auf eine Umschuldung oder Kreditzusammenfassung für Arbeitslose allerdings unter der Begründung zurück, dass die Rückzahlungssicherheit nicht gewährleistet werden kann. Bavaria Finanz Service setzt alles daran, dennoch eine Kreditzusammenfassung zu erreichen, weist jedoch darauf hin, dass dieses Unterfangen nicht immer ganz einfach vonstatten geht.

KANN MAN JEDEN KREDIT MIT EINER UMSCHULDUNG ABLÖSEN?

Die Bavaria Finanz Erfahrungen zeigen, dass es sich lohnt, für die Kreditzusammenfassung einen Onlinekredit aufzunehmen, da dieser meist in der Summe günstiger ist als ein herkömmlicher Kredit, der bei einer Bank aufgenommen wird. Durch einen günstigen Onlinekredit ist es möglich, Kredite für Immobilien, Baufinanzierungen, Anschlussfinanzierungen, Privatkredite oder Autokredite umzuschulden. Wie die Mitarbeiter von Bavaria Finanz Service erklären, sind den Krediten, die sich durch eine Umschuldung ablösen lassen, im Grunde keine Grenzen gesetzt, sofern der Schuldner die nötigen Voraussetzungen erfüllt und von der entsprechenden Bank als zuverlässiger Zahler eingestuft wird.

WAS VERSTEHT MAN UNTER DEM FINANZSANIERUNGSANGEBOT VON BAVARIA FINANZ?

Neben der Möglichkeit, eine Umschuldung zu organisieren, bietet Bavaria Finanz Service auch ein allgemeines Finanzsanierungskonzept an. Hier kümmern sich geschulte Mitarbeiter darum, die Schulden des Kunden professionell in Ordnung zu bringen, sodass zum Beispiel eine Privatinsolvenz oder eine Eintragung in öffentlichen Datenbanken wie dem Insolvenzgerecht vermieden und die Geschäftsfähigkeit erhalten werden kann. Auch im Zuge der Finanzsanierung von Bavaria Finanz ist es möglich, eine Umschuldung vorzunehmen, durch die alle Schulden zu einer monatlichen Rate zusammengefasst werden. Die Schuldenreduzierung erfolgt hier durch eine Finanzsanierungsgesellschaft, an die der Schuldner monatlich eine einheitliche Rate zu zahlen hat. Die Finanzsanierungsgesellschaft ist anschließend dafür zuständig, die Rate an die entsprechenden Gläubiger aufzuteilen. Eine Finanzsanierung von Bavaria Finanz Service kann von jedem beantragt werden, der seine Schulden nicht mehrselbstständig bewältigen kann und eine Analyse seiner Gesamtsituation benötigt.

