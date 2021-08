Bayard Consulting Group und Riversand werden Partner

Führender Lösungsanbieter für Product Information Management (PIM) arbeitet mit Bayard Consulting als Systemintegrator und GDSN-Technologiepartner zusammen

Riversand, ein Unternehmen von Syndigo und führender Anbieter von Cloud-nativen SaaS-Lösungen für Master Data Management (MDM) und Product Information Management (PIM), gab heute eine Partnerschaft mit der Bayard Consulting Group für gemeinsame Kundenprojekte in ganz Europa bekannt. Dadurch können Riversand-Kunden in Europa nun von den tiefen Kenntnissen und Erfahrungen der Bayard Consulting Group in MDM- und PIM-Projekten sowie dem branchenweiten standardisierten Datenaustausch profitieren.

Riversand ist ein zertifizierter Datenpool des Global Data Synchronisation Network (GDSN) für die gesamte Branche, nicht nur für Kunden seiner PIM- und MDM-Lösungen. Mit seiner reinen Cloud-nativen Lösung ist das Unternehmen ein führender globaler Anbieter für PIM und MDM, der einige der weltweit größten Markenhersteller und Handelsunternehmen in ihren nationalen und internationalen Niederlassungen als Kunden hat.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der Bayard Consulting Group, die über fundierte Kenntnisse im Bereich Product Content Syndication und Standards für die Compliance im Einzelhandel, in der Konsumgüterindustrie und im Gesundheitswesen verfügt“, sagt Sudu Gupta, Director of Product Management bei Riversand. „Die tiefe Expertise der Bayard Consulting Group für den standardisierten Branchendatenaustausch über das GDSN ist für uns sehr relevant. Unternehmen wollen weg von individuellen Datenverbindungen, hin zu standardisierten Industriedatenaustauschlösungen.“

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit einem der wichtigsten Anbieter von Produktdaten-Management-Lösungen. Die hohen Qualitätsstandards von Riversand sind eine echte Bestätigung für unsere Dienstleistungen“, sagt Björn Bayard, CEO der Bayard Consulting Group.

Riversand

Riversand bietet eine Master Data Experience Platform (MDxP), die es Kunden ermöglicht, ihre Daten durch intelligente Einblicke, Automatisierung und Multi-Domain-SaaS-Lösungen zu nutzen. Die MDxP-Plattform von Riversand ist der Motor, der die Kunden bei der digitalen Transformation durch verbesserte geschäftliche Flexibilität, schnellere Akzeptanz und verbesserte Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen unterstützt. Riversand hat die Vision, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Kunden besser kennenzulernen, Produkte schneller zu vermarkten, Prozesse zu automatisieren, Risiken zu minimieren und ihre Geschäfte intelligenter zu führen.

https://www.riversand.com/

Syndigo

Syndigo erleichtert den Handel, indem das Unternehmen die effiziente Übertragung von Produktinformationen durch sein Netzwerk von Markenherstellern und deren Kunden unterstützt. Das Unternehmen stellt anschaulich Produkt- und Nährwertinformationen, Bilder und andere digitale Medien zur Verfügung, die durch tiefgehende Analysefunktionen unterstützt werden, um ansprechende Markenerlebnisse online und im Geschäft zu ermöglichen. Über die integrierte Plattform von Syndigo, den Content Experience Hub, können Kunden Produktinhalte über das weltweit größte Handelsnetzwerk von Marken und Empfängern veröffentlichen, verwalten, syndizieren und prüfen.

Syndigo beliefert weltweit mehr als 12.000 Hersteller und 1.750 Einzelhändler und Vertriebsunternehmen in vielen wichtigen Konsumgüterbranchen, darunter Lebensmittel, Foodservice, Gebrauchsgüter, Heimwerker-/DIY-Produkte, Heimtierprodukte, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Automobil, Bekleidung und Gesundheitsprodukte.

https://www.syndigo.com

Bayard Consulting Group

Die Berater der Bayard Consulting Group sind die unabhängigen Experten für Product Information Management (PIM), Master Data Management (MDM) und das Global Data Synchronisation Network (GDSN) in Handel, Industrie und Gesundheitswesen. Strategie, Organisation, Prozesse, IT, digitale Transformation – die Experten von Bayard Consulting verbessern die Geschäftsergebnisse ihrer Kunden nachhaltig und spürbar. Mit ihrer Expertise beraten die Spezialisten Entscheider in allen Unternehmensfunktionen und Geschäftsprozessen entlang der Wertschöpfungskette. Die Kombination aus anerkannter Beratung, Umsetzung und Entwicklung sichert ihren Kunden optimale Ergebnisse.

https://www.bayard-consulting.com



