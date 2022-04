Bavaria Finanz Service: Kredite ohne Schufaprüfung

Bavaria Finanz Service bietet Kredite an, bei denen auf eine Schufaprüfung verzichtet wird

Die Bavaria-Finanz-Service e.K. weiß, dass eine Kredit-Aufnahme oft eine knifflige Angelegenheit ist. Aus diesem Grund bietet das Finanz-Unternehmen seinen Kunden die Möglichkeit auf Kredite ohne eine Schufaprüfung durch die Schufa-Auskunft oder edie Einholung einer Bankauskunft. Für den Kreditnehmer bedeutet dies, dass ihm das Darlehen zur freien Verfügung steht, egal ob es für den nächsten Familienurlaub, das lang ersehnte Auto oder ein Hobby benötigt wird. Darüber hat die Bavaria Finanz Erfahrungen in vielen weiteren Bereichen der Finanzierungsmöglichkeiten, und bietet zum Beispiel Unterstützung in Bezug auf Umschuldungen oder Finanzsanierungen an.

Hier erhalten Sie Antworten auf Fragen wie:

o Wofür ist die Schufa zuständig?

o Was versteht man unter Krediten ohne Schufa?

o Wie viele Kredite kann man schufafrei bekommen?

o Sind schufafreie Kredite legal?

o Wie funktioniert die Beantragung eines schufafreien Kredits?

o Welche Vorteile bietet ein schufafreier Kredit?

o Wann ist eine Finanzsanierung sinnvoll?

o Wie funktioniert eine Finanzsanierung?

o Was bedeutet Umschuldung?

o Was gilt es bei einer Umschuldung zu beachten?

WOFÜR IST DIE SCHUFA ZUSTÄNDIG?

Die Schufa Holding AG ist eine deutsche Wirtschaftsauskunftei in privatwirtschaftlichem Rahmen, zu deren Aktionäre verschiedene Dienstleister wie zum Beispiel Kreditinstitute oder Handelsunternehmen zählen. Wie die Bavaria Finanz Experten erklären, ist es Sinn und Zweck dieser Wirtschaftsauskunftei, ihre Vertragspartner über die Kreditwürdigkeit von deren Kunden zu informieren. Ermittelt werden diese Daten laut Bavaria-Finanz Erfahrungen zum Teil selbst, in der Regel sind es jedoch Banken oder ähnliche Vertragspartner, die die Daten ihrer Kunden der Schufa übergeben. Der Kunde hat laut Bavaria Finanz Service zwar das Recht, die Einwilligung zu dieser Datenspeicherung zu verweigern, allerdings legen viele Kreditgeber Wert darauf, die Bonität ihrer Kunden prüfen zu dürfen.

WAS VERSTEHT MAN UNTER KREDITEN OHNE SCHUFA?

Problematisch wird eine Schufaprüfung durch die Schufa dann, wenn das Ergebnis negativ ausfällt und der Kreditnehmer als kreditunwürdig eingestuft wird. Der Bavaria Finanz Erfahrung zufolge kann dies sowohl gerechtfertigt als auch ungerechtfertigt geschehen, denn ein negativer Eintrag hat seinen Ursprung nicht immer auf dem eigenen Verschulden. Wie die Experten von Bavaria Finanz Service erklären, bleibt ein negativer Eintrag allerdings mindestens drei Jahre bestehen – wer in diesem Zeitraum einen Kredit beantragen will, schaut also in die Röhre. Aus diesem Grund bietet Bavaria Finanz Service Kredite an, die komplett ohne eine Schufaprüfung durch die Schufa auskommen und jedem das Recht zusichern, sich aus einem finanziellen Engpass zu retten.

WIE VIELE KREDITE KANN MAN SCHUFAFREI BEKOMMEN?

Kredite kann man bei Bavaria-Finanz-Service im Grunde so bekommen, wie man sie braucht – sofern man bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Darunter fallen zum Beispiel die Garantie, dass man die Kredite problemlos zurückzahlen kann sowie eine unveränderte Einkommenssituation. Grundsätzlich sind schufafreie Kredite bei Bavaria Finanz Service in gestaffelten Beträgen von 3500 Euro, 5000 Euro und 7500 Euro möglich.

SIND KREDITE OHNE SCHUFAPRÜFUNG LEGAL?

Wie die Experten von Bavaria-Finanz-Service betonen, sind Kredite ohne eine Schufa-Auskunft vollkommen legal. Durch langjährige Erfahrungen kooperiert Bavaria Finanz mit einer Bank in Lichtenstein, die schon seit über 20 Jahren darauf spezialisiert ist, Kredite ohne Schufa an Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft zu vermitteln. Die jahrelangen Bavaria Finanz Service Erfahrungen zeigen außerdem, dass auf eine Schufa-Eintragung im Zusammenhang mit diesen Krediten ebenfalls komplett verzichtet wird und die Daten der Kreditnehmer im Haus bleiben.

WIE FUNKTIONIERT DIE BEANTRAGUNG EINES SCHUFAFREIEN KREDITS?

Einen Kredit ohne Schufaprüfung der Schufa bei Bavaria Finanz Service zu beantragen, ist in Windeseile online geschehen. Benötigt werden hier nur die aktuellen Lohn- und Gehaltsabrechnungen im Original, Kontoauszüge, die diese Lohneingänge belegen sowie eine Personalausweiskopie als Identitätsnachweis. In der Regel erfolgt die Kreditauszahlung nach Vorlage der nötigen Unterlagen innerhalb weniger Tage, wobei Bavaria-Finanz-Service auf Wunsch auch eine Expressauszahlung innerhalb von 24 Stunden anbietet.

WELCHE VORTEILE BIETET EIN SCHUFAFREIER KREDIT?

Der größte Vorteil liegt der Bavaria Finanz Erfahrung nach darin, dass jeder die Möglichkeit hat, einen Kredit aufzunehmen – auch wenn die Schufa etwas Gegenteiliges behauptet. Dazu kommt, dass die Bavaria Finanz Sofortkredite keinesfalls die Kreditlinie der Hausbank hemmen und einem damit zur freien Verfügung stehen, womit eine wesentlich größere Flexibilität und Freiheit gewährleistet werden kann als bei herkömmlichen Kreditvergabe-Formen. Selbst die Auszahlung auf ein Wunschkonto ist möglich, wenn diese Auszahlungsanweisung beim Antrag angegeben wird.

WANN IST EINE FINANZSANIERUNG SINNVOLL?

Neben schufafreien Krediten hat sich die Bavaria Finanz Service e.K. auch auf das Thema Finanzsanierung spezialisiert. Hier kümmern sich geschulte Experten darum, die Geldprobleme der Kunden professionell wieder ins Reine zu bringen. Das bedeutet, dass sämtliche Schuldverpflichtungen und Raten erfasst werden und das Finanzsanierungsteam Kontakt mit den Gläubigern aufnimmt, um eine Einigung zu erzielen. Im besten Fall werden die Schulden verringert und eine einheitliche Ratenzahlung erzielt, die für den Schuldner besser bezahlbar und übersichtlicher ist.

WAS BEDEUTET UMSCHULDUNG?

Eine Umschuldung ist ein Aspekt, den der Bavaria-Finanz-Service oft im Rahmen seiner Finanzsanierungen anbietet. Den Bavaria-Finanz Erfahrungen nach eignet sich diese Option vor allem für Menschen, die viele verschiedene Raten unter unterschiedlichen Konditionen abzubezahlen haben und dadurch mehr und mehr in eine finanzielle Krise rutschen. Durch die Umschuldung ist es möglich, Kreditsummen zu einer anderen Bank umzuziehen und einzelne Darlehen zu einem Gesamtkredit zusammenzufassen. Dadurch kann im besten Fall eine niedrigere Gesamtrate erzielt werden und die finanzielle und psychische Last des Kunden sinkt erheblich.

WAS GILT ES BEI EINER UMSCHULDUNG ZU BEACHTEN?

Die Bavaria-Finanz Erfahrung zeigt, dass eine Umschuldung nur dann gelungen ist, wenn man seinen finanziellen Zustand auch tatsächlich verbessert hat. Das bedeutet, dass die Zinsen verringert und eine Gesamtrate gebildet werden sollte, die die Abzahlung für den Kunden erleichtert. Darüber hinaus wissen die Bavaria Finanz Service Experten, dass der Kunde von einer zusätzlichen Flexibilität profitiert, die ihm die Bank zusichern sollte. Generell eine Umschuldung durch Bavaria-Finanz-Service bei Kreditsummen von 3000 Euro bis 250.000 Euro möglich, wobei auch die Option einer Kreditaufstockung durch schufafreie Zusatzkredite gegeben ist. Wie bei der Vergabe von schufafreien Krediten bietet Bavaria Finanz Service sogar eine Express-Umschuldung an, die innerhalb einer 24-stündigen Bearbeitungszeit erfolgen kann.

