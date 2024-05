Bayridge Resources beauftragt Precision GeoSurveys mit einer VTEM-Untersuchung auf dem Projekt Sharpe Lake

Vancouver, British Columbia, 23. Mai 2024 / IRW-Press / Bayridge Resources Corp. (CSE: BYRG) (OTC:BYRRF) (FWB:O0K) (Bayridge oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Precision GeoSurveys Inc. damit beauftragt hat, hubschraubergestützte magnetische und radiometrische Messungen über seinem 4.413 ha großen Projekt Sharpe Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario zu absolvieren, das Potenzial für mit seltenen Elementen mineralisierte Pegmatite hat.

Precision GeoSurveys, ein führender Anbieter von geophysikalischen Flugdienstleistungen, wird sein 21-Liter-Spektrometer vom Typ Medusa, das eine Vollspektrum-Analyse bietet, zusammen mit einem Magnetometersystem mit festem Ausleger einsetzen, um radiometrische und magnetische Daten zu erheben. Dies soll der Kartierung der Strukturen, Alterationen und Lithologien dienen, sodass Gebiete mit vermuteten Pegmatiten auf dem Konzessionsgebiet Sharpe Lake aufgezeigt werden können.

Die Durchführung einer radiometrischen Untersuchung folgt den Empfehlungen des NI 43-101-konformen Berichts für unser Konzessionsgebiet Sharpe Lake, so President und CEO Saf Dhillon. Precision schätzt, dass die Messungen in den nächsten 45 bis 75 Tagen aufgenommen werden können. Wir planen, die Ergebnisse der radiometrischen Untersuchung kurz danach durch Arbeiten am Boden zu überprüfen, fuhr er fort.

Eine vom Geologischen Dienst der Provinz Ontario (OGS) geförderte Studie über ergiebige aluminiumreiche Granite und damit verbundene Mineralisierungen seltener Elemente in Pegmatiten im Nordwesten Ontarios bildete die ursprüngliche Grundlage für die Exploration des Konzessionsgebiets Sharpe Lake. Eine gründliche Prüfung des Datenmaterials aus der Untersuchung von Seesedimentproben durch den OGS zeigte stark erhöhte Lithiumwerte innerhalb und am Rande von Sharpe Lake auf, wobei die Entwässerungsmuster auf eine Quelle innerhalb des Konzessionsgebiets hindeuten. Bayridge konnte im Zuge eines zweitägigen Prospektionsprogramms erfolgreich Pegmatitgänge und -körper bei Sharpe Lake ausfindig machen, von denen einige anomale Gehalte von Seltenerdmetallen aufwiesen.

Die OGS-Studie konzentrierte sich unter anderem auf die Grenze zwischen der Subprovinz English River und der Provinz Uchi, wo zahlreiche lithiumhaltige Pegmatite und Vorkommen von seltenen Elementen vorhanden waren. Es wurde eine Reihe von ergiebigen, aluminiumreichen Granitwirtsgesteinen ermittelt, darunter auch der Batholith Sharpe Lake. Anschließende Seesedimentprobenahmen durch den OGS in diesem Gebiet lieferten zahlreiche Lithiumanomalien in Seesedimenten, was darauf hindeutet, dass diese Granite möglicherweise eine Lithiummineralisierung beherbergen.

Bayridge erwirbt durch die Ausgabe von 800.000 Stammaktien und Barzahlungen in Gesamthöhe von 1.100.000 $ bis zum 27. November 2025 eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet Sharpe Lake, die Gegenstand einer 3%igen NSR-Royalty (NSR) ist. Bis dato wurden 100.000 $ entrichtet und 800.000 Aktien begeben. Es gibt keine Rückkaufregelungen in Bezug auf die NSR-Royalty.

R. Tim Henneberry, P.Geo. (BC), ein Consultant und Berater des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, der den technischen Inhalt dieser Mitteilung geprüft und genehmigt hat.

Über Bayridge Resources Corp.

Bayridge Resources Corp. ist ein grünes Energieunternehmen, das sein Portfolio an kanadischen Uran- und Lithiumprojekten weiterentwickelt. Das 1.337 ha große Projekt Waterbury East befindet sich 25 km nordöstlich der Mine Cigar Lake in der nordöstlichen Region des Athabasca-Beckens. Geophysikalische Messungen haben einen 7 km langen leitfähigen Korridor ermittelt; Bohrungen Mitte der 2000er-Jahre zeigten hier verworfenes und alteriertes Grundgestein mit lokaler Urananreicherung auf. Große Teile dieses Korridors sind noch nicht erprobt. Das 11.142 ha große Projekt Constellation befindet sich 60 km südlich des heutigen Randes des Athabasca-Beckens in einem Gebiet, in dem in bedeutendem Maße nach im Grundgestein lagernden Uranvorkommen exploriert wird. Historische radiometrische, elektromagnetische und magnetische Flugmessungen identifizierten elektromagnetische Leiter in Verbindung mit magnetischen Tiefpunkten. Das 4.413 Hektar große Projekt Sharp Lake, das sich im Bergbaubezirk Red Lake in Nordontario befindet, beherbergt aluminiumreiche muskovitführende pegmatithaltige Granite des S-Typs in Kontakt mit Metasedimenten. Vorläufige Probenahmen haben anomale Gehalte an seltenen Elementen ergeben, die möglicherweise auf eine Lithiummineralisierung hindeuten.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Saf Dhillon, President & Chief Executive Officer

E-Mail: saf@bayridgeresources.com

Tel: 604-484-3031

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements in Bezug auf die Beauftragung von Precision GeoSurvey, den Umfang und den Zeitplan der Dienstleistungen, die Pläne des Unternehmens, die Ergebnisse seiner radiometrischen Untersuchung durch Bodenarbeiten zu bestätigen, und das Earn-in des Unternehmen im Rahmen der Option für das Konzessionsgebiet Sharpe Lake widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, dass das Unternehmen daraus einen Nutzen ziehen wird. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die für das Unternehmen geltenden Gesetze und Vorschriften zur Offenlegung von Wertpapieren vorgeschrieben.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bayridge Resources Corp.

Charn Deol

1480 – 885 West Georgia St.

V6C 3E3 Vancouver, BC

Kanada

email : charnee@gmail.com

Pressekontakt:

Bayridge Resources Corp.

Charn Deol

1480 – 885 West Georgia St.

V6C 3E3 Vancouver, BC

email : charnee@gmail.com

