Vonberg AG: Eine direkte Investition in die Schweizer Wirtschaft

Albert Merturi von der Vonberg AG erklärt, warum Private Equity eine sinnvolle Investition ist

Die Vonberg AG ist die erste Anlaufstelle, wenn man Fragen rund um das Thema Private Equity hat. Egal, ob es um Finanzierungen oder Investitionen geht – fündig wird hier jeder Kunde, der nach innovativen und maßgeschneiderten Lösungen sucht. Albert Merturi erklärt, dass Empathie, Persönlichkeit, Souveränität und Engagement zu den Grundpfeilern des Unternehmens gehören. Darüber hinaus haben sich die Mitarbeiter darauf spezialisiert, überdurchschnittliche und risikogeprüfte Renditen zu erwirtschaften. Denn Private Equity ist zwar keine vollkommen risikofreie Investitionsmöglichkeit, kann jedoch mit der richtigen Unterstützung und dem fachlichen Know-How eine wesentlich rentablere Kapitalanlage sein, als es die Investitionen in börsenkotierte Unternehmen in der Regel sind.

Hier finden Sie Antworten auf Fragen wie:

– Private Equity – Was ist das eigentlich?

– Warum sollte man in Private Equity Anlagen investieren?

– Inwiefern profitieren die Unternehmen und Investoren von Private Equity?

– Worin liegen die Risiken von Private Equity?

– Welche Garantie liefert die Vonberg AG den Investoren in Bezug auf die vermittelten Unternehmen?

– Für wen eignet sich Private Equity?

– Wie unterstützt die Vonberg AG ihre Kunden bei Private Equity Investitionen?

– Kann man bei der Vonberg AG auch als Mitarbeiter einsteigen?

PRIVATE EQUITY – WAS IST DAS EIGENTLICH?

Private Equity bedeutet übersetzt so viel wie Beteiligungskapital, erklärt Albert Merturi. Grob zusammengefasst lässt sich sagen, dass Private Equity Kapital von Unternehmern für Unternehmer ist. Denn im Grunde geht es hier darum, dass private Equity-Gesellschaften in Unternehmen investieren, die noch nicht an der Börse kotiert sind, aber aus Sicht der Vonberg AG eine vielversprechende Zukunft vor sich haben. Je nach Investor gibt es große Unterschiede, was den Anlagehorizont der Beteiligung und den Einsatz von Fremdkapital betrifft, so Albert Merturi.

WARUM SOLLTE MAN IN PRIVATE EQUITY ANLAGEN INVESTIEREN?

Wer in Zusammenarbeit mit der Vonberg AG in Private Equity Anlagen investiert, profitiert davon, dass stressige Faktoren wie Zeitdruck, Quartalsdenken oder Finanzakrobatik einfach wegfallen, beschreibt Albert Merturi. Die Firma hat es sich zum Ziel gesetzt, Mehrwert durch Wachstum zu schaffen, was bedeutet, dass der Mehrwert organisch entsteht und nicht durch zweifelhafte Zukäufe oder hohe Verschuldungen. Darüber hinaus bietet die Vonberg AG allen Beteiligten den Freiraum, ihre unternehmerische Kraft auszuschöpfen und das bestmögliche aus der Zusammenarbeit herauszuholen.

INWIEFERN PROFITIEREN DIE UNTERNEHMEN UND INVESTOREN VON PRIVATE EQUITY?

Wie Albert Merturi erklärt, gibt es zahlreiche Vorzüge, die eine Investition in Private Equity Anlagen mit sich bringen. So entwickeln sich die Private Equity Renditen zum Beispiel langfristig gesehen meist deutlich besser als es bei börsenkotierten Beteiligungspapieren der Fall wäre. Darüber hinaus besitzen die Privatunternehmen, die mit der Vonberg AG zusammenarbeiten, mehr strategische Freiheiten, wodurch die Investoren und Unternehmer ihre Interessen gemeinsam aufeinander abstimmen können. Auch die Kursschwankungen sind bei Private Equity Anlagen geringer, weiß Albert Merturi.

WORIN LIEGEN DIE RISIKEN VON PRIVATE EQUITY?

Keine Investition ist vollkommen ohne Risiko, räumt Albert Merturi ein. Dieser Risiken sollte man sich bewusst sein, bevor man Private Equity in Betracht zieht. So sind die Investitionen hier zum Beispiel auf mehrere Jahre hinaus ausgelegt, was den Zugriff auf das angelegte Kapital stark einschränkt. Darüber hinaus besitzen Investitionen in Private Equity, den Erfahrungen der Vonberg AG zufolge, zwar ein erhöhtes Ertragsprofil, aber dafür ist auch das finanzielle Risiko auf einen etwaigen Totalverlust größer. Auch auf Zinsen darf man als Private Equity Investor nicht hoffen, erklärt Albert Merturi außerdem. Schließlich ist man hier als Miteigentümer am Ergebnis beteiligt.

WELCHE GARANTIE LIEFERT DIE VONBERG AG DEN INVESTOREN IN BEZUG AUF DIE VERMITTELTEN UNTERNEHMEN?

Die Vonberg AG achtet präzise darauf, nur Unternehmen in ihr Portfolio aufzunehmen, in die sich eine Investition auch wirklich lohnt. Das bedeutet laut Albert Merturi, dass die Vonberg AG sämtliche Investitionsprojekte auf Herz und Nieren auf ihre Erfolgsmöglichkeiten prüft. Zeigt ein Investor Interesse an dem Unternehmen, bekommt er eine ausführliche Dokumentation vorgelegt, sowie die Möglichkeit auf ein persönliches Gespräch mit dem kapitalsuchenden Unternehmen. Denn die Vonberg AG hat nicht das Ziel, ihren Kunden die Katze im Sack zu verkaufen, hebt Albert Merturi hervor.

WELCHE VORAUSSETZUNG MUSS MAN ALS UNTERNEHMEN ERFÜLLEN?

Private Equity ist vor allem für Unternehmen wie Startups eine hervorragende Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, erklärt Albert Merturi. Wer auf der Suche nach Kapitalressourcen ist, um seine Visionen endgültig zu realisieren oder eine Geschäftsidee hat, die nachhaltiges Wachstum und Gewinne prognostiziert, ist bei der Vonberg AG in guten Händen. Der Fokus liegt hier auf Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben und sich durch ein starkes und gewissenhaftes Unternehmens-Management auszeichnen. Eine bereits starke und vor allen Dingen nachweisliche Marktpositionierung ist darüber hinaus ebenso wichtig, wie die nötigen Voraussetzungen für eine potenzielle Marktführerrolle. Darüber hinaus legt die Vonberg AG Wert darauf, dass sich das Unternehmen auf starke Weise präsentieren kann, so Albert Merturi.

WIE UNTERSTÜTZT DIE VONBERG AG IHRE KUNDEN BEI PRIVATE EQUITY INVESTITIONEN?

Die Vonberg AG ist der erste Ansprechpartner, wenn es um Fragen rund um die Themenbereiche Finanzierungen und Investitionen geht. Wie Albert Merturi weiß, stehen innovative und kundenorientierte Lösungen hier stets im Vordergrund. Grundsätzlich werden die Kunden auf beiden Seiten von Anfang bis Ende begleitet, wobei die Vonberg AG von der Zusammenarbeit mit zahlreichen Banken, Treuhändern und anderen Finanzinstituten profitiert. Die geschulten und fachlich kompetenten Mitarbeiter haben es sich zum Ziel gesetzt, den Kunden stets in den Mittelpunkt zu stellen und legen Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, schildert Albert Merturi.

KANN MAN BEI DER VONBERG AG AUCH ALS MITARBEITER EINSTEIGEN?

Die Vonberg AG setzt bei ihren Mitarbeitern grundsätzlich eine entsprechende Ausbildung und fachliche Kompetenz voraus, weiß Albert Merturi. Das bedeutet, dass sich die Mitarbeiter stets durch Weiter- und Fortbildungen, Verkaufs- und Beratungstrainings sowie Fach- und Führungsseminare auf dem neusten Stand halten müssen, da der Börsenmarkt nie schläft und in einem ständigen Wandel begriffen ist. Wer sich dazu bereit erklärt, profitiert allerdings auch von einer vielversprechenden Karriere, so Albert Merturi. Denn die Arbeit als Kundenberater bei der Vonberg AG zeichnet sich durch verantwortungsvolle Aufgabe, große Freiheit und Zukunftsfähigkeit aus.

